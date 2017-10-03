Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Arçelik Wi-Fi ProSmart Inverter Klimalara yakından bakıyoruz

1 yıl
10,6b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Arçelik'in akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilen bulut tabanlı yeni akıllı klima ailesi ProSmart Inverter klimaların özelliklerine göz atıyor, özelliklerini tanıyoruz.

Arçelik ProSmart Serisi klimalar; A++ enerji sınıfında yer almaları, Ultra ionizer+ hava temizleme ve sessiz çalışma modları gibi bir çok gelişmiş özellikle donatılmışlar.


Fakat bu serinin en büyük farkı, WiFi ve Bulut Bilişim teknolojisi sayesinde akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor olması.

Akıllı telefonunuz veya tabletinize yükleyeceğiniz uygulama ile evinizdeki, ofisinizdeki ya da yazlığınızdaki, lokasyondan bağımsız bütün ProSmart serisi inverter klimalarınızı tek noktadan kontrol edebiliyorsunuz. Kullanıcıya ayrıca PC üzerinden kontrol arayüzü de sunulmuş.


Çalışma modu ve çalışma set sıcaklığı seçimi, hava yönlendirme fanının hız ve açılarının kontrolü, çalışma zaman aralıkları gibi standart kumanda ile yapılabilecek her şeyi akıllı cihazınızda kolay kıllanıma uygun arayüzüyle kullanıcı dostu bir uygulama olan CONNECT Mobil Uygulaması ile hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca yetki dağıtımı sayesinde evde yaşayan herkes, akıllı cihazından klimaların çalışma modlarını görebiliyor ve değişiklik yapabiliyor.

Yazılım oldukça hızlı çalışıyor. Yapılan her değişiklik gecikmesiz olarak klimaya iletiliyor.

ProSmart Serisi inverter Klimaların tasarımları da oldukça iddialı. Özellikle Mirror ProSmart inverterBlack modeli, aynalı yapısıyla süs eşyası gibi duruyor.


Klimaların üzerindeki gizli ekran ile ayarlanan çalışma sıcaklık değeri ve çalışma modu görülebiliyor. Aynalı modelde ekran daha ön plandayken, beyaz modelde kaplama altına gizlenmiş.

Klimanın filtreleri zahmetsiz bir şekilde sökülüp temizlenebiliyor. İç aksam için de Ionizer+ teknolojisi ile otomatik temizlik sağlanmış.


Enerji vermliliği yüksek A++ sınıfında yer alan ProSmart Serisi inverter Klimalarda, uygulama üzerinden anlık enerji tüketimini de görebiliyoruz.

ProSmart Serisi inverter Klimalar bulut alt yapısı üzerinden çalışıyorlar. Yapılan değişiklikler Arçelik’in güvenli sunucularında depolanıyor. Böylece yaptığınız değişiklikler akıllı cihazlar arasında eş zamanlı olarak paylaşılıyor.

CONNECT Bulut Altyapısında toplanan verilerin, analiz edilerek; müşteri, servis ve tasarımcılara katmadeğer sunacak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi hedefleniyor.


Evdeki hangi akıllı cihazı elinize alırsanız alın, yaptığınız değişiklikler geçerli oluyor ve klimaları kontrol etmeye devam edebiliyorsunuz.

CONNECT teknolojisi ile akıllı, bağlantılı klimalarla, müşteri ve servis arasında sürekli bir etkileşimin olduğu yeni bir ekosistem yaratılmış ve müşterinin deneyimine sunulmuştur.


Arçelik ProSmart Serisi inverter Klimalar, Arçelik’in birbiri ile konuşan ve sürekli bağlantı halinde olan ürünler dünyasının ilk ürünleri. Sonraki yıllarda bu ekosisteme yeni özellikler ve fonksiyonlarla zenginleştirilmiş farklı ürünler eklenmesi planlanıyor.
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ma95 1 yıl en beğenilen
Evde wifi a entegre edilmesi gereken bence 2 şey var:

Kombi ve klima.Gerisi yalan dolan.Bulaşık makinesini veya çamaşır makinesini ağa bağlayacan da ne olacak?Kirlileri attıktan sonra bi zahmet tuşuna basıver
Evde wifi a entegre edilmesi gereken bence 2 şey var:Kombi ve klima.Gerisi yalan dolan.Bulaşık makinesini veya çamaşır makinesini ağa bağlayacan da n...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a.f.y. 1 yıl
ios da arçelik tv ler için akıllı kumanda uygulaması var. Bu uygulama arçeliğin son tv si arçelik quantum dot da çalışmıyor. Yetkililer uyuyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl
Bunlar yeni çıkmış galiba ama sezonu kaçırmışlar. Temmuz'da ben alırken, Arçelik'in A+'dan yüksek ürünü yoktu.

Arçelik 24550 MIRROR PROSMART ürününü beğendim. Siyah olması da çok şık göstermiş. Gerçi 4800TL civarına ise pahalı biraz, ama özellikleri iyiymiş.

