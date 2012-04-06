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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırmalar, e-kitap okuyan kişilerin daha fazla kitap okuduğunu gösteriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yılların en popüler teknolojilerinden birisi şüphesiz e-kitap okuyucular. Gözü yormayan bir e-mürekkep teknolojisi kullanan e-okuyucuların bu sayede basılı kitaplardan farkı kalmıyor.

ABD'de yapılan bir araştırma tablet ve e-okuyucu kullanım oranının yaygınlaşmasına paralel olarak e-kitap okuyan kişilerin sayısında da artış olduğunu gösteriyor.

Pew Research tarafından Şubat ayında yapılan bir ankete göre yetişkinlerin yüzde 21'i geçen yıl en az bir e-kitap okuduğunu belirtiyor. Bu oran Aralık ayında yüzde 17 olarak ölçülmüş. Bu zaman zarfında e-okuyucu ve tablet sahibi olma oranı da yetişkinler arasında yüzde 20'den yüzde 38'e yükselmiş.

Araştırma bu cihazlara sahip olanların olmayanlara göre daha çok kitap okuduğunu gösteriyor. Bir cihaz sahibi geçen yıl 24 kitap okurken, cihaz sahibi olmayan bir kişi 16 kitap okuduğunu belirtmiş. Ortalama bir e-kitap okuyucusu ise son 12 ayda 24 kitap okurken, basılı kitap okuyucusu 15 kitap okumuş. 

Ancak basılı kitaplar tabiki pazarın en büyük hakimi. ABD'de geçen yıl yapılan başka bir ankette yetişkinlerin yüzde 72'si basılı kitap okurken, yüzde 11'i ise sesli kitap dinlediğini ifade etmiş.
Toplum hayatında taşınabilir akıllı cihazların artış göstermesi, e-kitaplara duyulan ilgiyi artırıyor. Ancak erken dönemlerinde e-kitap ile tanışmamış nesillerin bu teknolojiyi benimsemesi biraz zaman alıyor. Almanya, Güney Kore ve ülkemizdeki gibi eğitim alanında dijital içeriklerin ve tablet cihazlarının erken yaşlarda verilmeye başlaması muhtemelen bir kaç yıl sonra dijital kitapların hakimiyetine kapı aralayacaktır.

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Patria o Muerte 7 yıl
doğrudur gerçekten hak veriyorum. tabi diğer türlü kitabın kokusu vb. olayı da güzel.
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delarux 7 yıl
Ben hayatımda toplam 13 kitap okuyan biri olaraktan e-kitap sayesinde bunu 1300 e çıkarmayı planlıyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bende 20 dvdlik e kitap arşivi var.Hepside türkçe.Sorun şu ki: ben o arşivi sizinle paylaşamam.Ne vaktim yeter buna,ne de üniversite sınavına hazırlık.Zaten internete adil kullanım noktası geldi geleli yüzüm gülmedi.Ben o 20 dvdyi arşivledim ama 2 hafta uykusuzluk sonucu oldu bu iş.Yasalllığa gelirsek evet kabul ediyorum yasal değil yaptıklarım.Ama her şey parasızlık yüzünden.Zaten param olsa pederin arabaya göz dikmem.Altıma 4x4 arkası açık arazi jeeplerinden alırım.Yani her şey paramın olmasına bağlı.Ne yalan söyleyeyim param olsa karı kızla hayatımı yaşarım.Kanım kaynıyor 4 senedir.Her neyse arşivcilik zor iş bulaşmayın 110 tllik adil kullanım kotası olmayan sınırsız adsliniz yoksa.Ha 110 kaymelik internet vardır ama harddiski bad sectörlü bilgisayar vardır ya da boot sector yemiş bir bilgisayarınız vardır orası ayrı konu.Ben inşALLAH imkansız diyebilirim ama 1 dvdyi site açıp uplarım.Kaç kişi indirir arşivimi?Kaç kişi talip?Ha yasallık mı sorun.Cevabımı vereyim ben herşeyi yasal yapıyorum zaten.İndirilen dosya 24 saate silinecek yasalara göre.Ben indirdiğim dosyaları zaten 24 saat içinde 16 gb sandisk marka flash belleğime atıyorum.Sonra internet bağlantınsını kesip bilgisayarın,dvdye yazdırıyorum verilerimi.Ben herşeyi yasal yapıyorum zaten.Site açarsamda zaten 1 gram sorumluluk kabul etmem benden söylemesi.
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daimonankara 7 yıl
Merhaba

İlandaki kindle Touch'ı satıyorum.

