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    Apple, 13 yıl sonra Final Cut Pro'yu yeniledi: İşte gelen yeni özellikler

    Apple, Mac ve iPad'ler için tasarlanan Final Cut Pro'yu 13 yıl sonra yeniledi. Final Cut Pro 11, akıllı yeni özellikler, uzamsal video düzenleme, zaman kazandıran araçlar ve fazlasıyla geliyor.

    apple final cut pro 11 indir Tam Boyutta Gör
    Apple, Ekim ayında yeni M4 işlemcili Mac’leri tanıtırken video düzenleme programı Final Cut Pro’nun yeni sürümünün geleceğinin ipuçlarını vermişti. Şimdi Mac ve iPad’ler için Final Cut Pro 11, bir dizi akıllı iyileştirmeyle indirilebilir durumda.

    Final Cut Pro 11, Apple’ın M serisi çiplerinin tüm gücünden yararlanıyor. Yeni yapay zeka destekli araç olan Manyetik Maske, yeşil ekran veya zaman alıcı rotoskop tekniğini kullanmadan videodaki kişi ve nesneleri ayırmanızı sağlıyor. Bu araçla birlikte renk düzeltme ve video efektleri kullanılabiliyor. Başka bir yeni yapay zeka özelliği olan Altyazılara Çevir, Apple tarafından eğitilmiş büyük dil modelini kullanarak videodaki sesi analiz ediyor ve otomatik altyazılar oluşturuyor.

    Yeni Final Cut Pro, uzamsal video düzenleme desteğiyle geliyor. iPhone 15 Pro, iPhone 16 veya Canon’un R7 kamerasından görüntüleri içe aktarıp renk düzeltmeleri yapabiliyor, efektler ekleyebiliyor, videoyu başlık ve diğer özelliklerle geliştirebiliyorsunuz.

    Final Cut Pro iPad 2.1 sürümü, tek dokunuşla video veya durağan görüntülerde renk dengesini, kontrastı ve parlaklığı iyileştiren Işık ve Rengi Geliştir desteği ekleyerek dokunmatik öncelikli düzenleme deneyimini iyileştiriyor.

    Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard için dokunsal geri bildirim desteği eklendi. Bu, klipleri kırparken, medyayı taşırken, zaman çizelgesinde gezinirken ve görüntüleyici kliplerini yeniden boyutlandırırken hafif bir geri bildirim hissedeceğiniz anlamına geliyor. Apple, videolara animasyon eklemek için ‌iPad‌'deki Canlı Çizim özelliğine dört yeni mürekkep ekledi. Sulu boya, boya kalemi, dolma kalem ve monoline kalem seçenekleri yeni.

    Diğer iyileştirmeler arasında zaman çizelgesinde klip yüksekliğini genişletmek veya en aza indirmek için dikey sıkıştırma hareketi, Resim içinde Resim modunda görüntüleyicinin boyutunu ve konumunu dinamik olarak ayarlama seçeneği ve iPhone 16 Pro modellerinde 90 - 120 FPS’de kayıtlar için zaman çizelgesi desteği yer alıyor. İçerik kitaplığı ek modüler geçişler, renk derecelendirme ön ayarları ve dinamik ses parçaları içeriyor.

    Final Cut Pro fiyatı ne kadar?

    Final Cut Pro 11, Türkiye App Store’da 10.000 TL fiyatla indirilmeye açıldı.

    Final Cut Pro 11 özellikleri, yenilikler

    • Yapay zeka tarafından desteklenen Manyetik Maske çekimlerdeki kişileri, nesneleri ve şekilleri yeşil perde veya zaman alıcı elle rotoskop teknikleri olmadan kolayca ayırın.
    • Hız ve doğruluk için tasarlanmış güçlü yapay zeka dil modeli ile zaman ekseninde sesli içeriklerden altyazıları otomatik olarak yaratmak için Altyazılara Çevir’i kullanın. (Apple Silicon çipli bir Mac ve macOS Sequoia veya daha yenisi gerekir.)
    • Apple Vision Pro’da ya da iPhone 15 Pro veya daha yenisinde çekilen uzamsal video klipleri içe aktarıp düzenleyin; başlıklar, renk düzeltme ve efektler ekleyin, sonra da Apple Vision Pro’da görüntülenebilecek büyüleyici uzamsal projeler paylaşın. (Apple Silicon çipli bir Mac gerekir.)
    • Eşzamanlı klipler veya çok kameralı klipler yaratırken özgün klipleri otomatik olarak gizleyerek tarayıcıdaki karışıklığı azaltın.
    • Klip yüksekliklerini zaman eksenine sığacak şekilde ölçeklemek için Düşeyde Sığdır’ı kullanın.
    • Yeni Resim İçinde Resim ve Belirtme Çizgisi efektleri ile yaratıcı iş akışlarınızı hızlandırın.
    • Yeni Modüler geçişlerle muhteşem görseller ortaya çıkarın.
    • Tarayıcıda ve zaman ekseninde sık kullanılan görevler için yeni klavye kestirmeleri ile verimliliği artırın.
    • Daha fazla video biçimine yönelik oynatma ve düzenleme desteği için üçüncü parti ortam genişletmelerini yükleyin. (macOS Sequoia veya daha yenisi gerekir.)

    Final Cut Pro 11 indir

    Final Cut Pro 11, hızlı ve akıllı araçlar sunuyor. Yeni, yapay zeka ile geliştirilmiş araçlar, zaman kazandıran iş akışı iyileştirmeleri ve uzamsal video desteğiyle Final Cut Pro 11'i App Store'dan indirebilirsiniz:

    Final Cut Pro Final Cut Pro Final Cut Pro Final Cut Pro Apple Inc. Photo & Video $299.99 5,6 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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