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Archos, 13.3-inç ekranlı Android tableti FamilyPad 2'yi satışa sundu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Archos, 13.3-inç ekranlı Android tableti FamilyPad 2'yi satışa sundu
Archos, bugün yayımladığı basın duyurusunda 13.3-inç ekranlı FamilyPad 2'nin Avrupa ülkelerinde satışa sunulduğunu açıkladı. Tabletin Avrupa ülkelerindeki satış fiyatı 299 Euro (~702 TL) iken; İngiltere'de fiyat 249 Pound (~682 TL) olacak.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 337 mm uzunluğunda, 230 mm genişliğinde, 11.6 mm kalınlığında ve yaklaşık 1.3 kg ağırlığında tasarlanan FamilyPad2, gücünü 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemciden, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik işlem biriminden ve 1 GB'lık sistem belleğinden alıyor. FamilyPad 2'de hangi üreticinin hangi yongada sistem çözümünün tercih edildiği ise açıklanmış değil.
13.3-inç büyüklüğünde, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranıyla farklı bir kullanım deneyimi vadeden ve 8 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar (64 GB'a kadar) yardımıyla arttırılabilen tablet, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle geliyor.
Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan tablet, microUSB bağlantısını, mini HDMI portunu, USB OTG (On-the-go) desteğini, Wi-Fi bağlantısını beraberinde getiriyor. Tabletin lityum polimer bataryası ise 6 güne varan bekleme süresi ve 10 saate varan video izleme süresi iddiası taşıyor. Tabletle birlikte standın hediye edildiğini belirtelim.
Archos FamilyPad 2'nin yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Archos, 13.3-inç ekranlı Android tableti FamilyPad 2'yi satışa sundu

http://www.archos.com/products/themed/familypad2/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a Yorum Yaz
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Elefue 6 yıl
Toshiba nın Excite 13 ü daha iyi 998 gr 1600x900 5mp felan 1.3 kg olduktan sonra ultrabook oluyo artık
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sertacarslan 6 yıl
10.1" tablette bile 1280x800 çok kötü görüntü veriyor (özellikle nette), 13.3" tablette bu çözünürlük hiç olmamış.
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MxFxOx 6 yıl
13'' fazla, notebook değilki her işimizi görsün
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trsr 6 yıl
1.3 kg tablet için biraz ağır gibi geldi bana
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KalemKolik 6 yıl
Yeni çipset kullanmalı idi böyle bir cihaz alıp lanet okuduğumuz atom platformundan bile kötü performans verecek cihaza kim niye alsın. 3066 çipsetin internet performansıda ortada daha adam gibi internete bile giremiyor cihaz.
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