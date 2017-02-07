Apple, kulaklıklar için yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor

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Apple, Made for iPhone lisans programı dahilinde üretilen kulaklıklar için yeni bir bağlantı girişi geliştiriyor. “Ultra Accessory Connector” (UAC) olarak isimlendirilen 8 iletken dişli bağlantı girişi, USB-C girişinden biraz daha ince (2.05mm) ve Lightning girişinin neredeyse yarısı uzunluğunda (4.85mm). Yeni bağlantı girişinin fotoğrafı, geliştiricilerin ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla basınla paylaşıldı.

Apple, önceki dönemlerde üretilen Apple cihazlarının ve aksesuarlarının da UAC ile kullanılabilmesi amacıyla aksesuar üreticilerinin çeşitli dönüştürücüler üretmesine izin verdi. Üretilecek olan dönüştürücüler ile Lightning, USB-A ve 3.5mm jack girişleri UAC uyumlu kulaklıklar ve cihazlarda da kullanılabilecekler.

UAC bağlantısının şimdilik sadece kulaklıklarda kullanılması bekleniyor fakat bağlantı girişinin ilerleyen dönemlerde kullanım alanı genişleyebilir. Apple’ın UAC’yi neden ürettiği bilinmiyor ancak bazı kaynaklara göre Apple’ın amacı, Beats gibi üreticilerin aksesuarlarında dahili UAC bağlantısına yer vermesini sağlayarak diğer parçalar için yer açmak.

UAC'nin tanıtılmış olmasına rağmen Apple, Made for iPhone programı kapsamında birçok aksesuar üreticisine Lightning girişi tedarik etmeye devam ediyor ve henüz hiçbir aksesuar üretiminde değişim yapılmasını talep etmedi.

https://www.macrumors.com/2017/02/06/apple-new-ultra-accessory-connector/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds