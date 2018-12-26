Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar

4 ay
19,9b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın yeni modellerinden iPhone XS için detaylı bir inceleme hazırladı. Grafiklerle fiyat kıyaslamasından işlemci, ekran ve kamera analizine kadar merak edilen her şeye yer vermeye çalıştık.
 
Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modellerinden iPhone XS inceleme konuğumuz oluyor. Bu videoda telefonun kutu içeriği ve rakiplerin kutu içeriği ile kıyaslamadan ekran ve işlemci analizine, pil performansından bolca kamera örneği ve grafiklerle fiyat kıyaslamasına kadar merak ettiğiniz her konuya yanıt bulabilirsiniz. İyi seyirler. 
 
 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
İstinyeBoy 4 ay
Sanırım izlediğim en detaylı , en güzel incelemeydi iPhone XS ile ilgili . Baya emek harcanmış , 35dk inanılmaz hızlı geçti . Emeğinize sağlık
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimsalimov 4 ay en beğenilen
Erdi Özüağ farkını yine ortaya koymuş. Bu kadar ince, detayları irdeleyerek, gev-gev yapmadan, sallandırmadan, açık ve net şekilde bir bakış atmış. İncelemenin kalitesini çok begendim. Sadece ekranın camı konusunda apple-ın yaptığı yorumun ne kadar boş ve külliyen yalan olduğunu bildirmeliyim. Ekim başından bu yana cihazın max modelini aktif olarak kullanıyorum. Ve camı o kadar kalitesiz ve çizilmeye müsayit ki, çileden çıkartıyor, kesinlikle bir samsung ekranı camı değil, samsung üst seviye telefonlarında hiç bir ekran koruyucusu almadım, ihtiyac duymadım. Darbe aldığı halde bile çizik almıyordu. Amma bu son nesil xs ve xs max-de telefonlarda ekranda öyle bir kılcal çizikler ortaya çıkıyor ki, parmakdan temas sonrasında bu kadar çizik oluşur mu diye sorguluyorsun. Yağitici kaplama konusunda da berbat bir durumda, kesinlikle ekran temiz elle temasdan sonra bile ufacık da olsa temiz kalmıyor. Güneş ve yoğun ışık altında ekran camını silmediğin koşulda yazılar ve içerikler maksimum parlaklıkla bile gözükmüyor. Onun için alacak olan her kese, begenseniz de, begenmeseniz de mutlaka bir cam koruyucu taktırmalarını tavsiye ederim. Daha kaliteli olmasına, “olophebic coating” kaplamanın var olub olmamasına dikkat etseniz daha iyi olur.
Erdi Özüağ farkını yine ortaya koymuş. Bu kadar ince, detayları irdeleyerek, gev-gev yapmadan, sallandırmadan, açık ve net şekilde bir bakış atmış. İncelemenin ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 4 ay
evet telefonu beğeniyorum
fakat
insanın kendine biraz saygısı varsa eğer
ülkemizde apple ın uyguladığı fiyat politikasıyla bu telefon alınmaz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
ıphone 6s den xs e geçmeyi düşünüyorum fakat x le xs in arasında çok ark var mı x e mi geçsem yada parmak izi beni zorlar mı düşüncesi ile 8 mi alsam diye düşünüyorum sizce ne yapmalıyım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
video işleme programının adı neydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ADANAL1 4 ay
özet:
işlemci çok iyi
ekran çok iyi
ses çok iyi
pil kötü
kutu içeriği kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rwenzori 4 ay
Yılın Telefonu yine İphone.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalag17 4 ay
Erdi reis sol gözüne ne oldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Detaylı bir inceleme olmuş. Ayrıca tasarım konusunda iPhone XS'in kamera çıkıntısı ufacık daha değişik, o yüzden kap konusunda ufak bir uyumsuzluk olabilir.
Eksikleri; Kutudan kablosuz şarj istasyonu çıkmaması. FaceID'nin yatay çalışmaması. Kamera konusunda ön kamera dediğiniz gibi daha iyi olabilirmiş. Türkiye fiyatlarının vergi gibi sebepler yüzünden çok yüksek olması.
Klasik bir S serisi geçişi olmuş, 6 ve 6s'te olduğu gibi. Her şeyiyle güzel bir telefon 👍🏼
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsk35 4 ay
Sonlardaki video düzenleme programının adı nedir acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B-veritas 4 ay marsk35
Bende merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 4 ay
evet telefonu beğeniyorum
fakat
insanın kendine biraz saygısı varsa eğer
ülkemizde apple ın uyguladığı fiyat politikasıyla bu telefon alınmaz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 4 ay
Video için teşekkürler. 14 Dk araba yarışının adı nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 4 ay
Şu video izlerken çıkan klavye sorununu 1 yıldır çözemediniz arkadaş ayıp ama
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:29
iPhone 8 nasıl olacak? Detaylı analiz
52b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
04:45
En özel iPhone | Product Red iPhone 8 Special Edition ön inceleme
7,4b izlenme · 1 yıl
05:44
iPhone XS ve XS Max ön inceleme
13,9b izlenme · 8 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
17:42
Telefon fiyatları nereye gidiyor: Diğer ülkelerle kıyaslamalı analiz!
26,1b izlenme · 10 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
2,1b izlenme · 8 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim