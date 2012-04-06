Araştırmalar, e-kitap okuyan kişilerin daha fazla kitap okuduğunu gösteriyor

Haber Editörü
Son yılların en popüler teknolojilerinden birisi şüphesiz e-kitap okuyucular. Gözü yormayan bir e-mürekkep teknolojisi kullanan e-okuyucuların bu sayede basılı kitaplardan farkı kalmıyor.
ABD'de yapılan bir araştırma tablet ve e-okuyucu kullanım oranının yaygınlaşmasına paralel olarak e-kitap okuyan kişilerin sayısında da artış olduğunu gösteriyor.
Pew Research tarafından Şubat ayında yapılan bir ankete göre yetişkinlerin yüzde 21'i geçen yıl en az bir e-kitap okuduğunu belirtiyor. Bu oran Aralık ayında yüzde 17 olarak ölçülmüş. Bu zaman zarfında e-okuyucu ve tablet sahibi olma oranı da yetişkinler arasında yüzde 20'den yüzde 38'e yükselmiş.
Araştırma bu cihazlara sahip olanların olmayanlara göre daha çok kitap okuduğunu gösteriyor. Bir cihaz sahibi geçen yıl 24 kitap okurken, cihaz sahibi olmayan bir kişi 16 kitap okuduğunu belirtmiş. Ortalama bir e-kitap okuyucusu ise son 12 ayda 24 kitap okurken, basılı kitap okuyucusu 15 kitap okumuş.
Ancak basılı kitaplar tabiki pazarın en büyük hakimi. ABD'de geçen yıl yapılan başka bir ankette yetişkinlerin yüzde 72'si basılı kitap okurken, yüzde 11'i ise sesli kitap dinlediğini ifade etmiş.
Toplum hayatında taşınabilir akıllı cihazların artış göstermesi, e-kitaplara duyulan ilgiyi artırıyor. Ancak erken dönemlerinde e-kitap ile tanışmamış nesillerin bu teknolojiyi benimsemesi biraz zaman alıyor. Almanya, Güney Kore ve ülkemizdeki gibi eğitim alanında dijital içeriklerin ve tablet cihazlarının erken yaşlarda verilmeye başlaması muhtemelen bir kaç yıl sonra dijital kitapların hakimiyetine kapı aralayacaktır.
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İlandaki kindle Touch'ı satıyorum.
İlgilenirseniz mesaj atın lütfen. Saygılarımla.
sahibinden.com/...
Ben arşivciliğe başlayacak kardeşlerime ,bilgisayarlarındaki dvd yazıcılar destekliyorsa eğer, blu ray arşivine başlamalarını tavsiye ederim.!00 e yakın dvd çekmiş ve evine her ay 50 verbatim azo dvd alan lise son öğrencisi olarak, bu işlerin boş vakti olanlara hitap ettiğini ve işin ahlaki boyutunun önemsenmemesi gerektiğini açıkça ve mertçe söyleyebilirim.Nedenine gelirsek: parası olan arkadaşlarım var ,okuduğum lisede.Yaşadıklarıma dayanarak o kişilerin ,20 milyona alabilecekleri ayakkabıya 200 tlyi bayılıp,son model arabalarla okula gidip geldiklerini,ceplerindeki parayla karşı cinstekilerle çorap değiştirir gibi hızlı hayat yaşadıklarını,arkadaşlık kursan arkandan konuştuklarını,paralarıyla yaptıkları şeyleri anlata anlata bitiremediklerini bizzat tecrübe etmiş birisi olarak,bırakın telif hakkı mevzuunu.O zengin çocuklarınıda gördüm.Ben sabah akşam ödünç kitap alma derdindeyken, onlar antalyada tatilde,karıyla kızla geziyorlardı.Facebooktaki resimlerinden falan iyi anlıyorum nasıl rahat olduklarını.Ben saçımı traş ettirmek için berbere vereceğim parayı güç bela bulurken adamlar hayatını yaşıyor.Yaşamasın mı?Evet yaşasın.
Ama benim gibi okumaya çalışan insanların önünde,bu tür sallla başı al maaşı insanlar bir engel.Onlarda para var ve isteseler,konyadaki en büyük dvd dükkanlarını pazarlıksız peşin paraya anında alabilecek parası olanlar var.Ben düz lisedeyim ama o tür zengin çocukları tanıyorum.O yüzden ,hiç değilse 2 milyar civarı bir gelire dahi razı olmak için çalışıp çırpınan ben, arşivciliğe başladım bundan 4 ay önce.O insanların nasıl olsa parası var.Şu telif hakkı işine de hiç bir zaman aklım yatmadı gitti.Parası olanlar birisi bana bir açıklasın lütfen:kitap mı okuyor?ya da dil öğrenme,ülkeye yararlı olma kaygısı mı güdüyor?Benim gördüğüm maddi durumu iyi olan insanlar ,kız olsun erkek olsun:geziyor ,tozuyor,bir şekilde en iyi yerleri okuyor,torpille salla başı al maaşı işlere yerleşip ,öyle tahmin ettiğiniz gibi değil çok ama çok fena rahat ve küçük burjuva tarzı hayat sürüyorlar.Ben bir gün olurda bu arşivim yüzünden,1 gram dahi ceza yersem (bu cezayı bana kimin ne hakla verdiği umrumda değil) ,o insanların bana haksız yere ceza verdiğini çok güzel ispatlarım.Benim babam emekli.21 yaşındaki abim başka şehirde üniverisite okuyor ve devletten 5 kuruş burs alamıyor.Kardeşim ve ben liseye gidiyoruz.Ne gidiş ama?Evimizde 6 senelik ahı gitmiş vahı kalmış bir notebook.Benimle yaşıt mobilyaları hala kullanıyoruz.Evimizin fayansları evimiz gibi 35 senelik.Ben liseye cebimde 5 kuruşsuz gittiğim günleri çok hatırlarım ama cebimde parayla gittiğim günleri nedense hatırlamam.
Ben şu kadarı söyleyeyim:Ben bu durumdayken bir de gidip,mesela bir albüme en aşağı 5 tl vereceğim ha!
Ben nasıl vereyim parayı?Ben beleşçi bir insan değilim ve ailecek öyle bir karakterimiz asla yok.Ben 11. sınıfın 3 ay tatilinde full çalıştım ama aldığım para asgari ücret,yemek yok,it gibi çalışma var ve en kötüsü sigorta namına bir halt yapılmadı.İşine gelirse çalış,gelmezse kapı şurada deniyor.Zaten kazandığım para ne ara havalanıp uçtu anlamış değilim.Konudan uzaklaştım ama dünya kurulalıdan beri adaletsizlik her alanda var ve ben şunu bilir şunu söylerim:Telif hakkı saçma bir uygulama.Parası olduğu halde ,insanlar en ucuz nerden alırım ürünleri mantığına sahip.Ve birileri bir cezai yaptırımlar telif haklarına karşı savaşsa emin olun,olan fakir fukara kesime olur.Bu konuda kimseyle iddiaya dahi girmem.Çünkü parası olan adam işini bilir.Adalet o tür paralı insanların yanındadır.
Belki bir süreliğine dediğiniz doğru ama yine o heves alındıktan sonra kitap okumayı sevmeyen vatandaş okumayı bırakacaktır diye düşünüyorum.
benim almak istediğim ve bulamadım bir çok kitap var bunların formatlarını belli bir ücret karşılığında bizlere sunan bir site varmı acaba ?
Turkiyede yok, yabanci bir site var ama davetiye gerekiyor zaten o da bizde yok....
Paraları ziyan olmasın diyedir :)) madem para verip aldık kitap okuyalım misali.. e-kitaba para veren illaki okuyacaktır.. ben bile okuyacağım olmasa bile okurdum..
ama üstteki arkadaşa bende aynen katılıyorum. o kitabı araladığınız zaman içindeki kokuyu duymak bir başkadır..