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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın TV pazarına gireceği iddiaları hız kazanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Apple'ın hakkında en çok dedikodu yapılan ürünleri iPad ve iPhone olmuştur. Her yeni ürünün tanıtımı öncesi veya piyasaya çıkışı sonrası sonraki ürün hakkında dedikodular başlar. Bu kez bu ikilinin yanında Apple'ın pazara sunacağı iddia edilen yeni TV modeli ile ilgili de iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Wall Street Journal gazetesinde yer verilen habere göre Apple yöneticileri, olası bir TV yatırımının gelecekteki vizyonu hakkında pek çok büyük firmanın medya sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.

Brifinglere katılan yetkililer Apple televizyonlarının diziler, filmler ve diğer içerikler için kablosuz yayın teknolojisini kullanacağını belirtiyor. Apple'ın yeni teknolojisi, firmanın kendisini daha fazla tüekticiye tanıtmak için kullandığı telefon, PC ve tabletlerden sonraki yeni strateji.

Apple bazı röportajlarda ses ve hareketlere cevap verebilecek televizyonların gelecekte karşımıza çıkacağından sıkça bahsediyor. Ancak toplantılarda Apple'ın kesinlike yeni bir ürün hakkında bilgi vermediği belirtiliyor. Sadece gelecek vizyonunu şekillendirmeye çalışıyor. Toplantıya katılanlar ise Apple'ın TV stratejisinin daha da geliştiği yönünde hem fikir.

Apple, kullanıcı televizyonda herhangi bir yolla içerik izlerken bunu daha sonra tablet veya akıllı telefona aktarıp oradan devam ettirmesine izin verecek teknolojileri masaya yatırmış durumda. Böylece Apple ürünlerinin birbirleriyle etkileşimi daha fazla olacak. 

Bunun yanında Apple'ın belirtilen yenilikleri sadece Apple TV cihazı içerisinde de sunması muhtemel. Fiyat seviyesi 99$ olan Apple TV cihazı da başarılı satış rakamlarını yakalamıştı. Ancak Time Warner gibi firmalar uygulamalarını bu tür kutular üzerinde kullanmak istemiyor. Bunda korsan girişimlerin de payı var. 

Apple aynı müzik ve akıllı telefon endüstrisinde olduğu gibi insanların TV izleme alışkanlıklarında büyük bir devrim yapmak istiyor. Apple'ın mobil cihazlarıyla kontrol edilebilen TV modelleri veya iCloud üzerine kaydedilerek bir Apple TV üzerinde izlenebilen içerikler buna bir örnek. 

Apple genelde bu tür toplantıya katılanlara konuların dışarıya yansımaması için sözleşmeler imzalatıyor. Bu bakımdan nelerin konuşulduğunu tam olarak bilmek güç. Ancak kablolu ve uydu abonelikleri, reklamlar, tüketici harcamaları gibi kanallarla yıllık 150 milyar dolar gibi bir rakam dönen ABD TV endüstrisinde Apple'ın geleneksel TV'nin altını oymasından endişe ediliyor.

