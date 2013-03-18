Archos, 13.3-inç ekranlı Android tableti FamilyPad 2'yi satışa sundu

Archos, bugün yayımladığı basın duyurusunda 13.3-inç ekranlı FamilyPad 2'nin Avrupa ülkelerinde satışa sunulduğunu açıkladı. Tabletin Avrupa ülkelerindeki satış fiyatı 299 Euro (~702 TL) iken; İngiltere'de fiyat 249 Pound (~682 TL) olacak.



Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 337 mm uzunluğunda, 230 mm genişliğinde, 11.6 mm kalınlığında ve yaklaşık 1.3 kg ağırlığında tasarlanan FamilyPad2, gücünü 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemciden, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik işlem biriminden ve 1 GB'lık sistem belleğinden alıyor. FamilyPad 2'de hangi üreticinin hangi yongada sistem çözümünün tercih edildiği ise açıklanmış değil.

13.3-inç büyüklüğünde, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranıyla farklı bir kullanım deneyimi vadeden ve 8 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlar (64 GB'a kadar) yardımıyla arttırılabilen tablet, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle geliyor.

Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan tablet, microUSB bağlantısını, mini HDMI portunu, USB OTG (On-the-go) desteğini, Wi-Fi bağlantısını beraberinde getiriyor. Tabletin lityum polimer bataryası ise 6 güne varan bekleme süresi ve 10 saate varan video izleme süresi iddiası taşıyor. Tabletle birlikte standın hediye edildiğini belirtelim.

Archos FamilyPad 2'nin yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.archos.com/products/themed/familypad2/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a