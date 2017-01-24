Apple'dan ayrılan robot profesörü Yoky Matsuoka Google'a döndü

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Google’ın ar-ge merkezi niteliğindeki Google X’in kurucusu olan ve Google’a ait, akıllı ev cihazları üreten Nest şirketinde başkan yardımcılığı pozisyonu yürüten Yoky Matsuoka 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Google bünyesinde çalışacağını duyurdu.

Robot teknolojileri ve yapay zeka alanında önde gelen isimlerden olan Matsuoka 2015’te Nest’teki görevini bıraktıktan sonra Apple’ın sağlık teknolojisinin bir parçası olmuştu. Yaklaşık 9 ay boyunca Apple Watch’un sağlıkla ilgili çeşitli projelerinden sorumlu olan Matsuoka, HealthKit ve ResearchKit gibi sağlık girişimleri üzerinde çalışmış ancak aralık ayında görevi bıraktığını duyurmuştu.

Matsuoka artık Nest’te baş teknoloji sorumlusu sıfatı ile çalışacak ve şirketin akıllı ev cihazları pazarında rekabet edebilmesi için yeni yazılım ve donanımları oluşturmasına katkı sağlayacak.

Google'ın ARGE Laboratuvarını Kurmuştu

Robot teknolojilerinde özellikle felçli hastaların hayatlarını idame ettirebileceği teknolojiler için çalışan ve ‘‘robot eller’’ projesiyle adından söz ettiren Matsuoka, 2009 yılında Google’ın adeta laboratuvarı konumunda olan Google X’i kurarak Google’ın otomatik pilotlu arabaların ve Google Glass gözlüğünün temellerini atmıştı. Harvard, MIT ve Berkeley'de eğitim gören Matsuoka ayrıca 2009-2011 yılları arasında Washington Üniversitesinde robot teknolojileri dersleri vermişti.

http://www.geekwire.com/2017/alphabet-re-hires-former-uw-robotics-professor-yoky-matsuoka-new-nest-labs-cto/