Archos 97 Platinum HD; 9.7-inç 2048 x 1536 piksel IPS ekran, dört çekirdek, 2 GB RAM ve dahası

MP3 çalar ve taşınabilir medya oynatıcı alanlarında yıllarca faaliyet gösterdikten sonra Android işletim sistemli tabletlere yönelen Archos, Platinum serisi yeni modellerini duyurdu. 97 Platinum HD'nin, Archos'un ürün gamındaki en iddialı model olduğunu söyleyebiliriz.







Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 242 mm uzunluğunda, 187 mm genişliğinde, 9.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 670 gram ağırlığında tasarlanan 97 Platinum HD'nin arka yüzeyinde alüminyum materyal kullanılmış. Tasarım karşılaştırması yapmak gerekirse 97 Platinum HD, dördüncü nesil Apple iPad'in Wi-Fi versiyonundan 18 gram kadar daha ağır ve 0.4 mm kadar daha kalın.

9.7-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS (In-Plane Switching) ekrana sahip tablet, gücünü 1.2 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli işlemciden, sekiz çekirdekli PowerVR SGX544 grafik işlem biriminden ve 2 GB RAM'den alıyor. Archos, yeni tabletinde hangi firmanın hangi platformunu tercih ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermemiş olsa da ipuçlarından yola çıkılarak bu platformun MediaTek MT6589 olduğu tahmin ediliyor. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MT6589, hatırlanacağı üzere ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve PowerVR SGX544 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.



8 GB'lık dahili depolama alanı, microSD / microSDHC / microSDXC kartlar yardımıyla (64 GB'a kadar) yükseltilebilen tabletin hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera konumlandırılmış durumda. 2 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik etmekte.

Mini-HDMI çıkışı, Wi-Fi bağlantısı, USB On-the-go ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi desteği sunan 97 Platinum HD'nin, bu aydan itibaren ABD'de 299$'dan, İngiltere'de 249 Pound'dan, Avrupa ülkelerinde ise 269 Euro'dan satılması planlanıyor.



Haberimizi sonlandırmadan önce Platinum serisinde 8-inç ve 11.6-inç ekranlı modellerin de bulunduğunun altını çizelim. 80 Platinum ile 116 Platinum, ekran faktörü dışında 97 Platinum HD ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. 80 Platinum'un, 8-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif IPS ekranı, 1024 x 768 piksel çözünürlük sunarken; 116 Platinum'un 11.6-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif IPS ekranı 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Şubat ayında boy gösterecek 80 Platinum'un ABD satış fiyatı 199$, İngiltere satış fiyatı 179 Pound, Avrupa satış fiyatı ise 199 Euro olacak. Nisan'a doğru kendisini gösterecek 116 Platinum ise ABD'de 349$'dan, İngiltere'de 299 Pound'dan, Avrupa ülkelerinde 349 Euro'dan satılacak.

Archos 97 Platinum HD'nin detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.archos.com/corporate/press/press_releases/PR_Platinum-Range_14-02-2013_UK.pdf