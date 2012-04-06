Araştırmalar, e-kitap okuyan kişilerin daha fazla kitap okuduğunu gösteriyor

Son yılların en popüler teknolojilerinden birisi şüphesiz e-kitap okuyucular. Gözü yormayan bir e-mürekkep teknolojisi kullanan e-okuyucuların bu sayede basılı kitaplardan farkı kalmıyor.





ABD'de yapılan bir araştırma tablet ve e-okuyucu kullanım oranının yaygınlaşmasına paralel olarak e-kitap okuyan kişilerin sayısında da artış olduğunu gösteriyor.





Pew Research tarafından Şubat ayında yapılan bir ankete göre yetişkinlerin yüzde 21'i geçen yıl en az bir e-kitap okuduğunu belirtiyor. Bu oran Aralık ayında yüzde 17 olarak ölçülmüş. Bu zaman zarfında e-okuyucu ve tablet sahibi olma oranı da yetişkinler arasında yüzde 20'den yüzde 38'e yükselmiş.





Araştırma bu cihazlara sahip olanların olmayanlara göre daha çok kitap okuduğunu gösteriyor. Bir cihaz sahibi geçen yıl 24 kitap okurken, cihaz sahibi olmayan bir kişi 16 kitap okuduğunu belirtmiş. Ortalama bir e-kitap okuyucusu ise son 12 ayda 24 kitap okurken, basılı kitap okuyucusu 15 kitap okumuş.





Ancak basılı kitaplar tabiki pazarın en büyük hakimi. ABD'de geçen yıl yapılan başka bir ankette yetişkinlerin yüzde 72'si basılı kitap okurken, yüzde 11'i ise sesli kitap dinlediğini ifade etmiş.

Toplum hayatında taşınabilir akıllı cihazların artış göstermesi, e-kitaplara duyulan ilgiyi artırıyor. Ancak erken dönemlerinde e-kitap ile tanışmamış nesillerin bu teknolojiyi benimsemesi biraz zaman alıyor. Almanya, Güney Kore ve ülkemizdeki gibi eğitim alanında dijital içeriklerin ve tablet cihazlarının erken yaşlarda verilmeye başlaması muhtemelen bir kaç yıl sonra dijital kitapların hakimiyetine kapı aralayacaktır.