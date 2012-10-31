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Archos, 1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 8-inç ekranlı tableti 80 Cobalt'ı lanse etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
989
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Archos, 1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 8-inç ekranlı tableti 80 Cobalt'ı lanse etti
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Taşınabilir medya oynatıcı ve MP3 çalar üreticisi Archos, Android işletim sistemli tablet pazarından daha fazla pay kapabilmek adına yeni ürünleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Fransız firması, bugün 80 Cobalt olarak isimlendirdiği yeni tabletinin lansmanını gerçekleştirdi.
203 mm uzunluğunda, 153.5 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 470 gram ağırlığında tasarlanan 80 Cobalt'a, 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi ve 1 GB RAM eşlik ediyor. Fakat Archos, tablette hangi platformu tercih ettiğini detaylandırmamış. Önceki modellerde Texas Instruments imzalı OMAP platformuna rastlamıştık.
Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemini kullanan ve gelecekte Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alıp almayacağına dair açıklama yapılmayan 80 Cobalt'ta, 8.0-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Dahili depolama alanı 8 GB olan tablette, microSD kart (64 GB'a kadar) slotu es geçilmemiş.
Wi-Fi bağlantısını, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayı ve 2 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerayı bünyesinde barındıran 80 Cobalt'ın fiyatı konusuda henüz bilgi verilmemiş. Tabletin yüksek çözünürlüklü görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Archos, 1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 8-inç ekranlı tableti 80 Cobalt'ı lanse etti
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http://www.archos.com/products/elements/archos_80cobalt/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
biriniz de cihaz hakkında biliyorsanız eğer bi yorum yapsanız nasıl olur??
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resfaction 7 yıl
xvolkapx
ya şöyle ucuz tabletleri inceleyinde fikir sahibi olalım güvenemiyoruz arkosa ainola

DH e İSTEK : ainol flame nin incelemesi yayınlayın lütfen
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Oxeman 7 yıl
revelax
lislei atarlı ergenler apple android tartışmasından ceblerine kaç kuruş giriyor sanki bunları yapan sizi duyuyorda laf olsun torba dolsun.

liseli-atarlı-ergenler kelimelerini kullanan grup (liseli-ergen)grubudur.Ayrıca sen bunu yazarken cebine kaç kuruş para giriyosa,tuttuğun takım maç kazanınca cebine ne kadar para giriyorsa,biz bu tartışmaları yaparkende o kadar para giriyor.
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revelax 7 yıl
lislei atarlı ergenler apple android tartışmasından ceblerine kaç kuruş giriyor sanki bunları yapan sizi duyuyorda laf olsun torba dolsun.
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Oxeman 7 yıl
FilozofTR
OxemanTekrar söylüyorum.mobil teknolojide devrim yaratan marka appledır. Bunu herkes kabul etsin artık.
Siz Apple Iphoneu tanıtırken mesaj atabiliyor dendiğinde sevinç çığlığı atanlardansınızdır kesin.

Ben android kullanıcısıyım.Böyle reklamlarda her zaman komiğime gitmiştir ve appledan soğumama neden olmuştur.Ama niye bu kadar anlamamakta ısrar ediyosunuz.Iphonun akkıllı telefon sektörürün gelişmesinde ön önemli firma olmadığını söyleyebiliyorsanız elinizi vicdanınıza koyup daha ben bir şey demiyorum.Bu saçma yorumları bırakında biraz düşünün.Şimdi alttaki yorumlar gibi bana yok efendim eskiden cep bilgisayarları vardı yok efendim 10 yıldır dokunmatik telefonlar vardı ,çinde 10 yıldır şu vardı, 5 yıldır nokia şunu yapıyordu demeyin.Bu sektör ister kabul edin ister kabul etmeyin devinimini iphonedan sonra sağlamıştır...
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Armin van Buuren* 7 yıl
Oxeman
Tekrar söylüyorum.mobil teknolojide devrim yaratan marka appledır. Bunu herkes kabul etsin artık.