Ben Samsung 24 binlik üçgen tasarım inverter aldım. Öncesinde de epey araştırıp psikopata bağladım. Yok içi bakır olan, olmayan, gazı basan, basamayan vs. vs. Ama çok memnun kaldım. Şöyle söyleyeyim, yazın en sıcak zamanında 22 derecenin altına indiremedim. Yalan olmasın genelde 24 ortalama ile tuttum. Çünkü daha indirsen, t-shirt'ün üstüne bir şey giymek gerekiyor. Ses 0. Yani hele bu yaz kaldığım otellerden sonra, ses'e gönül rahatlığı ile 0 diyebilirim. Yine etrafta okuduğuma göre kendimi rahat 150-200TL lik ek faturaya alıştırıyordum ki bir baktım, sadece artı 80TL fatura getirdi. Hemde 1 ay boyunca ayıptır söylemesi gece uyurken bile yani 24 saat açık bırakmama rağmen. Ha ama bu Arçelik'teki gibi wi-fi si yok, üstünde ekranı yok, derece göstermiyor falan filan. Yapacak bir şey yok. Samsung'un bu da en tepe modeliydi sözde ama yapmamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffgul 1 yıl
Bekonun yeni klimasını aldım A++ invertır ve ilk günden ses yaptı 2.gün servisi çağırdım zor bela değişime soktular 3 hafta sonra değiştirdiler. Gelen ekip sadece kafayı değiştirdi fakat gel görki dış ünitedeki vanaları bozdular ve bu seferde motoru alıp gittiler. Gaz doldurup getirdiler. Maalesef yeni iç ünitede ses var..
Arçeliğin klimalarını Lg üretiyor. Artık koreden demonte getirtiyorlarmış. Yani istanbulda toparlıyorlar..
Pişmanmıyım evet pişmanım.. Daha önce lg beko 2 tane klimaların kalitesi bunlardan iyiydi.
Fakat ilerde param olursa kesinlikle mitsubishi electrik alacağım..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FEARTR 1 yıl ffgul
ffgul

Bekonun yeni klimasını aldım A++ invertır ve ilk günden ses yaptı 2.gün servisi çağırdım zor bela değişime soktular 3 hafta sonra değiştirdiler. Gelen ekip sadece kafayı değiştirdi fakat gel görki dış ünitedeki vanaları bozdular ve bu seferde motoru alıp gittiler. Gaz doldurup getirdiler. Maalesef yeni iç ünitede ses var..
Arçeliğin klimalarını Lg üretiyor. Artık koreden demonte getirtiyorlarmış. Yani istanbulda toparlıyorlar..
Pişmanmıyım evet pişmanım.. Daha önce lg beko 2 tane klimaların kalitesi bunlardan iyiydi.
Fakat ilerde param olursa kesinlikle mitsubishi electrik alacağım..

LG nin klimaları direk kore'den geliyor ve gayet kaliteli yalnız mitsubishi tartışmasız. Küçük ev aleti hariç evime türk markası MALESEF alamıyorum çünkü güvenemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 1 yıl
24 ay sonra pert
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 1 yıl
Bu tür ürünlerde piyasaya ortak olmak güzel bir şey ama rekabetçi çok bu tür ürünlerde, dolayısı ile biraz daha yüksek seviye teknolojilere geçiş yapmak lazım artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 1 yıl
Çok büyük yenilik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 1 yıl
Cosa'yı klimaya entegre hale getirmişler yani , çok da esprisi yok.
cosa.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ma95 1 yıl en beğenilen
Evde wifi a entegre edilmesi gereken bence 2 şey var:

Kombi ve klima.Gerisi yalan dolan.Bulaşık makinesini veya çamaşır makinesini ağa bağlayacan da ne olacak?Kirlileri attıktan sonra bi zahmet tuşuna basıver
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
534 izlenme · 2 sa. yeni video
04:07
E3'ün eğlence noktaları
19,4b izlenme · 11 ay
11:54
Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı
15,6b izlenme · 7 ay
02:51
Shadow of the Tomb Raider stand turu
22,5b izlenme · 11 ay
03:33
E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı
22,1b izlenme · 11 ay
07:55
PS4'de Days Gone oynadık!
18,4b izlenme · 11 ay
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,4b izlenme · 6 ay
05:46
iPhonedo ile E3 sohbeti
23,7b izlenme · 11 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
04:54
E3: Bethesda Standı turu
19,6b izlenme · 11 ay
04:19
Braun Series 5 5140s testte
24,3b izlenme · 11 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
498 izlenme · 1 sa. yeni video
02:59
Zombi saldırısına uğradık! "The Walking Dead stand turu"
20,6b izlenme · 11 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 19 sa. yeni video
08:48
LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz
22b izlenme · 1 yıl
04:41
E3: Ubisoft stand turu
20,2b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim