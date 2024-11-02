Popüler torrent istemcisindeki güvenlik açığı 14 yıl sonra kapatıldı!

qBittorrent, BitTorrent protokolü üzerinden dosya indirmek ve paylaşmak için ücretsiz ve açık kaynaklı bir istemci. Platformlar arası yapısı, IP filtrelemesi, entegre arama motoru, RSS besleme desteği ve modern Qt tabanlı arayüzüyle popüler hale geldi. Ancak, güvenlik araştırmacısı Sharp Security’nin blogunda dikkat çektiği üzere, qBittorrent ekibi kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden ve soruna ilişkin CVE atamadan önemli bir hatayı düzeltti.
qBittorrent'te hangi güvenlik açığı kapatıldı?
Temel sorun, 2010'dan beri qBittorrent'in sahte/yasadışı sertifikalar dahil olmak üzere her türlü sertifikayı kabul etmesi; bu sayede de aracı konumundaki saldırganların ağ trafiğini değiştirmesine imkan verdirtmesi.
SSL sertifikaları, sunucunun sertifikasının bir Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından gerçek ve güvenilir olduğunu doğrulayarak kullanıcıların geçerli sunuculara güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Bu doğrulama atlandığında, geçerli sunucu gibi davranan herhangi bir sunucu veri akışındaki verileri kesebiliyor, değiştirebiliyor veya ekleyebiliyor; qBittorrent te bu verilere güveniyor.
Uygulamanın SSL sertifikası doğrulaması yapmadan bir bağlantıyı kabul edip etmeyeceğini yöneten ayar, kullanıcılar tarafından hala erişilebilir durumda. Bu ayar devre dışı da bırakılabiliyor.Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/security/qbittorrent-fixes-flaw-exposing-users-to-mitm-attacks-for-14-years/ https://sharpsec.run/rce-vulnerability-in-qbittorrent/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über