Siz Apple Iphone'u tanıtırken mesaj atabiliyor dendiğinde sevinç çığlığı atanlardansınızdır kesin.
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Oxeman 7 yıl
Mr.Lazyy
Oxeman
haymatloshan
OxemanApple çıkarttı ya 7.9 herkes çıkartır şimdi sırayla aynı boyutta...
Aç bak bakalım kim daha önce o seviyede ekran boyutu yapmış,daha önce çıkarttığı modellerde 8 inç kullanmış.Araştırma soruşturma yok tabi,bayrak açın sadece.
Bu yorumu yazarken böyle sazan avlayacağımdan adım gibi emindim.Ve yanılmadım...Arkadaşım bende android kullanıcısıyım.Ama bu sitedeki android kullanıcıları ne kadar seviyesiz onu görüyorum.İlk diye bir şey söylemedim ben.Ona bakarsan iphone da ilk dokunmatik telefon değil.Fakat ne zaman i phone çıktı herkes dokunmatik telefon üretmeye başladı.Bir şeyde devrim yaratmak için illa ilk olmak gerekmiyor.Bunu anroid kullanıları olarak kabul etmemiz gerek ki iphone bizim telefonların atası...Aynı olay tablettede var ipadden önce tabletvari ürünler vardı fakat ipaddden sonra tüm markalar tabletlerini sıralamaya başladı.Şimdide mesele ilk olma meselesi değil.Mesele piyasada şekillendirici etkiye sahip olması... Sizin gibi kör bir şekilde - lemeye devam edenleri gördükçe sitede ne kadar cahil olduğunu görüyorum.Androidciyim diye gezenlerin apple a en küçük iltifat yapanlara - basanların çoğu daha telefona root atıp rom kurmayı bile bilmiyordur.Tekrar söylüyorum.mobil teknolojide devrim yaratan marka appledır. Bunu herkes kabul etsin artık.Ha kullanıcılara çok dar alan bırakır,telefonla oynayamazsınız.widget ekleyemezsiniz,belli bir süre sonra kullanımı bayar,hafıza arttıramazsınız,dosyalarınızı sürükle bırakla atamazsınız,android size daha özgür gelir.Android kullanırsınız o ayrı mesele..
ve bir ego erectus daha... next...

Sadece gülüp geçiyorum.Siz devam edin böyle.Kabullenmeyin.Trol trol next ego erectus yazmaya devam edin.
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Oxeman 7 yıl
haymatloshan
Orijinalden alıntı: Oxeman
Orijinalden alıntı: haymatloshan
Orijinalden alıntı: OxemanApple çıkarttı ya 7.9 herkes çıkartır şimdi sırayla aynı boyutta...
Aç bak bakalım kim daha önce o seviyede ekran boyutu yapmış,daha önce çıkarttığı modellerde 8 inç kullanmış.Araştırma soruşturma yok tabi,bayrak açın sadece.
Bu yorumu yazarken böyle sazan avlayacağımdan adım gibi emindim.Ve yanılmadım...Arkadaşım bende android kullanıcısıyım.Ama bu sitedeki android kullanıcıları ne kadar seviyesiz onu görüyorum.İlk diye bir şey söylemedim ben.Ona bakarsan iphone da ilk dokunmatik telefon değil.Fakat ne zaman i phone çıktı herkes dokunmatik telefon üretmeye başladı.Bir şeyde devrim yaratmak için illa ilk olmak gerekmiyor.Bunu anroid kullanıları olarak kabul etmemiz gerek ki iphone bizim telefonların atası...Aynı olay tablettede var ipadden önce tabletvari ürünler vardı fakat ipaddden sonra tüm markalar tabletlerini sıralamaya başladı.Şimdide mesele ilk olma meselesi değil.Mesele piyasada şekillendirici etkiye sahip olması... Sizin gibi kör bir şekilde - lemeye devam edenleri gördükçe sitede ne kadar cahil olduğunu görüyorum.Androidciyim diye gezenlerin apple a en küçük iltifat yapanlara - basanların çoğu daha telefona root atıp rom kurmayı bile bilmiyordur.Tekrar söylüyorum.mobil teknolojide devrim yaratan marka appledır. Bunu herkes kabul etsin artık.Ha kullanıcılara çok dar alan bırakır,telefonla oynayamazsınız.widget ekleyemezsiniz,belli bir süre sonra kullanımı bayar,hafıza arttıramazsınız,dosyalarınızı sürükle bırakla atamazsınız,android size daha özgür gelir.Android kullanırsınız o ayrı mesele..
Kusura bakmada aşırı boş konuşuyorsunuz,android değil windows kullanıcısıyım,taraflı yazmam ayrıca yazılarımı merak etmeyin,herkesin hakkını teslim ederim.Tabletin boyutu olmamış deyin,rami düşük deyin,çözünürlüğü geri kalmış deyin amenna,ipe sapa gelmez apple yaptı olacak ondan başkası düşünemezdi bunu diye kendinizi yırtarsınız ancak.Adama sana 1.5 yıl öncesinin teknolojisini yutturdu hala apple yaptı oldu diyeceksiniz.O koca koca teknoloji sitelerine gir bi bak apple ne kadar kayırılıyor diye,adam hiç bir yenilik getirmemiş alete 10 üzerinden 9 veriyor,biri çıkıp yapılmış en iyi tablet diyor suni gündemlerle uğraşmayın araştırın soruşturun.Ayrıca gözünüzün görmediği ise Applein bu segmente girmek zorunda kaldığıdır,apple yaptığı için değil diğerleri tuttuğu için mecbur kaldı ama eline yüzüne bulaştırdı göreceksiniz.

