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Apple,Yeni Nesil MacBook Pro'yu anlatıyor (Türkçe Altyazılı)

7 yıl
87,2b
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple,özellikle Retina Display teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken Yeni Nesil MacBook Po'yu sizler için anlatıyor.


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Centauri 7 yıl en beğenilen WoXeD
WoXeD

videonun yarısında artık tahammül edemedim ve kapattım.bu adamlar hangi dünyada yaşıyor ya neyin kafasını yaşıyorlar?en iyi bilgisayar ne demektir ya? kime göre en iyi? ben videoda inceltilmiş ivy bridge ile güncellenmiş ve ekran çözünürlüğü gereksiz artırılmış bir bilgisayar görüyorum.kimsenin işine yaramaz ama bu şekilde pazarlanırsa herkes bi işine yarayacağını düşünür.ayık olun millet uyanın artık....

Kime gore en iyi: PC Magazine, PCWorld, NYTimes, WallStreetJournal, Byte, Consumer Electronics, AllThingsD, TheVerge, Engadget, TechCrunch, Information Week, Wired...
....... ve su an aklima gelmeyen dunyadaki tum ciddi teknoloji siteleri ve dergileri
........ ve KULLANICILAR in geneli, memnuniyet istatistikleri

Mesele sadece ise yaramak olsa gidip dandik bir Acer alirsiniz tum isinizi gorur. Mesele vizyon, daha ileriyi gormek, sinirlari daha uzaga tasimak, ve cihazlari sadece ise yaradigi icin degil kullanmayi sevdiginiz icin kullanmak.
Sizin gibilere kalsa dunya, Apple da gidip elektrik supurgesi gibi ses cikaran 4 parmak kalinliginde pilastik bilgisayarlar yapar cunku tek algilayabildiginiz sey rakamlar. Allahtan sizin gibilere kalmiyor. Adamlar fanin simetrisiyle, ekranin netligiyle, ses tasarimiyla, mouspad ile, klavyeyle ilgili seyleri bile gelistirmek daha iyi hale getirmek rafine etmek icin bi tarafini patlatiyor, birileri de cikip yok bilmemnenin islemcisi de ayni hizda ama daha ucuz diyor. Artik trajikomik mi desem ne desem...

Tam da bu noktada, bu tarihten itibaren PC ureticileri yuksek cozunurluk sunmaya calisacaklar, ve 2-3 sene sonra sunmaya baslayacaklar. Troller de cikip "Apple cikardi diye degil bunlar, onceden de vardi bi kere" diyecekler. Bu filmi cok gorduk.
WoXeDvideonun yarısında artık tahammül edemedim ve kapattım.bu adamlar hangi dünyada yaşıyor ya neyin kafasını yaşıyorlar?en iyi bilgisa...
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LKLC 7 yıl
ürünlerini anlatmayı en iyi bilen firma kesinlikle apple. videonun sonunda hayran kalıyorsunuz.
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pijama61 7 yıl

