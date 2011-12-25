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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : iOS cihazları üzerinden yapılan mobil çevrimiçi alışveriş oranı yüzde 92

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında son rakamlara göre Android işletim sisteminin yüzde 46, iOS işletim sisteminin yüzde 28'lik bir oranı sözkonusu. Android işletim sisteminin her geçen gün artan bir trendi olsa da iOS cihazları üzerinden yapılan mobil çevrimiçi alışveriş oranı yüzde 92 seviyesinde.

Perakende analiz firması RichRelevance tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 yılında iOS kullanıcıları mobil çevrimiçi alışveriş pazarını yüzde 92 ile domine etti. Android kullanıcıları ise yüzde 73'lük mobil çevrimiçi alışveriş oranı ile ikinci sırada kaldı. 

Araştırma Nisan-Aralık ayları arasında takip edilen 3.4 milyar mobil çevrimiçi alışveriş hareketi analiz edilerek yapıldı. Nisan ayında yüzde 88 olan iOS kullanıcılarının alışveriş oranı Aralık ayında yüzde 92'ye yükseldi. 

RichRelevance CEO'su David Selinger, araştırmanın iOS işletim sisteminin mobil internet alışverişinde ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirtiyor. 

Mobil çevrimiçi harcamalar 2011 yılında artış dengesini korudu. Nisan ayında toplam harcamaların yüzde 1.87'si mobil cihazlardan yapılırken, Aralık ayında bu oran yüzde 3.74'e yükseldi. Perakende mağazaların internet siteleri de Nisan ayında yüzde 9 oranında akıllı telefonlardan ziyaretçi trafiği elde ederken Aralık ayında bu oran yüzde 18'e çıktı.

Ortalama sipariş miktarı baz alındığında ise iPhone ve iPad modelleri Aralık ayında 123$ seviyesini yakaladı. Android cihazlarda bu rakam 101$ iken, masaüstü cihazlarda 87$ olarak gerçekleşti. Mobil cihazların genelinde ise ortalama miktar 120$ oldu.

Haftasonları mobil alışveriş için en hareketli dönemler oluyor. Haftasonu mobil kullanıcılar hafta içine göre yüzde 25 daha fazla alışveriş yapıyor. Şükran Günü mobil cihazlardan yapılan alışverişler tüm alışverişlerin yüzde 40'ını oluşturdu. Bu bakımdan mobil alışveriş ve mobil ödeme sistemleri geleceğin en önemli yatırım alanları arasında gösteriliyor.

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hkncan 7 yıl en beğenilen
Şahsınıza konuşmuyorum ama takım tutar gibi marka taraftarlığı yapmak da biraz saçma ve çocukca geliyor bana.Hadi Appla yürü aslanım ya da hadi Samsung kim tutar seni gibi şeyler biraz da abartı bence.Ben de iphone kullanıcısıyım ama yeri geldiğinde android kullanan arkadaşlarımın telefonlarını inceliyoruz birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz.böyle şeyler biraz saçma gibi
Şahsınıza konuşmuyorum ama takım tutar gibi marka taraftarlığı yapmak da biraz saçma ve çocukca geliyor bana.Hadi Appla yürü aslanım ya da hadi Samsung kim tut...
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Batuist 7 yıl
ios platformunun neden bu kadar fazla geliştiricisi olduğu bu tablodan da anlışılıyor. Bir yazılımcı için çok daha cazipte ondan.. yazılım geliştiren adam için platformun ne olduğunun bir önemi yok önemli olan hangisinden daha çok para kazanabilir odur.. bu istatistikler ise yazılım geliştirmeden önce "hangi platforma" sorusuna cevap veriyor. doğal olarak hem kalite hemde sayı bakımından uygulama olarak ios platformu bir adım öndedir.
ios platformunun neden bu kadar fazla geliştiricisi olduğu bu tablodan da anlışılıyor. Bir yazılımcı için çok daha cazipte ondan.. yazılım geliştiren adam için ...
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DH Misafiri 7 yıl
Androidin açık kaynak olması, ne idüğü belirsiz uygulamaları bile yükleyebiliyor olmamız buna sebep oluyor. Telefonum üzerinden alışveriş yapmamamın tek sebebi budur.
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DH Misafiri 7 yıl
Yine ve inatla bir işletim sistemi ile bir telefon markası karşılaştırılıyor, neden anlamıyoruz biri donanım ve donanımın içinde çalışan yazılım ve sadece o donanım için üretilmiş. Yani devamlı olarak apple 5 ürünle androidin tüm ürünleri ile rekabet ediyor tezi yanlış. Biri öncü olarak bir ürünü çıkartmış pazara yaymış tanıtmış ve marka olmuş, diğeri donanım konusunda hiç tecrübesi olmadan bir yazılım çıkartıp yazılımı donanım üreticilerine vermiş ve ücretsiz olarak geliştirilmiş tüm üreticilerin telefonlarına destek verebilir yapıda esnek bir işletim sistemi. Elbetteki bu iki ürün arasında performans ve kullanım açısından farklılıklar olacaktır.
Androidin geri kalmasının en önemli sebebi apple'ın kendisinin pc'ye kurulur kurulmaz kart bilgileri girerek üye yapması ve tüm işe yarar uygulamamalarının ücretli oluşu. Yani istesende istemesende alışveriş yapıyorsun. Ama androidde ücretsizlerle iyi kötü idare ediyorsun bu nedenle kötülemek yanlış.
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TikaMasala 7 yıl
Şahsen sağdan soldan bulup indirdiğim bir Dandroid romlu cihaza bende güvenmezdim. Ne malum keylogger olmadığı? Bankacılık şifrelerinizi ele geçirmeyeceği? Apple da böyle bir sorun yok, işletim sistemi tek kaynaktan geliyor çünkü. Öyle başkalarının pis parmak izleri yok. Bugün gidip windows 7 korsan iso dosyaları indirin, yarısında zararlı yazılımlar gömülüdür. Aynı şey Dandroid içinde geçerli olabilir.
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zengier 7 yıl TikaMasala
muratremix

