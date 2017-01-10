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Araştırmacılar yaraları iyileştiren örümcek ipeği üretmeyi başardı

İngiliz araştırmacıların laboratuvar ortamında ürettikleri örümcek ipeği yaraların tedavisinde ve ilk yardım müdahalelerinde yarayı iyileştirme özelliğine sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Araştırmacılar yaraları iyileştiren örümcek ipeği üretmeyi başardı
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400 Milyon yıldır ipek üreten örümceklerin ipeklerindeki gizem hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Örümceklerin ürettiği; su geçirmez, saç telinden ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten beş kat sağlam ipekler, gerek ameliyat ipliği olarak gerek de yapay tendon ve bağ üretimi olarak tıpta çok geniş bir kullanım alanına sahip ancak örümceklerin bu ipeği üretirken çok fazla enerji harcıyor olması, üretilen örümcek ağının az olmasına ve tıpta çok sık kullanılamamasına neden oluyordu. İngiliz araştırmacılar ise laboratuvar ortamında örümcek ipeğine benzer yapıda bir antibiyotik üretmeyi başardı.

Beş yıllık çalışmanın ardından örümcek uzmanı ve kimyagerlerden oluşan Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan escherichia coli bakterisinden sentezlenen ipeklere ilave moleküller ekleyerek neredeyse gerçek örümcek ipeği kadar başarılı bir ipek elde etti. Üstelik üretimi çok daha ucuz ve kolay bir şekilde.

Pansuman ve Diyabet Tedavisinde Kullanılacak

Üretilen bu ipeğin ilk yardım müdahalelerinde etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Henüz insan sağlığına olumsuz bir etkisinin tespit edilmediği örümcek ipeğinden yapılan bandajlar yarayı temiz tutmaya ve kan kaybını engellemeye yarayacak üstelik sahip olduğu antibiyotik özelliği ile enfeksiyon riskini de ortadan kaldıracak. Ayrıca doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği görevini yerine getirdikten sonra biyolojik olarak kolayca parçalanabiliyor.

Advanced Materials dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Profesör Neil Thomas, ipeklerin pansumanlarda ve diyabetik sonucu vücutta oluşan yaraların tedavisinde kullanılabileceğinin ve dokular kendini yenileyene kadar biyolojik olarak parçalanmadan önce, vücutta iskele görevi göreceğini belirtti.


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201604245/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Şu fotoğrafa bakınca bayılıyorum, kendini insanlık için çalışma atayanlar
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asılsız.ihbar 2 yıl
adamlar çalışıyorya kimin için çalıştıklarını bile bilmiyorlar, canlarını feda ediyorlar hemde tanımadıkları insanlar içinn
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DH Misafiri 2 yıl
ufacık örümceğin şu ağını muntazam bir şekilde yaratan Allaha inanmayıp herşeyin tesadüf olduğunu düşünenlerin vay haline
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Kerim5100 2 yıl
Bizde bunu kullanana iyileşme vergisi getirirler :D
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kadirirdem 2 yıl
helal olsun , çalışan neler yapıyor...
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Bukalemun 2 yıl
Hep tesadüf ! Bilim bunu açıklayabilmeliydi. 400 Milyon yıl dan sonrasını okumadım.
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Şu fotoğrafa bakınca bayılıyorum, kendini insanlık için çalışma atayanlar
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grafman09 2 yıl
Tebrikler, buna benzer bir çalışma duymuştum daha önce.
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