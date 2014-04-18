Aradığın Usta Artık Cebinde!

2014’ ün en çok dikkat çeken projesi; Türkiye’nin ilk ve tek mobil usta arama rehberi ustaiste.com ‘Google Play’ ve ‘Apple Store’ da ücretsiz olarak yayında!





Yenilenen tasarımı ile senkronize olarak çalışan mobil uygulamaları, ustaiste.com kullanıcılarının zamandan ve emekten tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Sistem; ustanı bul – ara – anlaş üçlemesi üzerine çalışmaktadır. Böylece işler beklemeden, zaman kaybı olmadan yapılabilmektedir.





Herkesin elinden hemen hemen her iş gelir ancak bazen bazı işler için işinde uzman bir usta şarttır. Böyle zamanlarda da yana döne usta arama derdine son veren ustaiste.com mobil uygulamaları ve yenilenen web sitesi ile aradığınız ustayı bulmanız için hazır. Çamaşır makinesi mi bozuldu, su tesisatında kaçak mı var ya da duvar kağıdı mı yaptırmak istiyorsunuz. Aradığınız usta ustaiste.com’da bir telefon kadar yakın.





Bekleyen işler için hiç zaman kaybetmeden ihtiyaç duyulan ustayı çağırmak artık çok kolay. Ustaiste uygulamasını ‘Google Play’ ve ‘Apple Store’ dan ücretsiz olarak akıllı telefonunuza indiriyorsunuz. Daha sonra ihtiyaç duyulan ustayı arama çubuğuna yazıyorsunuz ya da kategorilerden seçiyorsunuz. Kategori seçimi sonrası sistem size en yakın lokasyondan en uzak lokasyona doğru ustaları listeliyor. Peki usta ya da firma ile nasıl iletişime geçeceksiniz? Çok kolay, iletişime geçmek istediğiniz usta ya da firmanın profiline tıkladığınızda, harita gör, profili incele ve ara butonunu göreceksiniz. Burada yapmanız gereken tek şey arama butonuna basmanız. Böylece sistem usta ya da firmayı siz başka hiç bir şey yapmadan arayarak iletişime geçmenizi sağlayacak. Dilerseniz oturduğunuz yerden İzmir’deki yazlığınızın tadilatı için ustanızı arayabilir teklif alıp tadilatınızı yaptırabilirsiniz. Bunun için iş yaptırmak istediğiniz yerin konumunu seçerek usta araması yapmalısınız. İstanbul’dan İzmir’de bulunan yazlığınızın tadilatını yaptırmak artık bu kadar kolay.





Ayrıca mobil uygulamalarda bulunan ‘Acil’ butonu ile çilingire, su tesisatçısına, doğalgazcıya ve elektrikçiye anında erişim sağlayabilir ve arayabilirsiniz.





Tüm işlemleri cep telefonunuzdan yapabildiğiniz gibi web sayfasından da yapabilirsiniz. Ustaiste.com sayfasına giriş yaptığınızda ihtiyacınız olan usta veya firma ile iletişime geçmek için öncelikle 0850 500 20 20 ardından da ustanın ya da firmanın profilinde bulunan ‘Dahili’ numarasını tuşlamanız yeterli olacaktır.

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