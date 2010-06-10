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Apple iPad video inceleme

8 yıl
210b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu incelememizde Apple'ın 59 günde 2 milyon'dan fazla satan tablet bilgisayarı iPad'i ekranlarınıza getiriyoruz.

Bu incelememizde Apple'ın 59 günde 2 milyon'dan fazla satan tablet bilgisayarı iPad'i ekranlarınıza getiriyoruz. iPad video incelememiz ardından aklınızda hiç soru işareti kalmayacak.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_NorthWestern_ 7 yıl
aslında ben safir(sapphire)cam diye biliyorum...çizilmez çatlamaz ve ezilmez bir elmas türü....
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DH Misafiri 7 yıl
inceleme iyi de bide türkçe şeylerle yapılanları anlatsan kitap okuyacaksın diyo yabancı kitaplar bide birsürü var diyo çok saçma
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şöföre fısıldayan adam 7 yıl
bunu bende yaptım aynı yorumu ama ingilizcen gelişir korkma
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hiickimse 8 yıl
inceleme için teşekkürler. faydalı oldu.
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DH Misafiri 8 yıl
Kesinlikle çok eksik bir cihaz orjinal windows live messengeri kullanamıyorsunuz iphone nun büyük hali gibi bi şey...görüntülü chat olayı olsa mükemmele yakın olacktı ipad 2 d iç kamera koyacaklar ama windows live messenger yani görüntülü mesajlaşma yine yok zannediyorum ve bu almamam için en büyük neden :( internetten online film izleyebilme.... bunların hiçbiri yok...
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bekoc 8 yıl

DH Misafiri
Kesinlikle çok eksik bir cihaz orjinal windows live messengeri kullanamıyorsunuz iphone nun büyük hali gibi bi şey...görüntülü chat olayı olsa mükemmele yakın olacktı ipad 2 d iç kamera koyacaklar ama windows live messenger yani görüntülü mesajlaşma yine yok zannediyorum ve bu almamam için en büyük neden :( internetten online film izleyebilme.... bunların hiçbiri yok...

live messenger var. iphone da calisan seyler bundada calisiyor. online film ileme de var cesitli servisler ile netflix gibi. bence cihaz amaci icin yeterli
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Chromer 8 yıl
Belki tasarımcılar için güzel bi seçim olabilir ama standart kullanıcı için 4 ipodun birleşmesinden farksız bir olay bence :)
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okeymax 8 yıl
harika bir tanıtım ellerinize sağlık kesinlikle çok faydalı olmuş ama pdf açılabiliryormu office uygulamaları ne oranda açılabiliyor bu gibi konulara değinilseymiş harika olurmuş ya da bunları açabilmek için hangi uygulamalar yüklemek gerekiyor onlara değinsek çok güzel olurdu
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Yerbay. 8 yıl
Beni etkileyen kısım, hızı oldu...
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yetkin 8 yıl
Güzel bir açıklama kısa yoldan İPAD ÖZELLİKLERİ ögreniliyor,hemen kaydettim sonra izlerim :))
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bpaksoy 8 yıl
İyi yapılmış bir inceleme. Çalışanlar için gerekli olabilecek Microsoft Office / Adobe Acrobat uygulamalarına da değinilseymiş (ne yapılamıyor ve ne yapılabiliniyor) daha da iyi olurdu.
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catla07 8 yıl
video çok faydalı teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
fiyatı ne kadar bunların yha ??
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Karn-ı bahar 8 yıl

DH Misafiri

fiyatı ne kadar bunların yha ??

akillifiyat.com/...
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