Admin gelecekten haber paylaşmış


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The_Soulless 5 yıl
Zamanında Apple firmasına ve ürünlerine hafif bir antipatik görüşüm vardı ama 2013 ün ikinci yarısından itibaren fikirlerim değişti ürünlerini malzeme kalitesini ve UI stabilitesini ve sadeliğini gördükçe bambaşka düşündüm. Bu kaliteyi deneyime dökmeden yorum yapmayın özellikle önyargı beslemeyin derim. Bu videoda soğutucu sistemindeki yaprak bloka katılan o asimetrik olay (olay diyorum çünkü bunu hafife almıyorum) alkışı hak ediyor, bu firma yüksek fiyatla ürün satıyor ve ürünün maliyeti ve satılan fiyat oranı ciddi derecede son kullanıcıyı rahatsız edebiliyor ama bu yenilikleri düşünen kullanıcıyı rahata ulaştırmak için kapasını patlatan ekibi de katın bu fiyata, siz sadece ürünü değil fikri de satın alıyorsunuz. Diğer firmalar da umarım aynı inceliği gösterir kullanıcı için. Haksız olduğum kısımlar varsa sonuna kadar eleştiriye açığım.
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doctor5945 6 yıl
ben retina macbook pro kullanıyorum 2880*1800 cozunurluk su an macbook umda call of duty 4 ve blacksop2 yuklu ve full ekran cozunurluguyle oynuyorum sunu untmayın yorum yaparken eger bır oyun yada program mac store a grıyorsa o mutlaka ekran cozunurlugune uyum saglayp optımıze edilip gırmıstır bılıp bılmeden konuşmayın alın bır retina macbookve bakın Windows la arealarındakı farklara symbian la ios u kıyaslamak gıbı bır sey sızınkı 1gb ekran kartıyla crysis 3 ü bile oyntır bu cıhaz markete gelecek yakında goruursunuz 1gb ekran kartlı pc ne performanlı oynatabılıyor 1366*768 cozunurlukle nede efeklerı verbılıyor cogusud direx 11 istiyor oyunların bır gorun 2880*1800 cozunurlukle oynanan cod serilerını sonra yorum yapın yada sız bır mac store u gorun sonra yorum yapın 2 seneye kalmaz ıos gıb 1 milyon sınırına ulaşır
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Patria o Muerte 7 yıl
ah şu fiyatlar olmasa apple ile donatırdım masayı. :)
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DH Misafiri 7 yıl
Süper görünüyor, tasarımı ve mimarisi kullanılan donanım harika ... Ama para para para ...
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freeman8476 7 yıl
Merhaba arkadaslar yorumlarin %90 ni okudum. Bazi art niyetli yorumlar haric gerisini faydali buldum. Ben apple ile tanisali iki yil oldu. Ve bir teknolojik urun alacak olsam once apple bu urunu yapmis mi yapmamis mi diye bakarim. Sebep: insanlar bi urunu kullanirken goz onundeki cihaz, tasarim islevsellik kalite kullanim kolayligi isini halledebilme oraninda zevk alirlar. Sanirim mac i kotuleyenler sadece isini halledebilme gozuyle baktiklarindan kaynaklaniyor ve hemen donanim kiyasinda bulunuyorlar. En basitinden su anda ip 4 ten yaziyorum bu mesaji ve harflere dokunurken aldigim hazzi hicbir telefon vermiyo malesef. Mac lerin donanim konusunda geride oldugu dogrudur. Ancak kendi isletim sistemini kullandiginda diger yuksek donanim kullanan cihazlardan daha hizlidir. Bu cihazla donanim da guclu bir hal aldigindan tam istedigimiz gibi oldu diyoruz. Bunun yaninda incelik, hafiflik, şıklık, kaliteli malzeme yapisi, mukemmel tasarim, stabil isletim sistemi, touchpad i, retina ekran bunlarin hepsi zevk hormonunu tavan yaptiran ozellikler. Mesele bu...
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Bothrops 7 yıl
tr applein seyinde bile degil videoyu kendi kendimize alt yazi yapmisiz apple ancak ingiltere yada amerikada olursan iyidir tr de yaramaz tarayici turkce desteklemiyor daga
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EddyCue 7 yıl Bothrops
lakiros

tr applein seyinde bile degil videoyu kendi kendimize alt yazi yapmisiz apple ancak ingiltere yada amerikada olursan iyidir tr de yaramaz tarayici turkce desteklemiyor daga

ne alaka ya.

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yaman06 7 yıl
CihanKaygusuz
Biri de çıkıp demiyo ki aga bu nedir? insanlar 2880x1800 çözünürlüğünün büyüsüne kapılmış fakat göz ardı edilen bir gerçek var o da ppi değerinin sadece 220 olmasıdır. new ipadde bu değer 264, iphone 4sde 330, xperia sde 342 dir. özellikle telefonlardan örnek verdim ki işin saçmalığını kavrayın diye. birileri çıkıp ama bu retina display falan naraları atmasın lütfen!

