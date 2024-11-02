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    Popüler torrent istemcisindeki güvenlik açığı 14 yıl sonra kapatıldı!

    Popüler torrent istemcisi qBittorrent'te 14 yıldır var olan güvenlik açığı keşfedildi. Saldırganların uzaktan kod yürütmesine olanak tanıyan güvenlik açığı, 3.2.1 - 5.0.0 arası sürümleri etkiliyor.
    qBittorrent güvenlik açığı 14 yıl sonra kapatıldı Tam Boyutta Gör
    qBittorrent, uygulamanın indirmeleri yöneten bir bileşen olan DownloadManager'da SSL/TLS sertifikalarının doğrulanmamasından kaynaklanan uzaktan kod yürütme hatasını giderdi. 6 Nisan 2010'da ortaya çıkan ciddi hata 14 yıldan uzun bir süre sonra, yeni yayınlanan 5.0.1 sürümüyle giderildi.

    qBittorrent, BitTorrent protokolü üzerinden dosya indirmek ve paylaşmak için ücretsiz ve açık kaynaklı bir istemci. Platformlar arası yapısı, IP filtrelemesi, entegre arama motoru, RSS besleme desteği ve modern Qt tabanlı arayüzüyle popüler hale geldi. Ancak, güvenlik araştırmacısı Sharp Security’nin blogunda dikkat çektiği üzere, qBittorrent ekibi kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden ve soruna ilişkin CVE atamadan önemli bir hatayı düzeltti.

    qBittorrent'te hangi güvenlik açığı kapatıldı?

    Temel sorun, 2010'dan beri qBittorrent'in sahte/yasadışı sertifikalar dahil olmak üzere her türlü sertifikayı kabul etmesi; bu sayede de aracı konumundaki saldırganların ağ trafiğini değiştirmesine imkan verdirtmesi.

    SSL sertifikaları, sunucunun sertifikasının bir Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından gerçek ve güvenilir olduğunu doğrulayarak kullanıcıların geçerli sunuculara güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Bu doğrulama atlandığında, geçerli sunucu gibi davranan herhangi bir sunucu veri akışındaki verileri kesebiliyor, değiştirebiliyor veya ekleyebiliyor; qBittorrent te bu verilere güveniyor.

    Uygulamanın SSL sertifikası doğrulaması yapmadan bir bağlantıyı kabul edip etmeyeceğini yöneten ayar, kullanıcılar tarafından hala erişilebilir durumda. Bu ayar devre dışı da bırakılabiliyor.

    Kaynakça https://www.bleepingcomputer.com/news/security/qbittorrent-fixes-flaw-exposing-users-to-mitm-attacks-for-14-years/ https://sharpsec.run/rce-vulnerability-in-qbittorrent/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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