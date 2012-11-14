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Araştırma : Çin kaynaklı tablet satışları bu yıl 50 milyonu geçecek

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Asus, Apple, Acer, Microsoft gibi pek çok üretici firmanın rekabet halinde olduğu tablet pazarında, giriş seviyesi segmentte de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Donanım bileşenlerinin ucuzlaması ve daha kolay bulunması nedeniyle, temel ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde pek çok model 100$ seviyesinde alıcılarını bekliyor.

Digitimes tarafından yapılan bir araştırma, bu yıl Çin kaynaklı ucuz tabletlerin 50 milyon satış barajını aşacağını öngörüyor. White-box olarak adlandırılan bu modellerde genelde Çin veya Tayvan kaynaklı firmaların ürettiği orta seviye işlemciler kullanılıyor. Ekran modülü de yine orta seviye firmalar tarafından üretiliyor. 3G bağlantısı bulunmazken, GPS, Bluetooth gibi bağlantılara da nadiren yer veriliyor. 

Giriş seviyesi segmentte olsa da bu modeller üst seviye modelleri tehdit eder bir hale gelmeye başlıyor. Bu bakımdan üst seviye üreticilerin Çin kaynaklı tablet modellerindeki gelişmeleri dikkate alması tavsiye ediliyor. Fiyat konusunda rekabet eden Google ve Microsoft'un karşısında ucuzluk konusunda uzmanlaşmış Çinli firmalar bulunuyor.

7 inçlik ekran boyutunun da artık tabletler için genel kabul gören bir özellik olduğu belirtiliyor. Kindle Fire ile başlayan 7 inçlik uygun fiyatlı tablet yarışına Asus Nexus 7 ile katılırken, segmente olan ilgi her geçen gün artıyor.

Ayrıca tablet pazarında Android işletim sisteminin gelecek yıl başına kadar liderliği iOS'tan alacağı da beklentiler arasında. 

http://www.digitimes.com/news/a20121113PD212.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Daha düşük olacak kesinlikle çünkü kindle fire nexus gibi donanımı iyi ve fiyatı makul olan tabletler arttı bu nedenle bence insanlar radyasyon yumağı olan ve son derece kalitesiz çin mallarına yönelmezler diye düşünüyorum.
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Tr@mmler 6 yıl
Mali 400mp grafik birimi barındıran cortex a9 chipsetler bir çok alanda yeterli performans veriyor. Rockchip üretimi chipsetler gibi. Ucuz işçilik, düşük maliyet= uygun fiyat.
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MURATSPLAT 6 yıl
Yaşasın Çin, kahrolsun Apple, Samsung ve diğer markalar diyen arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim.
Maliyet sadece bir ürünün geliştirilip üretilmesiyle ibaret değildir.
Asıl maliyet ve çoğu üreticinin becerip de yapamadığı pazarlama ve satış sonrası servis hizmetleridir.
Çin'den aldığınız hangi üründe yazılım desteği ve satış sonrası destek aldınız?
Bunlar geliştirilen teknolojiler kadar maliyetlidir.
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ozqur333 6 yıl
1.5 ghz hızında çalışan cortex A-9'lu çift çekirdekli işlemcili tabletler var bunun yanında mali 400 e yer veriyorlar bence iyi ama bir asus veya ipad değil
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T3RR1BL3WH1SP3R 6 yıl
die_caprio
iyiki varsınız çekik gözlüler siz olmasanız tabletimiz olmazdı,siz olmasanız kim kazık atardı bize

Samsung Acer Apple ... zaten atıyorlarda örnek olarak Galaxy Note 2 1300-1500 civarında ama aynı donanımda Ramos W30 500 lira
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Mali400 6 yıl
İlla bir ipadmi almak lazim
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savinelli 6 yıl
Millet 100 lira verip ağlayan çocuğa oyuncak diye bitane alıyo. Hem de sadece ekrana dokununca renkler değişiyo, çocuk da bakıp gülüyor diye. Çok satmasına şaşırmamak lazım.
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sertacarslan 6 yıl
Birazdan sahneye çıkar Çin marka tabletlere saydıran tipler...
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Mali400 6 yıl
Android'in iostan liderliği almasi zaten olacak bişey.
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deadric 6 yıl
100 liraya tablet satıyorlar, olacak o kadar.
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