Burda sizden başka boş konuşan görmüyorum.İlk başta benim asıl değinmek istediğim nokta apple'ın öncülüğünden çok diğer firmaların taklitçiliği.Ve bunu söylemek için haklı nedenlerimde var.ben burda sayısal verilerin arkasına dayanara bir şeyler söylüyorum.İşe yarayacağını bilsem tablet segmentindeki artışın ve dokunmatik telefondaki satışların artışının apple dan sonra olduğunu bariz bir şekilde gösterirdim.Fakat öyle kör şekilde gerçekleri kabullenmez bir şekilde baktığınız için zamanımı boşa harcamak istemiyorum.
Ayrıca dediklerimide anlamamışsınız.Tableti över bir kelime bile kullanmadım.Sadece apple ın akıllı telefonda ve tablette bir devrim yarattığını dile getirdim.7.9 inç mükkemmel oo süper demedim ki.Önce yorumumu okusaydınız...Ki bana sorarsanız tablet olayı külliyen gereksiz.(En azından benim için).
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janparey 7 yıl
Oxeman
Apple çıkarttı ya 7.9 herkes çıkartır şimdi sırayla aynı boyutta...

evet adamlar bir hafta içinde tasarlayıp üretip hazır hale getirmişler.pehh
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haymatloshan 7 yıl
Oxeman
haymatloshan
OxemanApple çıkarttı ya 7.9 herkes çıkartır şimdi sırayla aynı boyutta...
Aç bak bakalım kim daha önce o seviyede ekran boyutu yapmış,daha önce çıkarttığı modellerde 8 inç kullanmış.Araştırma soruşturma yok tabi,bayrak açın sadece.
Bu yorumu yazarken böyle sazan avlayacağımdan adım gibi emindim.Ve yanılmadım...Arkadaşım bende android kullanıcısıyım.Ama bu sitedeki android kullanıcıları ne kadar seviyesiz onu görüyorum.İlk diye bir şey söylemedim ben.Ona bakarsan iphone da ilk dokunmatik telefon değil.Fakat ne zaman i phone çıktı herkes dokunmatik telefon üretmeye başladı.Bir şeyde devrim yaratmak için illa ilk olmak gerekmiyor.Bunu anroid kullanıları olarak kabul etmemiz gerek ki iphone bizim telefonların atası...Aynı olay tablettede var ipadden önce tabletvari ürünler vardı fakat ipaddden sonra tüm markalar tabletlerini sıralamaya başladı.Şimdide mesele ilk olma meselesi değil.Mesele piyasada şekillendirici etkiye sahip olması... Sizin gibi kör bir şekilde - lemeye devam edenleri gördükçe sitede ne kadar cahil olduğunu görüyorum.Androidciyim diye gezenlerin apple a en küçük iltifat yapanlara - basanların çoğu daha telefona root atıp rom kurmayı bile bilmiyordur.Tekrar söylüyorum.mobil teknolojide devrim yaratan marka appledır. Bunu herkes kabul etsin artık.Ha kullanıcılara çok dar alan bırakır,telefonla oynayamazsınız.widget ekleyemezsiniz,belli bir süre sonra kullanımı bayar,hafıza arttıramazsınız,dosyalarınızı sürükle bırakla atamazsınız,android size daha özgür gelir.Android kullanırsınız o ayrı mesele..

Kusura bakmada aşırı boş konuşuyorsunuz,android değil windows kullanıcısıyım,taraflı yazmam ayrıca yazılarımı merak etmeyin,herkesin hakkını teslim ederim.
Tabletin boyutu olmamış deyin,rami düşük deyin,çözünürlüğü geri kalmış deyin amenna,ipe sapa gelmez apple yaptı olacak ondan başkası düşünemezdi bunu diye kendinizi yırtarsınız ancak.Adama sana 1.5 yıl öncesinin teknolojisini yutturdu hala apple yaptı oldu diyeceksiniz.O koca koca teknoloji sitelerine gir bi bak apple ne kadar kayırılıyor diye,adam hiç bir yenilik getirmemiş alete 10 üzerinden 9 veriyor,biri çıkıp yapılmış en iyi tablet diyor suni gündemlerle uğraşmayın araştırın soruşturun.
Ayrıca gözünüzün görmediği ise Apple'in bu segmente girmek zorunda kaldığıdır,apple yaptığı için değil diğerleri tuttuğu için mecbur kaldı ama eline yüzüne bulaştırdı göreceksiniz.
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