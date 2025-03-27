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    Türkiye'den Apple'a soruşturma! Rekabet Kurumu neden soruşturma başlattı?

    Haziran 2024'te başlayan soruşturmanın ardından Türkiye Rekabet Kurumu, ikinci kez Apple için soruşturma başlattı. Bu sefer odak ikinci el telefon pazarı.      

    Soruşturmanın iki ayağı bulunuyor. Kuruldan yapılan açıklamaya göre Apple'ın Türkiye'deki çeşitli satıcılardaki fiyatlara ve kampanyalara müdahale etmesi, ayrıca ikinci el durumundaki telefonları geri alım yapan firmaların fiyatlarına müdahale etmesi gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Apple'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edip etmediği tespit edilecek. Apple'ın yanı sıra yenilenmiş telefon pazarında faaliyet gösteren EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim şirketlerine de soruşturma başlatıldı. Bu firmaların Apple koordinasyonunda geri alım fiyatı belirleyip belirlemediği incelenecek.

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