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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos Arnova FamilyPad yıl sonuna doğru satışa sunulacak.

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde mobil cihaz pazarında tablet boyutlarının üst sınırı 10.1 inç olarak kabul ediliyor. Taşınabilirlik açısından bu boyut sınır olarak görülse de daha yüksek boyutlara sahip modeller de piyasada boy gösteriyor.

Bütçe dostu tabletleriyle tanınan Fransız Archos,  Archos Arnova FamilyPad adlı 13 inçlik boyuta sahip tabletini yıl sonuna doğru piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor.

13.3 inçlik ekrana sahip modelde 1280 x 800 piksellik çözünürlük olduğu belirtiliyor. Ancak iddialara göre sonraki dönemde Archos, 1440 x 900 piksel çözünürlüğü de seçenek listesine ekleyecek. 

Bütçe dostu çizgisinden ayrılmayacağı tahmin edilen modelin işlemcisi Cortex-A8 mimarisine yer veren 1GHz saat hızındaki Allwinner A10 iken grafik tarafında ise Mali-400 karşımıza çıkıyor.

Android 4.0 işletim sistemi, 1GB RAM, 2 USB portu, mini HDMI bağlantısı, microSD kart desteği, ön ve arkada 2MP çözünürlüğünde kamera, 8GB depolama kapasitesi ve 6-8 saat kullanım süresi modelin belirtilen özellikleri olarak sayılabilir.

FamilyPad için bilinen bir fiyatlandırma henüz yok. Ancak tahminler 250$-300$ aralığında konumlanacağı yönünde. Daha büyük ekranlı tabletlerden hoşlananlar için Arnova FamilyPad bütçe dostu bir alternatif olabilir.

http://www.androidauthority.com/herculean-archos-arnova-familypad-tablet-unveiled-13-inch-display-ics-122736/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 7 yıl
13.3 ekranda 1280x800 harbiden pikselleri sayarsiniz... Malum 10.1 liklerde fontlar zor okunuyordu Archos tutulmayacak model çıkarıyor. Üstelik guncellemede vasatlar. ..
İlk seferde göze hoş gelen fiyatı olsa da Türkiye ye geldiginde o fiyat cazibesi önceden uçuyor. ..
1 Yanıt Yanıtla
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl smart1978
smart1978
13.3 ekranda 1280x800 harbiden pikselleri sayarsiniz... Malum 10.1 liklerde fontlar zor okunuyordu Archos tutulmayacak model çıkarıyor. Üstelik guncellemede vasatlar. ..
İlk seferde göze hoş gelen fiyatı olsa da Türkiye ye geldiginde o fiyat cazibesi önceden uçuyor. ..

Ciddi misin yoksa abartıyor musun? Ben dark evopad r9720 alacağım 10.1 inç ve bu çözünürlükte dediğin gibi iyi performans alamayacak mıyım şimdi bu tabletten?
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