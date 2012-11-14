Araştırma : Çin kaynaklı tablet satışları bu yıl 50 milyonu geçecek





Samsung, Asus, Apple, Acer, Microsoft gibi pek çok üretici firmanın rekabet halinde olduğu tablet pazarında, giriş seviyesi segmentte de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Donanım bileşenlerinin ucuzlaması ve daha kolay bulunması nedeniyle, temel ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde pek çok model 100$ seviyesinde alıcılarını bekliyor.





Digitimes tarafından yapılan bir araştırma, bu yıl Çin kaynaklı ucuz tabletlerin 50 milyon satış barajını aşacağını öngörüyor. White-box olarak adlandırılan bu modellerde genelde Çin veya Tayvan kaynaklı firmaların ürettiği orta seviye işlemciler kullanılıyor. Ekran modülü de yine orta seviye firmalar tarafından üretiliyor. 3G bağlantısı bulunmazken, GPS, Bluetooth gibi bağlantılara da nadiren yer veriliyor.





Giriş seviyesi segmentte olsa da bu modeller üst seviye modelleri tehdit eder bir hale gelmeye başlıyor. Bu bakımdan üst seviye üreticilerin Çin kaynaklı tablet modellerindeki gelişmeleri dikkate alması tavsiye ediliyor. Fiyat konusunda rekabet eden Google ve Microsoft'un karşısında ucuzluk konusunda uzmanlaşmış Çinli firmalar bulunuyor.





7 inçlik ekran boyutunun da artık tabletler için genel kabul gören bir özellik olduğu belirtiliyor. Kindle Fire ile başlayan 7 inçlik uygun fiyatlı tablet yarışına Asus Nexus 7 ile katılırken, segmente olan ilgi her geçen gün artıyor.





Ayrıca tablet pazarında Android işletim sisteminin gelecek yıl başına kadar liderliği iOS'tan alacağı da beklentiler arasında.

http://www.digitimes.com/news/a20121113PD212.html