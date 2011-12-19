Apple'ın TV pazarına gireceği iddiaları hız kazanıyor

Genelde Apple'ın hakkında en çok dedikodu yapılan ürünleri iPad ve iPhone olmuştur. Her yeni ürünün tanıtımı öncesi veya piyasaya çıkışı sonrası sonraki ürün hakkında dedikodular başlar. Bu kez bu ikilinin yanında Apple'ın pazara sunacağı iddia edilen yeni TV modeli ile ilgili de iddiaların ardı arkası kesilmiyor.





Wall Street Journal gazetesinde yer verilen habere göre Apple yöneticileri, olası bir TV yatırımının gelecekteki vizyonu hakkında pek çok büyük firmanın medya sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.





Brifinglere katılan yetkililer Apple televizyonlarının diziler, filmler ve diğer içerikler için kablosuz yayın teknolojisini kullanacağını belirtiyor. Apple'ın yeni teknolojisi, firmanın kendisini daha fazla tüekticiye tanıtmak için kullandığı telefon, PC ve tabletlerden sonraki yeni strateji.





Apple bazı röportajlarda ses ve hareketlere cevap verebilecek televizyonların gelecekte karşımıza çıkacağından sıkça bahsediyor. Ancak toplantılarda Apple'ın kesinlike yeni bir ürün hakkında bilgi vermediği belirtiliyor. Sadece gelecek vizyonunu şekillendirmeye çalışıyor. Toplantıya katılanlar ise Apple'ın TV stratejisinin daha da geliştiği yönünde hem fikir.





Apple, kullanıcı televizyonda herhangi bir yolla içerik izlerken bunu daha sonra tablet veya akıllı telefona aktarıp oradan devam ettirmesine izin verecek teknolojileri masaya yatırmış durumda. Böylece Apple ürünlerinin birbirleriyle etkileşimi daha fazla olacak.





Bunun yanında Apple'ın belirtilen yenilikleri sadece Apple TV cihazı içerisinde de sunması muhtemel. Fiyat seviyesi 99$ olan Apple TV cihazı da başarılı satış rakamlarını yakalamıştı. Ancak Time Warner gibi firmalar uygulamalarını bu tür kutular üzerinde kullanmak istemiyor. Bunda korsan girişimlerin de payı var.





Apple aynı müzik ve akıllı telefon endüstrisinde olduğu gibi insanların TV izleme alışkanlıklarında büyük bir devrim yapmak istiyor. Apple'ın mobil cihazlarıyla kontrol edilebilen TV modelleri veya iCloud üzerine kaydedilerek bir Apple TV üzerinde izlenebilen içerikler buna bir örnek.





Apple genelde bu tür toplantıya katılanlara konuların dışarıya yansımaması için sözleşmeler imzalatıyor. Bu bakımdan nelerin konuşulduğunu tam olarak bilmek güç. Ancak kablolu ve uydu abonelikleri, reklamlar, tüketici harcamaları gibi kanallarla yıllık 150 milyar dolar gibi bir rakam dönen ABD TV endüstrisinde Apple'ın geleneksel TV'nin altını oymasından endişe ediliyor.