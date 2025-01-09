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    VLC'ye yapay zeka destekli altyazı sistemi geliyor: Altyazı oluşturup çevirecek

    6 milyar indirme barajını aşan VLC yakında yapay zeka destekli bir özellik sunacak. Popüler medya oynatıcı internet bağlantısına gerek olmadan videolar için altyazı oluşturup birçok dile çevirebilecek
    VLC'ye yapay zeka destekli altyazı sistemi geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler açık kaynaklı medya oynatıcı VLC, dünya genelinde 6 milyar indirme barajını aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. CES 2025 etkinliğinde katılan VideoLAN ekibi, bu ücretsiz uygulamanın yakında yapay zeka entegrasyonu sayesinde kullanıcılarına daha da gelişmiş bir deneyim sunacağını duyurdu.

    Yeni eklenecek özellik ile birlikte VLC medya oynatıcı, videoları gerçek zamanlı analiz ederek otomatik altyazı oluşturabilecek ve bu altyazıları farklı dillere çevirebilecek. Dahası, tüm bu süreç cihaz üzerinde yerel olarak çalışan açık kaynaklı yapay zeka modelleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

    İnternet gerektirmeyecek

    Geliştirici ekip yapay zeka destekli altyazı sisteminin çalışması için internet bağlantısına veya bulut hizmetlerine ihtiyaç duyulmayacağını söylüyor. VideoLAN bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir tarih paylaşmadı. Dolayısı ile şu an için bu sistemi hangi sürümde kullanabileceğimizi bilemiyoruz.

    VideoLAN başkanı Jean-Baptiste Kempf, bir LinkedIn gönderisinde akış hizmetlerinin yaygın olduğu günümüzde bile VLC'nin aktif kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini söyledi. 1996 yılında Fransız bir üniversitenin öğrencileri tarafından başlatılan VLC projesi, yıllar içinde büyük bir topluluk tarafından desteklenerek büyüdü. 

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