İlgilenirseniz mesaj atın lütfen. Saygılarımla.

sahibinden.com/...
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Neyıh 7 yıl
Yüzlerce e kitap (pdf) bitirdim ve okumaktan hiçte usanmadım, halada devam ediyorum okumaya
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ashouf eneky 7 yıl
Arkadaşlar ben arşivciliğe başladım 4 ay önce.Dizi,film ve belgesel dışında ne bulursam dvdye arşivliyorum.Nasıl olsa internet sınırsız ve indirme linki bulacağım siteler not defterimde kayıtlı.Ben e kitap arşivide yaptım ve herkese tavsiye ederim ekitap arşvi yapmalarını.Debrid ve leech siteleriyle ,beş kuruş ödemeden saniyede 1.4 mb hızla dosya indirdiğimi bilirim.Fakat adil kullanım kotası yüzünden 50 gb download geçilince ,indirme hızım 130 hatta 120 kilobayta düşüyor.Yorumumun arasına şunuda sıkıştırıyım:eskisi gibi 1 mb hızla indirme yapmak için tavsiyeleriniz nelerdir?
Ben arşivciliğe başlayacak kardeşlerime ,bilgisayarlarındaki dvd yazıcılar destekliyorsa eğer, blu ray arşivine başlamalarını tavsiye ederim.!00 e yakın dvd çekmiş ve evine her ay 50 verbatim azo dvd alan lise son öğrencisi olarak, bu işlerin boş vakti olanlara hitap ettiğini ve işin ahlaki boyutunun önemsenmemesi gerektiğini açıkça ve mertçe söyleyebilirim.Nedenine gelirsek: parası olan arkadaşlarım var ,okuduğum lisede.Yaşadıklarıma dayanarak o kişilerin ,20 milyona alabilecekleri ayakkabıya 200 tlyi bayılıp,son model arabalarla okula gidip geldiklerini,ceplerindeki parayla karşı cinstekilerle çorap değiştirir gibi hızlı hayat yaşadıklarını,arkadaşlık kursan arkandan konuştuklarını,paralarıyla yaptıkları şeyleri anlata anlata bitiremediklerini bizzat tecrübe etmiş birisi olarak,bırakın telif hakkı mevzuunu.O zengin çocuklarınıda gördüm.Ben sabah akşam ödünç kitap alma derdindeyken, onlar antalyada tatilde,karıyla kızla geziyorlardı.Facebooktaki resimlerinden falan iyi anlıyorum nasıl rahat olduklarını.Ben saçımı traş ettirmek için berbere vereceğim parayı güç bela bulurken adamlar hayatını yaşıyor.Yaşamasın mı?Evet yaşasın.
Ama benim gibi okumaya çalışan insanların önünde,bu tür sallla başı al maaşı insanlar bir engel.Onlarda para var ve isteseler,konyadaki en büyük dvd dükkanlarını pazarlıksız peşin paraya anında alabilecek parası olanlar var.Ben düz lisedeyim ama o tür zengin çocukları tanıyorum.O yüzden ,hiç değilse 2 milyar civarı bir gelire dahi razı olmak için çalışıp çırpınan ben, arşivciliğe başladım bundan 4 ay önce.O insanların nasıl olsa parası var.Şu telif hakkı işine de hiç bir zaman aklım yatmadı gitti.Parası olanlar birisi bana bir açıklasın lütfen:kitap mı okuyor?ya da dil öğrenme,ülkeye yararlı olma kaygısı mı güdüyor?Benim gördüğüm maddi durumu iyi olan insanlar ,kız olsun erkek olsun:geziyor ,tozuyor,bir şekilde en iyi yerleri okuyor,torpille salla başı al maaşı işlere yerleşip ,öyle tahmin ettiğiniz gibi değil çok ama çok fena rahat ve küçük burjuva tarzı hayat sürüyorlar.Ben bir gün olurda bu arşivim yüzünden,1 gram dahi ceza yersem (bu cezayı bana kimin ne hakla verdiği umrumda değil) ,o insanların bana haksız yere ceza verdiğini çok güzel ispatlarım.Benim babam emekli.21 yaşındaki abim başka şehirde üniverisite okuyor ve devletten 5 kuruş burs alamıyor.Kardeşim ve ben liseye gidiyoruz.Ne gidiş ama?Evimizde 6 senelik ahı gitmiş vahı kalmış bir notebook.Benimle yaşıt mobilyaları hala kullanıyoruz.Evimizin fayansları evimiz gibi 35 senelik.Ben liseye cebimde 5 kuruşsuz gittiğim günleri çok hatırlarım ama cebimde parayla gittiğim günleri nedense hatırlamam.
Ben şu kadarı söyleyeyim:Ben bu durumdayken bir de gidip,mesela bir albüme en aşağı 5 tl vereceğim ha!
Ben nasıl vereyim parayı?Ben beleşçi bir insan değilim ve ailecek öyle bir karakterimiz asla yok.Ben 11. sınıfın 3 ay tatilinde full çalıştım ama aldığım para asgari ücret,yemek yok,it gibi çalışma var ve en kötüsü sigorta namına bir halt yapılmadı.İşine gelirse çalış,gelmezse kapı şurada deniyor.Zaten kazandığım para ne ara havalanıp uçtu anlamış değilim.Konudan uzaklaştım ama dünya kurulalıdan beri adaletsizlik her alanda var ve ben şunu bilir şunu söylerim:Telif hakkı saçma bir uygulama.Parası olduğu halde ,insanlar en ucuz nerden alırım ürünleri mantığına sahip.Ve birileri bir cezai yaptırımlar telif haklarına karşı savaşsa emin olun,olan fakir fukara kesime olur.Bu konuda kimseyle iddiaya dahi girmem.Çünkü parası olan adam işini bilir.Adalet o tür paralı insanların yanındadır.
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El Fuego 7 yıl
Ister e-kitap, ister matbaa basimi kitap. Ben seviyorum okumayi. Onceden kitap tasirdim yanimda, simdi ise 4'' ekranli telefondan okuyorum.
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okaaaaaan 7 yıl
Teknolojiye karşı çıkmak nafile örneğin istediğin kadar internet karşıtı ol mesela istemesende kullanmak zorunda olduğun duurmlar olacaktır yoksa çağdışı kalırsın, iyi yada kötü olması meselesi değil bu ileride göreceksiniz ki bu e kitaplar normal kitapları solda sıfır bırakacak, hatta teknoloji bu kokulusunu bile yaparlar bellimi olur :)
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haymatloshan 7 yıl
Gutenberg Project var arayıpta bulmakta zorlandığımız kitaplarda,telif süresi geçmiş eserler mevcut.Tabi bunlar genelde ingilizce oluyor.E-kitap satışı yapan siteler mevcut Türkiye'de lakin Kindl'da okuyamıyoruz maalesef bunları.İlerde belki o sorunda aşılır.D&r ve İdefix e-kitap satışı yapıyor,sitelerinde okutan e-cihazlarda mevcut.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence bu tam kitap okumayı sevmeyen insanlar için iyi olur, hem heves yapar hemde şevklendirir..
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jovanovic 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Bence bu tam kitap okumayı sevmeyen insanlar için iyi olur, hem heves yapar hemde şevklendirir..

