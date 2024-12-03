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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un yazılım lisanslama sistemi kırıldı: Ömür boyu etkinleştirme sağlandı!

    Bir hacker topluluğu olan Massgrave, keşfettikleri açıkla Windows Vista'dan Windows 11'e kadar neredeyse tüm Windows ve Office sürümlerini kalıcı olarak etkinleştirebildiklerini paylaştı.
    kırıldı windows & office ömür boyu etkinleştirme Tam Boyutta Gör
    Massgrave, Microsoft’un yazılım lisanslama korumasını neredeyse tamamen kırdıklarını iddia ediyor. Yeni yöntem, neredeyse tüm windows ve Office sürümlerini kalıcı olarak etkinleştirmeye olanak tanıyor.

    Hackerlar, Windows ve Office için orijinal lisanslama modelinin temelini oluşturan neredeyse tüm koruma şemasını başarıyla aştıklarını paylaştı. Oldukça etkili olarak tanımlanan bu yeni kırma yönteminin önümüzdeki aylarda herkese açıklanması bekleniyor.

    Hackerlar: Windows/Office korsanlığındaki en büyük atılım

    Saldırının ayrıca, Windows 10 kullanıcılarının Ekim 2025'teki resmi destek sonu tarihinden sonra ücretsiz güvenlik yamalarına erişebilmelerini sağlayarak Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programına bağlı lisansları da etkinleştirebileceği bildiriliyor. Bu yeni yöntem, üçüncü taraf dosya yüklemeleri veya sistem dosyalarında değişiklik gerektirmediği için hem etkili hem de kolay bir yöntem olarak gösteriliyor.

    MAS (Microsoft Etkinleştirme Scriptleri) projesi, şu anda modern Windows ve Office sürümlerinin orijinal olmayan kopyalarını etkinleştirmek için tasarlanmış çeşitli araçlar sağlıyor. Birkaç geliştirici bu yerleşik korsanlık teknolojisinin iyileştirilmesine katkıda bulunmuş olsa da, yeni yöntemle ilgili ayrıntılar hala yetersiz. Reddit'te, hackerlar kısmi bir açıklama sunarak yöntemin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve henüz tamamlanmadığını belirtti.

    Geçici çözümler ve hack'ler uzun zamandır var. En popüler olanı; Windows 8 veya sonraki sürümlerini veya Office'i etkinleştirmek için kullanılan PowerShell komutu. Çözümün yaratıcıları artık bunu daha fazla Windows ve Office ürününe genişletmenin yollarını bulduklarını iddia ediyorlar. Massgrave, Microsoft yazılımlarını etkinleştirmek için tasarlanmış oldukça etkili betikler oluşturmasıyla bilinen önemli bir grup. Bu araçlar oldukça popüler, yakın gelecekte daha da yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor.

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