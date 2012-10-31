Archos, 1.6 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 8-inç ekranlı tableti 80 Cobalt'ı lanse etti

Taşınabilir medya oynatıcı ve MP3 çalar üreticisi Archos, Android işletim sistemli tablet pazarından daha fazla pay kapabilmek adına yeni ürünleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Fransız firması, bugün 80 Cobalt olarak isimlendirdiği yeni tabletinin lansmanını gerçekleştirdi.



203 mm uzunluğunda, 153.5 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 470 gram ağırlığında tasarlanan 80 Cobalt'a, 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi ve 1 GB RAM eşlik ediyor. Fakat Archos, tablette hangi platformu tercih ettiğini detaylandırmamış. Önceki modellerde Texas Instruments imzalı OMAP platformuna rastlamıştık.



Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemini kullanan ve gelecekte Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alıp almayacağına dair açıklama yapılmayan 80 Cobalt'ta, 8.0-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Dahili depolama alanı 8 GB olan tablette, microSD kart (64 GB'a kadar) slotu es geçilmemiş.



Wi-Fi bağlantısını, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayı ve 2 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerayı bünyesinde barındıran 80 Cobalt'ın fiyatı konusuda henüz bilgi verilmemiş. Tabletin yüksek çözünürlüklü görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.archos.com/products/elements/archos_80cobalt/index.html?country=gb&lang=en&p=1#a