Şahsen sağdan soldan bulup indirdiğim bir Dandroid romlu cihaza bende güvenmezdim. Ne malum keylogger olmadığı? Bankacılık şifrelerinizi ele geçirmeyeceği? Apple da böyle bir sorun yok, işletim sistemi tek kaynaktan geliyor çünkü. Öyle başkalarının pis parmak izleri yok. Bugün gidip windows 7 korsan iso dosyaları indirin, yarısında zararlı yazılımlar gömülüdür. Aynı şey Dandroid içinde geçerli olabilir.

Cok guvendigimiz apple aylarca lokasyon bilgilerini kullanicidan habersiz loglamadi mi ? Yada apple a JB yapiyorsunuz, JB yaptiktan sonra ilacli diye tabir ettiginiz calinti yazilim yuklendiginde, bu yazilimin icine bir trojan inject edilmedigini nerden biliyorsunuz ? ROM u gectik, androidde daha acik oldugu icin sistem kurdugunuz yazilimlarda bile benzer durumlar ile karsilasma olasiligi var. temelde kullanicida biten birsey bu . ozgurluk derseniz bu sefer de guvenlik sorunlari cikar ortaya, guvenlik derseniz de Apple gibi diktator derler.

DH Misafiri

Yine ve inatla bir işletim sistemi ile bir telefon markası karşılaştırılıyor, neden anlamıyoruz biri ....


Durduk yere element uydurmussunuz, haberde Androis vs iOS denmekte. bunlarin ikisi de isletim sistemi. Once bir zahmet dogru okuyun, haberi ozumseyin lutfen ..
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hkncan 7 yıl
Aslına baktığınızda Apple Google'dan cok daha başarılı bir şirket konumunda. Piyasada binlerde android telefon modeli var iken Apple sadece bu rakamı ilk modeli de sayarsak 5 model İPhone ile yakalamış bulunmaktadır.
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Okisht 7 yıl
ios gerçekten uygulama konusunda ve yazılım geliştiriciler konusunda hala önde olsada bi noktayı atlıyoruz.
andoid kullanılma oranı %46 ve %73ü alışveriş yapıyor. yani tüm platform içinde andoidden alışveriş ypaanlar %33.5lik bir dilim. öteki taraftan %28in %92si ise yaklaşık %26lık bi dilime hitap ediyor buda tüm kesim içine applestroe kullanarak alışveriş yapanlar
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Batuist 7 yıl
ios platformunun neden bu kadar fazla geliştiricisi olduğu bu tablodan da anlışılıyor. Bir yazılımcı için çok daha cazipte ondan.. yazılım geliştiren adam için platformun ne olduğunun bir önemi yok önemli olan hangisinden daha çok para kazanabilir odur.. bu istatistikler ise yazılım geliştirmeden önce "hangi platforma" sorusuna cevap veriyor. doğal olarak hem kalite hemde sayı bakımından uygulama olarak ios platformu bir adım öndedir.
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Akbaba89 7 yıl
Kendi cihazımın markası benim için güncelleme çıkarmazsa bende custom rom yüklerim,internetten apk bulur indiririm arkadaş herşey karşılıklı.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Iphone herseyde olduğu gibi bundada birinci İŞTE BUDUR!
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hkncan 7 yıl
Şahsınıza konuşmuyorum ama takım tutar gibi marka taraftarlığı yapmak da biraz saçma ve çocukca geliyor bana.Hadi Appla yürü aslanım ya da hadi Samsung kim tutar seni gibi şeyler biraz da abartı bence.Ben de iphone kullanıcısıyım ama yeri geldiğinde android kullanan arkadaşlarımın telefonlarını inceliyoruz birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz.böyle şeyler biraz saçma gibi
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Nikola Tesla 7 yıl BurayaNeYazıyoruz
BurayaNeYazıyoruz
Iphone herseyde olduğu gibi bundada birinci İŞTE BUDUR!

BunaNeDiyoruz ?



Apple takimi taraftari.
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