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shimoda 7 yıl
@ rabbitweed
Neredeyse tümü derken? Sattığı ürünlerinin neredeyse tümü olan telefonlarındaki oran kaça kaç acaba?
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theyapici 7 yıl
2 güne kalmaz burda şöyle bir haber çıkar ve apple tv dünyasına girdi
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FiréLord 7 yıl
O da gelsin yenilikleri ile diğerlerine örnek olur
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Dark Shade 7 yıl
Elma logosu olsunda onu alacak bi kitle olur mutlaka...
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halitozbasli 7 yıl
Sanırım Tivibunun baya komplike bir versiyonu olacak. Muhtemelen ülkemde 8mbs internet kullanalar anca bu hizmetlerden dogru düzgün yararlana bilecek ve elma marka olduğu için baya ama baya bi pahalı olacak
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ST4LK3R 7 yıl
Bu sefer kimi dava edecek...
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xetfoo 7 yıl
tasarımının şık olacağı belli ki tv'ye siri entegre edilirse kumandaya gerek bile kalmayabilir buda çok kullanışlı olur veya iPad Macbook iPhone gibi cihazlarla uzaktan yönetilebilir yanlız fiyatı konusunda şüpheciyim
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Menow 7 yıl
TV'ler artıık TV olarak kullanılmayacağı bir kesin.
TV'ler artık şöyle izleniyor olacak. Kanalı seçiyorsunuz. Menüde bu günkü programların listesi var. Hangisine isterseniz tıklıyor ve izliyorsunuz... Saatin bir önemi yok...
Sadece Ana haber bültenlerini canlı olarak izlemeniz gerekiyor. Oda belli bir saatten sora gene seçim yapılarak izlenebilir.
Ama diyelimki siz saat 17:50 de bir dizi seçip izliyorsunuz. Ekrana bir uyarı geliyor, "10 dk sornra ana haber bülteni canlı olarak sunulacaktır, izlemek istermisiniz?"
Evet derseniz ana haber başlar başlamaz diziniz pause oluyor ve canlı yayına bağlanıyorsunuz.
Pekiiii en büyük sorunumuz! REKLAMLAR NERDE???
Bir diziyi ve bir haberi izlerken reklam kısımlarını ileri sarmayı engellemek zorundalar. Her dizi izlerken başına konan 1 reklamda TV firmalarını kurtarmaz.
Araya serpiştirmek zorundalar... İyi düşünülmesi gereken bir konu...
1 Yanıt Yanıtla
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4Crumby 7 yıl Menow
Menow
TV'ler artıık TV olarak kullanılmayacağı bir kesin.
TV'ler artık şöyle izleniyor olacak. Kanalı seçiyorsunuz. Menüde bu günkü programların listesi var. Hangisine isterseniz tıklıyor ve izliyorsunuz... Saatin bir önemi yok...
Sadece Ana haber bültenlerini canlı olarak izlemeniz gerekiyor. Oda belli bir saatten sora gene seçim yapılarak izlenebilir.
Ama diyelimki siz saat 17:50 de bir dizi seçip izliyorsunuz. Ekrana bir uyarı geliyor, "10 dk sornra ana haber bülteni canlı olarak sunulacaktır, izlemek istermisiniz?"
Evet derseniz ana haber başlar başlamaz diziniz pause oluyor ve canlı yayına bağlanıyorsunuz.
Pekiiii en büyük sorunumuz! REKLAMLAR NERDE???
Bir diziyi ve bir haberi izlerken reklam kısımlarını ileri sarmayı engellemek zorundalar. Her dizi izlerken başına konan 1 reklamda TV firmalarını kurtarmaz.
Araya serpiştirmek zorundalar... İyi düşünülmesi gereken bir konu...

Urun yerlestirmeli dizi yaparlar diyelim adam kola reklami yapicak adam dizide alip kafaya dikicek baska yolu yok gibi :) sonucta tvler olmasa bile internetten izleyenler zaten reklam izlemiyorlar :)
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Erasmus78 7 yıl
@umutarslan
Evet haklısın. Sinenma formatı 21:9. Karıştırmışım. Ancak yine de ben PC de 16:10 oranın 16:9 dana daha efektif olduğunu düşünüyorum.
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eng304 7 yıl
Güzel bir ürün olur bence ayrıca iTunes'dan da Apple TV'den kazandığından çok daha fazlasını kazanacağı kesin.
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umutarslan.com 7 yıl
@erasmus
16:9 sinema oranı değildir.16:9 oranında altta üstte boşluk kalır.Sinema oranına yakın 21:9 oranında tvlerde 10milyar civarı :)
birde dikkat ederseniz batman dark knight ve transformers filminde bazı sahneler 16:9 oluyor.O sahneler imax camera ile çekilen sahneler zaten kendini belli ediyor.
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