Archos, 1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 8-inç ekranlı tableti 80 Cobalt'ı lanse etti

Haber Editörü
Taşınabilir medya oynatıcı ve MP3 çalar üreticisi Archos, Android işletim sistemli tablet pazarından daha fazla pay kapabilmek adına yeni ürünleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Fransız firması, bugün 80 Cobalt olarak isimlendirdiği yeni tabletinin lansmanını gerçekleştirdi.
203 mm uzunluğunda, 153.5 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 470 gram ağırlığında tasarlanan 80 Cobalt'a, 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi ve 1 GB RAM eşlik ediyor. Fakat Archos, tablette hangi platformu tercih ettiğini detaylandırmamış. Önceki modellerde Texas Instruments imzalı OMAP platformuna rastlamıştık.
Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemini kullanan ve gelecekte Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alıp almayacağına dair açıklama yapılmayan 80 Cobalt'ta, 8.0-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Dahili depolama alanı 8 GB olan tablette, microSD kart (64 GB'a kadar) slotu es geçilmemiş.
Wi-Fi bağlantısını, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayı ve 2 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerayı bünyesinde barındıran 80 Cobalt'ın fiyatı konusuda henüz bilgi verilmemiş. Tabletin yüksek çözünürlüklü görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.archos.com/products/elements/archos_80cobalt/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DH e İSTEK : ainol flame nin incelemesi yayınlayın lütfen
liseli-atarlı-ergenler kelimelerini kullanan grup (liseli-ergen)grubudur.Ayrıca sen bunu yazarken cebine kaç kuruş para giriyosa,tuttuğun takım maç kazanınca cebine ne kadar para giriyorsa,biz bu tartışmaları yaparkende o kadar para giriyor.
Ben android kullanıcısıyım.Böyle reklamlarda her zaman komiğime gitmiştir ve appledan soğumama neden olmuştur.Ama niye bu kadar anlamamakta ısrar ediyosunuz.Iphonun akkıllı telefon sektörürün gelişmesinde ön önemli firma olmadığını söyleyebiliyorsanız elinizi vicdanınıza koyup daha ben bir şey demiyorum.Bu saçma yorumları bırakında biraz düşünün.Şimdi alttaki yorumlar gibi bana yok efendim eskiden cep bilgisayarları vardı yok efendim 10 yıldır dokunmatik telefonlar vardı ,çinde 10 yıldır şu vardı, 5 yıldır nokia şunu yapıyordu demeyin.Bu sektör ister kabul edin ister kabul etmeyin devinimini iphonedan sonra sağlamıştır...
Siz Apple Iphone'u tanıtırken mesaj atabiliyor dendiğinde sevinç çığlığı atanlardansınızdır kesin.
Sadece gülüp geçiyorum.Siz devam edin böyle.Kabullenmeyin.Trol trol next ego erectus yazmaya devam edin.
Burda sizden başka boş konuşan görmüyorum.İlk başta benim asıl değinmek istediğim nokta apple'ın öncülüğünden çok diğer firmaların taklitçiliği.Ve bunu söylemek için haklı nedenlerimde var.ben burda sayısal verilerin arkasına dayanara bir şeyler söylüyorum.İşe yarayacağını bilsem tablet segmentindeki artışın ve dokunmatik telefondaki satışların artışının apple dan sonra olduğunu bariz bir şekilde gösterirdim.Fakat öyle kör şekilde gerçekleri kabullenmez bir şekilde baktığınız için zamanımı boşa harcamak istemiyorum.
Ayrıca dediklerimide anlamamışsınız.Tableti över bir kelime bile kullanmadım.Sadece apple ın akıllı telefonda ve tablette bir devrim yarattığını dile getirdim.7.9 inç mükkemmel oo süper demedim ki.Önce yorumumu okusaydınız...Ki bana sorarsanız tablet olayı külliyen gereksiz.(En azından benim için).
evet adamlar bir hafta içinde tasarlayıp üretip hazır hale getirmişler.pehh
Kusura bakmada aşırı boş konuşuyorsunuz,android değil windows kullanıcısıyım,taraflı yazmam ayrıca yazılarımı merak etmeyin,herkesin hakkını teslim ederim.
Tabletin boyutu olmamış deyin,rami düşük deyin,çözünürlüğü geri kalmış deyin amenna,ipe sapa gelmez apple yaptı olacak ondan başkası düşünemezdi bunu diye kendinizi yırtarsınız ancak.Adama sana 1.5 yıl öncesinin teknolojisini yutturdu hala apple yaptı oldu diyeceksiniz.O koca koca teknoloji sitelerine gir bi bak apple ne kadar kayırılıyor diye,adam hiç bir yenilik getirmemiş alete 10 üzerinden 9 veriyor,biri çıkıp yapılmış en iyi tablet diyor suni gündemlerle uğraşmayın araştırın soruşturun.
Ayrıca gözünüzün görmediği ise Apple'in bu segmente girmek zorunda kaldığıdır,apple yaptığı için değil diğerleri tuttuğu için mecbur kaldı ama eline yüzüne bulaştırdı göreceksiniz.