Araştırma : iOS cihazları üzerinden yapılan mobil çevrimiçi alışveriş oranı yüzde 92

Akıllı telefon pazarında son rakamlara göre Android işletim sisteminin yüzde 46, iOS işletim sisteminin yüzde 28'lik bir oranı sözkonusu. Android işletim sisteminin her geçen gün artan bir trendi olsa da iOS cihazları üzerinden yapılan mobil çevrimiçi alışveriş oranı yüzde 92 seviyesinde.





Perakende analiz firması RichRelevance tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 yılında iOS kullanıcıları mobil çevrimiçi alışveriş pazarını yüzde 92 ile domine etti. Android kullanıcıları ise yüzde 73'lük mobil çevrimiçi alışveriş oranı ile ikinci sırada kaldı.





Araştırma Nisan-Aralık ayları arasında takip edilen 3.4 milyar mobil çevrimiçi alışveriş hareketi analiz edilerek yapıldı. Nisan ayında yüzde 88 olan iOS kullanıcılarının alışveriş oranı Aralık ayında yüzde 92'ye yükseldi.





RichRelevance CEO'su David Selinger, araştırmanın iOS işletim sisteminin mobil internet alışverişinde ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirtiyor.





Mobil çevrimiçi harcamalar 2011 yılında artış dengesini korudu. Nisan ayında toplam harcamaların yüzde 1.87'si mobil cihazlardan yapılırken, Aralık ayında bu oran yüzde 3.74'e yükseldi. Perakende mağazaların internet siteleri de Nisan ayında yüzde 9 oranında akıllı telefonlardan ziyaretçi trafiği elde ederken Aralık ayında bu oran yüzde 18'e çıktı.





Ortalama sipariş miktarı baz alındığında ise iPhone ve iPad modelleri Aralık ayında 123$ seviyesini yakaladı. Android cihazlarda bu rakam 101$ iken, masaüstü cihazlarda 87$ olarak gerçekleşti. Mobil cihazların genelinde ise ortalama miktar 120$ oldu.





Haftasonları mobil alışveriş için en hareketli dönemler oluyor. Haftasonu mobil kullanıcılar hafta içine göre yüzde 25 daha fazla alışveriş yapıyor. Şükran Günü mobil cihazlardan yapılan alışverişler tüm alışverişlerin yüzde 40'ını oluşturdu. Bu bakımdan mobil alışveriş ve mobil ödeme sistemleri geleceğin en önemli yatırım alanları arasında gösteriliyor.