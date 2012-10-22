Archos Arnova FamilyPad yıl sonuna doğru satışa sunulacak.





Genelde mobil cihaz pazarında tablet boyutlarının üst sınırı 10.1 inç olarak kabul ediliyor. Taşınabilirlik açısından bu boyut sınır olarak görülse de daha yüksek boyutlara sahip modeller de piyasada boy gösteriyor.





Bütçe dostu tabletleriyle tanınan Fransız Archos, Archos Arnova FamilyPad adlı 13 inçlik boyuta sahip tabletini yıl sonuna doğru piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor.





13.3 inçlik ekrana sahip modelde 1280 x 800 piksellik çözünürlük olduğu belirtiliyor. Ancak iddialara göre sonraki dönemde Archos, 1440 x 900 piksel çözünürlüğü de seçenek listesine ekleyecek.





Bütçe dostu çizgisinden ayrılmayacağı tahmin edilen modelin işlemcisi Cortex-A8 mimarisine yer veren 1GHz saat hızındaki Allwinner A10 iken grafik tarafında ise Mali-400 karşımıza çıkıyor.





Android 4.0 işletim sistemi, 1GB RAM, 2 USB portu, mini HDMI bağlantısı, microSD kart desteği, ön ve arkada 2MP çözünürlüğünde kamera, 8GB depolama kapasitesi ve 6-8 saat kullanım süresi modelin belirtilen özellikleri olarak sayılabilir.





FamilyPad için bilinen bir fiyatlandırma henüz yok. Ancak tahminler 250$-300$ aralığında konumlanacağı yönünde. Daha büyük ekranlı tabletlerden hoşlananlar için Arnova FamilyPad bütçe dostu bir alternatif olabilir.

http://www.androidauthority.com/herculean-archos-arnova-familypad-tablet-unveiled-13-inch-display-ics-122736/