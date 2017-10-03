Arçelik Wi-Fi ProSmart Inverter Klimalara yakından bakıyoruz

Arçelik'in akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilen bulut tabanlı yeni akıllı klima ailesi ProSmart Inverter klimaların özelliklerine göz atıyor, özelliklerini tanıyoruz.

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Arçelik ProSmart Serisi klimalar; A++ enerji sınıfında yer almaları, Ultra ionizer+ hava temizleme ve sessiz çalışma modları gibi bir çok gelişmiş özellikle donatılmışlar.Fakat bu serinin en büyük farkı, WiFi ve Bulut Bilişim teknolojisi sayesinde akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor olması.Akıllı telefonunuz veya tabletinize yükleyeceğiniz uygulama ile evinizdeki, ofisinizdeki ya da yazlığınızdaki, lokasyondan bağımsız bütün ProSmart serisi inverter klimalarınızı tek noktadan kontrol edebiliyorsunuz. Kullanıcıya ayrıca PC üzerinden kontrol arayüzü de sunulmuş.Çalışma modu ve çalışma set sıcaklığı seçimi, hava yönlendirme fanının hız ve açılarının kontrolü, çalışma zaman aralıkları gibi standart kumanda ile yapılabilecek her şeyi akıllı cihazınızda kolay kıllanıma uygun arayüzüyle kullanıcı dostu bir uygulama olan CONNECT Mobil Uygulaması ile hızlıca gerçekleştirilebiliyor.Ayrıca yetki dağıtımı sayesinde evde yaşayan herkes, akıllı cihazından klimaların çalışma modlarını görebiliyor ve değişiklik yapabiliyor.Yazılım oldukça hızlı çalışıyor. Yapılan her değişiklik gecikmesiz olarak klimaya iletiliyor.ProSmart Serisi inverter Klimaların tasarımları da oldukça iddialı. Özellikle Mirror ProSmart inverterBlack modeli, aynalı yapısıyla süs eşyası gibi duruyor.Klimaların üzerindeki gizli ekran ile ayarlanan çalışma sıcaklık değeri ve çalışma modu görülebiliyor. Aynalı modelde ekran daha ön plandayken, beyaz modelde kaplama altına gizlenmiş.Klimanın filtreleri zahmetsiz bir şekilde sökülüp temizlenebiliyor. İç aksam için de Ionizer+ teknolojisi ile otomatik temizlik sağlanmış.Enerji vermliliği yüksek A++ sınıfında yer alan ProSmart Serisi inverter Klimalarda, uygulama üzerinden anlık enerji tüketimini de görebiliyoruz.ProSmart Serisi inverter Klimalar bulut alt yapısı üzerinden çalışıyorlar. Yapılan değişiklikler Arçelik’in güvenli sunucularında depolanıyor. Böylece yaptığınız değişiklikler akıllı cihazlar arasında eş zamanlı olarak paylaşılıyor.CONNECT Bulut Altyapısında toplanan verilerin, analiz edilerek; müşteri, servis ve tasarımcılara katmadeğer sunacak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi hedefleniyor.Evdeki hangi akıllı cihazı elinize alırsanız alın, yaptığınız değişiklikler geçerli oluyor ve klimaları kontrol etmeye devam edebiliyorsunuz.CONNECT teknolojisi ile akıllı, bağlantılı klimalarla, müşteri ve servis arasında sürekli bir etkileşimin olduğu yeni bir ekosistem yaratılmış ve müşterinin deneyimine sunulmuştur.Arçelik ProSmart Serisi inverter Klimalar, Arçelik’in birbiri ile konuşan ve sürekli bağlantı halinde olan ürünler dünyasının ilk ürünleri. Sonraki yıllarda bu ekosisteme yeni özellikler ve fonksiyonlarla zenginleştirilmiş farklı ürünler eklenmesi planlanıyor.