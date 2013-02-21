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Archos, 8-inç ekranlı ve çift çekirdekli tableti 80 Titanium'un satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Archos, 8-inç ekranlı ve çift çekirdekli tableti 80 Titanium'un satışına başladı
Archos, Titanium serisinin 8-inç ekranlı üyesinin yurtdışında satışına başladı. İngiltere'nin önde gelen satış sitelerinden Carphone Warehouse, tabletin 8 GB'lık versiyonu için 129 Pound fiyat belirlerken, 16 GB'lık versiyon 70 Pound daha yüksek fiyatla satılıyor. Merak edenler için 8 GB'lık versiyonun kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 353 TL.
80 Titanium'un başlıca teknik özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse, 1.6 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, dört çekirdekli Mali-400MP4 grafik işlem birimi ve 1 GB RAM desteğini arkasına alan tablet, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanıyor. 8-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekranla donatılan tabletin göze çarpan diğer teknik özelliklerini, ön kamera, 2 megapiksel arka kamera, Wi-Fi bağlantısı, USB OTG desteği ve mini-HDMI portu şeklinde sıralayabiliriz. 9.9 mm kalınlığında ve 440 gram ağırlığında tasarlanan tabletin kasasında materyal olarak alüminyum tercih edilmiş.
Titanium serisinin 9.7-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip versiyonu 97 Titanium HD, Türkiye'de satılıyor. 80 Titanium'un da çok yakında ülkemizde boy göstermesi bekleniyor.

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smart1978 6 yıl
RAM i düşük ve Archos Android güncellemelerinde çok vasat ve kısa süre için destek vermektedirler.
En fazla 1 yıl destek bulursunuz Tecrübelerim böyle diyor.
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balcis 6 yıl
önüne archos yazmaları iyi olmuş.
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AAT.BH 6 yıl
platinium serisini bekliyorum ben
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