Belki bir süreliğine dediğiniz doğru ama yine o heves alındıktan sonra kitap okumayı sevmeyen vatandaş okumayı bırakacaktır diye düşünüyorum.
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triplepen 7 yıl
amerikali olsak evet, hayata yedirebilicek bir teknoloji ama turkiyede konu biraz ozellestiginde daha kitabin turkcesi bulunmuyorken birde onun dijital formatini bulmak iyice iskence haline geliyor. pratikte populer kitaplari okumaktan ote bir fonksiyonu yok.
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IceRulez 7 yıl
e-kitap formatları nedir ? türkiyede böyle bir site varmı indirebileceğimiz ? e-kitap'ımız olmasa bile bilgisyardan okumamızı sağlayacak programlar varmıdır ücretsiz ve yasal ?
benim almak istediğim ve bulamadım bir çok kitap var bunların formatlarını belli bir ücret karşılığında bizlere sunan bir site varmı acaba ?
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jovanovic 7 yıl IceRulez
IceRulez
e-kitap formatları nedir ? türkiyede böyle bir site varmı indirebileceğimiz ? e-kitap'ımız olmasa bile bilgisyardan okumamızı sağlayacak programlar varmıdır ücretsiz ve yasal ?
benim almak istediğim ve bulamadım bir çok kitap var bunların formatlarını belli bir ücret karşılığında bizlere sunan bir site varmı acaba ?

Turkiyede yok, yabanci bir site var ama davetiye gerekiyor zaten o da bizde yok....
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Neyıh 7 yıl
Ne zamadır böyle bir haberin çıkmasını bekliyordum.
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Batuist 7 yıl
ABD'de yapılan bir araştırma tablet ve e-okuyucu kullanım oranının yaygınlaşmasına paralel olarak e-kitap okuyan kişilerin sayısında da artış olduğunu gösteriyor.

Paraları ziyan olmasın diyedir :)) madem para verip aldık kitap okuyalım misali.. e-kitaba para veren illaki okuyacaktır.. ben bile okuyacağım olmasa bile okurdum..
ama üstteki arkadaşa bende aynen katılıyorum. o kitabı araladığınız zaman içindeki kokuyu duymak bir başkadır..
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