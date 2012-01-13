Archos G9 tabletler gelecek ay ICS güncellemesine kavuşuyor

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Fransız tablet üreticisi Archos'un kısa önce de ülkemizde satışa sunduğu G9 serisi tabletler için 2012 ilk çeyrekte Andorid 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilmişti. CES fuarında ortalarda pek gözükmeyen Archos güncelleme tarihini açıklamakla yetindi.Firmanın yaptığı açıklamaya göre Şubat ayının ilk haftasında G9 tabletler ICS güncellemesi almaya başlayacak. İlk versiyonlar bilindiği gibi Honeycomb sürümü ile piyasaya sürülmüştü. Aynı modellerin ICS yüklü versiyonları ise Şubat ayı sonundan itibaren piyasaya sürülecek.Firmanın tabletler için tasarlanan Android 3.0 Honeycomb ile işletim sistemi ile piyasaya sürdüğü ilk modelleri olan G serisi tabletlerden 80 G9, 1GHz hızında çift çekirdekli OMAP 4 işlemci, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran, 512MB RAM, WiFi, Bluetooth, 1080p oynatma/720p kayıt gibi özellikler sunarken 101 G9 modeli ise aynı donanım üzerinde 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.Modellerin işlemcilerinin 1.5GHz hızına yükseltilmiş versiyonlarının ise yine 2012 yılının ilk aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.