Bir yorum ancak bu kadar saçma olabilir.
Adam telefon ekranlarıyla 15" macbook pro ekranını karşılaştırıp ppi değeri düşük demiş.
300+ ppi değerini yakalamış kaç 15" ekran gördün hayatında ?
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BLUE MAnN 7 yıl
yorumlarda olduğu gibi bende sunumdan etkilendim,
insan bir ürünü bu kadar güzel anlatır ihtiyacı olmayan bile alır büyük ihtimalle
video yu izledikten sonra ama birde dh inceleme yapsın bakalım sonuç ne olacak
fakat bilgisayarı o kadar ince yapmak neden 2 parmak kalınlığında olsun,sessiz olsun,batarya daha uzun ömürlü olsa daha iyi olur.
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TeufeL-07 7 yıl
Benim merak ettiğim o çözünürlüğü hangi ekran kartıyle desteklemeyi düşünüyorlar ? Nvidia forumuna bi girinde bakına günlerdir full hd nin üzerindeki çözünürlüklü monitörlere gtx 690 slı mı yapsak , 680 4gb 3 way slı mı yapsak , mars 3 mu alsak yeter in hesabını yapıyoruz ve yinede bulamıyoruz. Artık 5 6 mp kamerayla çekilmiş fotoları slayt yapar izlersiniz bu dizüstüyle. Yoksa oyun falan oynamayı unutun yani. Öyle çözünürlük koymakla bitmiyor iş.
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visiotech.gen.tr 7 yıl

"ihtiyaç üret, malını sat"


bu felsefe sadece Steve Jobs'ın felsefesi değilki, millete %100dana diye eşşek eti yedirenlerde malını satıyor o mantıktan yola çıkarak
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visiotech.gen.tr 7 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

Benim merak ettiğim o çözünürlüğü hangi ekran kartıyle desteklemeyi düşünüyorlar ? Nvidia forumuna bi girinde bakına günlerdir full hd nin üzerindeki çözünürlüklü monitörlere gtx 690 slı mı yapsak , 680 4gb 3 way slı mı yapsak , mars 3 mu alsak yeter in hesabını yapıyoruz ve yinede bulamıyoruz. Artık 5 6 mp kamerayla çekilmiş fotoları slayt yapar izlersiniz bu dizüstüyle. Yoksa oyun falan oynamayı unutun yani. Öyle çözünürlük koymakla bitmiyor iş.


açıkçası mac için pekte adamakıllı oyun bulunmuyor zaten

windows yükler oynarız diyenlerde mac bilgisayarı farklı bir amaçla kullanmak için bazı şeylerden feragat etmeye razı olanlar. buyüzden okadar sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum
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EddyCue 7 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

Benim merak ettiğim o çözünürlüğü hangi ekran kartıyle desteklemeyi düşünüyorlar ? Nvidia forumuna bi girinde bakına günlerdir full hd nin üzerindeki çözünürlüklü monitörlere gtx 690 slı mı yapsak , 680 4gb 3 way slı mı yapsak , mars 3 mu alsak yeter in hesabını yapıyoruz ve yinede bulamıyoruz. Artık 5 6 mp kamerayla çekilmiş fotoları slayt yapar izlersiniz bu dizüstüyle. Yoksa oyun falan oynamayı unutun yani. Öyle çözünürlük koymakla bitmiyor iş.

tamam da mac de oyun oynariz diyen kim? oyun oynayan adam gider kasa toplar ona gore donanimini dizer oyununu oynar. o da olmadi ps3 xbox wii vs vs bi oyun konsolu alir.

apple in bu cihazda oyun oynayin diye bir iddiasi yok zaten. gidip oyun oynayamiyoruz diye elestirmek hic akil kari degil.
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mczaga 7 yıl
Apple lojistiği iyi yapıyor Manipülasyonu yani.
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