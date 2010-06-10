Apple iPad video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu incelememizde Apple'ın 59 günde 2 milyon'dan fazla satan tablet bilgisayarı iPad'i ekranlarınıza getiriyoruz.
Bu incelememizde Apple'ın 59 günde 2 milyon'dan fazla satan tablet bilgisayarı iPad'i ekranlarınıza getiriyoruz. iPad video incelememiz ardından aklınızda hiç soru işareti kalmayacak.
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live messenger var. iphone da calisan seyler bundada calisiyor. online film ileme de var cesitli servisler ile netflix gibi. bence cihaz amaci icin yeterli
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