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Archos 97 Platinum HD; 9.7-inç 2048 x 1536 piksel IPS ekran, dört çekirdek, 2 GB RAM ve dahası

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Archos 97 Platinum HD; 9.7-inç 2048 x 1536 piksel IPS ekran, dört çekirdek, 2 GB RAM ve dahası
MP3 çalar ve taşınabilir medya oynatıcı alanlarında yıllarca faaliyet gösterdikten sonra Android işletim sistemli tabletlere yönelen Archos, Platinum serisi yeni modellerini duyurdu. 97 Platinum HD'nin, Archos'un ürün gamındaki en iddialı model olduğunu söyleyebiliriz.

Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 242 mm uzunluğunda, 187 mm genişliğinde, 9.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 670 gram ağırlığında tasarlanan 97 Platinum HD'nin arka yüzeyinde alüminyum materyal kullanılmış. Tasarım karşılaştırması yapmak gerekirse 97 Platinum HD, dördüncü nesil Apple iPad'in Wi-Fi versiyonundan 18 gram kadar daha ağır ve 0.4 mm kadar daha kalın.
9.7-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS (In-Plane Switching) ekrana sahip tablet, gücünü 1.2 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli işlemciden, sekiz çekirdekli PowerVR SGX544 grafik işlem biriminden ve 2 GB RAM'den alıyor. Archos, yeni tabletinde hangi firmanın hangi platformunu tercih ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermemiş olsa da ipuçlarından yola çıkılarak bu platformun MediaTek MT6589 olduğu tahmin ediliyor. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MT6589, hatırlanacağı üzere ARM'ın Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve PowerVR SGX544 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.
8 GB'lık dahili depolama alanı, microSD / microSDHC / microSDXC kartlar yardımıyla (64 GB'a kadar) yükseltilebilen tabletin hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera konumlandırılmış durumda. 2 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik etmekte.
Mini-HDMI çıkışı, Wi-Fi bağlantısı, USB On-the-go ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemi desteği sunan 97 Platinum HD'nin, bu aydan itibaren ABD'de 299$'dan, İngiltere'de 249 Pound'dan, Avrupa ülkelerinde ise 269 Euro'dan satılması planlanıyor.
Haberimizi sonlandırmadan önce Platinum serisinde 8-inç ve 11.6-inç ekranlı modellerin de bulunduğunun altını çizelim. 80 Platinum ile 116 Platinum, ekran faktörü dışında 97 Platinum HD ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. 80 Platinum'un, 8-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif IPS ekranı, 1024 x 768 piksel çözünürlük sunarken; 116 Platinum'un 11.6-inç büyüklüğündeki dokunmatik kapasitif IPS ekranı 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Şubat ayında boy gösterecek 80 Platinum'un ABD satış fiyatı 199$, İngiltere satış fiyatı 179 Pound, Avrupa satış fiyatı ise 199 Euro olacak. Nisan'a doğru kendisini gösterecek 116 Platinum ise ABD'de 349$'dan, İngiltere'de 299 Pound'dan, Avrupa ülkelerinde 349 Euro'dan satılacak.
Archos 97 Platinum HD'nin detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Archos 97 Platinum HD; 9.7-inç 2048 x 1536 piksel IPS ekran, dört çekirdek, 2 GB RAM ve dahası

http://www.archos.com/corporate/press/press_releases/PR_Platinum-Range_14-02-2013_UK.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar, bu ürün Türkiyeye geldi mi? Akıbeti nedir? Vatandaş nerelerden alabilir? Lütfen cevap.
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Artesteknik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar, bu ürün Türkiyeye geldi mi? Akıbeti nedir? Vatandaş nerelerden alabilir? Lütfen cevap.

Merhabalar;
Ürün Türkiye'ye gelmiş olup satışa başlanmıştır.
Şu anda bir çok internet sitesinde satışı yapılmaktadır.
Bilginize..
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AAT.BH 6 yıl
alüminyum olması çok büyük bir artı ancak 1.2 az değilmi ayrıca 1 gb artık az geliyor biliyorum ips için.
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turxell 6 yıl
aluminyum kasa olmasi , bence dezavantaj
cunku wi-fi cekim sorunu oldugunu okumustum bi cok yerde...
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Artesteknik 6 yıl AAT.BH
AAT.BH

alüminyum olması çok büyük bir artı ancak 1.2 az değilmi ayrıca 1 gb artık az geliyor biliyorum ips için.

Merhaba;
1.2 ghz yeni nesil işlemci kullanılıyor.
Bilgilerinize.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İpad trendi ama tasarım bakımından
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demo22 6 yıl
Vallahi şuana kadar kazandığım tecrübeye dayanarak şunu söyleyeyim önemli olan donanım değil önemli olan işletim sisteminin kusursuz olması aksi takdirde bir arabanın dört lastiğinden ikisi patlak gibi sizi yarı yolda bırakır.
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Litminov 6 yıl
Herşey olmuş ama cortex a7 olmamış. İyi ki tegra 3 çipsetine sahip Acer A211 tablet almışım diyorum. Yoksa o kadar bekleyeceğime değmezmiş bu tabletler için..
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Yaratık00 6 yıl
Cagdas dv6196
Aaa iPad...Ama süper fikir, TÜM iPAD AKSESUARLARI kullanılabilir... :)

Bazen sadece düşünürsün, bakarsın ve kendi kendine sorarsın bu olmuşmu diye...
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Xagdas 6 yıl
Aaa iPad...
Ama süper fikir, TÜM iPAD AKSESUARLARI kullanılabilir... :)
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homeedition88 6 yıl
Kasa ipad hatta arka taraftaki kameranın yeri bile bire bir aynı.
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J0K3R61 6 yıl
Siz buna archos demişsiniz ama bu bildiğin ipad tasarımı.
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muratai 6 yıl
Onda V972 nin aynısı, sadece etiketi farklı. Bizdede Artes vb alır bu aleti kendi marka modelleri ile satarlar.



Bu iPad retina ekranı ile bir sürü çin malı tablet çıktı. İşlemcisi Allwinner A31 den az daha iyi 4x1.2 ghz Arm A7 işlemci (A9 dan daha yavaş). A31 e göre kıyaslarsak, performansı çok iyi değil, çok takılmalar var bu cihazlarda. İşlemcisi yeterince güçlü değil ancak ekran kartı iyi.

MTK6589 da işlemci 1.2 ghz olması elbette biraz fark yaratacaktır, ancak fiyatıda daha yüksek olacak.
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arel.gr 6 yıl
klasik,arka destek bacagi pratik oluyordu !
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tweeneagle 6 yıl
Cihazlarda dahili 3G desteği var mı acaba?
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