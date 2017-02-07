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Apple, kulaklıklar için yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor

Bir süredir kulaklık girişiyle gündemde olan Apple, Made for iPhone lisans programı kapsamında üretilen kulaklıklar için "Ultra Accessory Connector" isimli yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor.
2 yıl
3,9b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple, kulaklıklar için yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor
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Apple, Made for iPhone lisans programı dahilinde üretilen kulaklıklar için yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor. “Ultra Accessory Connector” (UAC) olarak isimlendirilen 8 iletken dişli bağlantı girişi, USB-C girişinden biraz daha ince (2.05mm) ve Lightning girişinin neredeyse yarısı uzunluğunda (4.85mm). Yeni bağlantı girişinin fotoğrafı, geliştiricilerin ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla basınla paylaşıldı.

Apple, önceki dönemlerde üretilen Apple cihazlarının ve aksesuarlarının da UAC ile kullanılabilmesi amacıyla aksesuar üreticilerinin çeşitli dönüştürücüler üretmesine izin verdi. Üretilecek olan dönüştürücüler ile Lightning, USB-A ve 3.5mm jack girişleri UAC uyumlu kulaklıklar ve cihazlarda da kullanılabilecekler.

UAC bağlantısının şimdilik sadece kulaklıklarda kullanılması bekleniyor fakat bağlantı girişinin ilerleyen dönemlerde kullanım alanı genişleyebilir. Apple’ın UAC’yi neden ürettiği bilinmiyor ancak bazı kaynaklara göre Apple’ın amacı, Beats gibi üreticilerin aksesuarlarında dahili UAC bağlantısına yer vermesini sağlayarak diğer parçalar için yer açmak.

UAC'nin tanıtılmış olmasına rağmen Apple, Made for iPhone programı kapsamında birçok aksesuar üreticisine Lightning girişi tedarik etmeye devam ediyor ve henüz hiçbir aksesuar üretiminde değişim yapılmasını talep etmedi.

https://www.macrumors.com/2017/02/06/apple-new-ultra-accessory-connector/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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frostburn 2 yıl en beğenilen
bana aparatının aparatının adaptörü ile gel Tim Cook, uç uca ekler halay çekeriz..
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axesis 2 yıl
bence ŞARJ girişini kaldırıp yerine KULAKLIK girişi koysun bu seferde :)
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Batumatu 2 yıl nefendim
nefendim

Steve yapsa ooooo, Tim yapıyosa çöp.

Steve ile Tim arasında uçurum fark var. Steve ne yapıyorsa bildiğini yapıyordu kafasının dikine gidiyor ama herkese rağman başarılı oluyordu. Tim'in kaymak yemesi haricinde ne başarısını gördük? Masa başında güzel para hesabı yapıyordur o kadar.
nefendimSteve yapsa ooooo, Tim yapıyosa çöp.Steve ile Tim arasında uçurum fark var. Steve ne yapıyorsa bildiğini yapıyo...
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Shaq Diesel 2 yıl
Haber çevirisi tamamen yanıltıcı olmuş. Apple'ın yaptığı şey UAC kullanan, diğer markaların kullandığı portu kendi Lightning portu ile uyumlu hale getirmek. UAC portu olan alet Lightning adaptörü ile iPhone'a, USB-C adaptörü ile Android'e bağlanacak. Apple veya Tim Cook'un başka bir standart çıkardığı yok ancak bu şekilde haber paylaşılırsa zaten Apple'a nedense mesafeli olan ahalinin sövmesi normal.
theverge.com/...
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abrenax 2 yıl
Westone gibi bir kulaklığa sahip olanlar almaları durumunda telefonun ucuz çin malı ayarındaki kulaklığını kullanmak zorunda kalacaklar.
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mihmancan 2 yıl
Yani bu haberden pek bişe anlamadım açıkçası ama standart bildiğimiz 3,5 mm jack girişi artık değişmeliydi zaten. Fakat bunu her marka kendine özel soketlerle değil yine aynı standart çerçevesinde yapmalıydı. Lighting bence usb-c den daha sağlam görünüyor. Adı usb-d olsun ya da flighting olsun ne olursa olsun ama bence standart olsun.
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TIMERIDER 2 yıl
Owww.. Çok stabil bi port
kötü niyetli olduğunu bu kadar belli eden bir firma yok. Hadi 3,5 mm jack eski model dedi vırık cırık dedi, type c ve lightning ne oldu? Aksesuar kütelemek için envayi çeşit takla atıyor. O port a takılan kulaklık kaç para olacak kimbilir.
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O.Beverly 2 yıl
Çıkıntılık yapmasan olmaz değil mi Apple
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PurposeLess sinan 2 yıl
Yeni söğüşleyecek yol peşinde..
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BekirTemel 2 yıl
bataryaya şu kafayı harcasaydınız, millet elinde şarj cihazları ile gezmezdi.
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gcb1903 2 yıl
Tıpış tıpış gidip alacaksınız. Almak zorundasınız. Hatta bunun ne kadar gerekli, önemli ve müthiş bir yenilik olduğunu anlatacaksınız. Evet fancıklar sizden bahsediyorum. Bence Tim size az bile yapıyor. Zira bu kadar aşırı bağımlı bir kitlem olsa ben de dalga geçerdim, paralarınızı çekerdim. Sanırım gördüğüm en aptal kitle. Samsung fancıkları bile bu kadar aptal yerine koyulmuyordur.
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Kerim5100 2 yıl
O sizin geliştirdiğiniz bağlantı girişleriniz bi tarafınızda patlar inşallah. Delinin biri kuyuya taş attı düştüğümüz hallere bak :(
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01myavuz 2 yıl
Mikrofonlu kulaklık girişi 4 pin, üstüne ses, telefon açma,kapama, radyo başlat,durdur ve radyo ileri geri alma özellikleri var, sata 7 pin ile çalışırken bu amca 8 pinle ne yapmış?
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Lightning port, ultra accessory connector ve
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