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Archos, G9 serisi tablet modellerine Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi gelmeyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği tablet bilgisayarlar ile tanınan Archos, ülkemizde de satışı yapılan G9 tablet ailesine sahip ürünlerine yeni Android güncellemesi gelmeyeceğini açıkladı.
Archos, 8" ve 10" ekran boyutlarına sahip G9 serisi tablet bilgisayarlarını piyasaya ilk olarak Android 3.0 sürümü ile sürmüş, ancak daha sonra yeni güncelleme doğrultusunda cihazlarına Android 4.0 Ice Cream güncellemesini sunmuştu. Fakat firma tarafından yapılan son açıklama bu tablet sahiplerinin artık Android güncellemesini alamayacaklarını ortaya koydu.
Archos'un resmi Facebook sitesi üzerinde, "G9 serisi tablet bilgisayarlara Andorid 4.1 Jelly Bean güncellemesini gelecek mi ?" sorusuna cevap veren firma, G9 serisi tabletler üzerinde yapılan testler ve incelemeler sonucunda bu seriye ait tablet bilgisayarlara Anroid 4.1 Jelly Bean güncellemesi verilmeyeceğini açıkladı.
http://www.arctablet.com/blog/featured/no-android-jelly-bean-on-archos-gen9-80-g9-101-g9/ 
 
Archos, G9 serisi tablet modellerine Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi gelmeyecek

http://www.arctablet.com/blog/featured/no-android-jelly-bean-on-archos-gen9-80-g9-101-g9/ Yorum Yaz
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smart1978 6 yıl
Eski bir Archos kullanıcısı olarak bu habere hiç şaşırmadım ...
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londoner23 6 yıl
fiyasko....
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Moribito 6 yıl
Archos urunleri hic sevmem, zaten tonla paraya satarlar, ustune birde plug-in aldirirlar her ozellik icin
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