Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar

Apple'ın yeni modellerinden iPhone XS için detaylı bir inceleme hazırladı. Grafiklerle fiyat kıyaslamasından işlemci, ekran ve kamera analizine kadar merak edilen her şeye yer vermeye çalıştık.

Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modellerinden iPhone XS inceleme konuğumuz oluyor. Bu videoda telefonun kutu içeriği ve rakiplerin kutu içeriği ile kıyaslamadan ekran ve işlemci analizine, pil performansından bolca kamera örneği ve grafiklerle fiyat kıyaslamasına kadar merak ettiğiniz her konuya yanıt bulabilirsiniz. İyi seyirler.