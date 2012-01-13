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Archos G9 tabletler gelecek ay ICS güncellemesine kavuşuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Fransız tablet üreticisi Archos'un kısa önce de ülkemizde satışa sunduğu G9 serisi tabletler için 2012 ilk çeyrekte Andorid 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilmişti. CES fuarında ortalarda pek gözükmeyen Archos güncelleme tarihini açıklamakla yetindi.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre Şubat ayının ilk haftasında G9 tabletler ICS güncellemesi almaya başlayacak. İlk versiyonlar bilindiği gibi Honeycomb sürümü ile piyasaya sürülmüştü. Aynı modellerin ICS yüklü versiyonları ise Şubat ayı sonundan itibaren piyasaya sürülecek.

Firmanın tabletler için tasarlanan Android 3.0 Honeycomb ile işletim sistemi ile piyasaya sürdüğü ilk modelleri olan G serisi tabletlerden 80 G9, 1GHz hızında çift çekirdekli OMAP 4 işlemci, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran, 512MB RAM, WiFi, Bluetooth, 1080p oynatma/720p kayıt gibi özellikler sunarken 101 G9 modeli ise aynı donanım üzerinde 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Modellerin işlemcilerinin 1.5GHz hızına yükseltilmiş versiyonlarının ise yine 2012 yılının ilk aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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vidoko 7 yıl
bundan sonra fıransızlar agzında kuş tutsa fransiz malı almam.bunların alayını boykot ediyorum.bu konuda hassasım .herkez haddini bilecek .
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E_Aydin35 7 yıl
Archos G9 iyi bir tablete benziyor tasarım v eteknik özellikler üzerindede bakılırsa fena değil.
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keppir 7 yıl
archos sağlam bir markadır,ürünlerine her zaman güvenirim.
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burakesan 7 yıl
512mb ramli cihazlarda Ics guncellemesini gormek umut verici birsey ...
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kımyasal 7 yıl
aynen yahu 2 nci gün ve haber yok
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Emre_z3 7 yıl
DH A7 haberiyle CES'e noktayı koydu galiba...
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jibe 7 yıl
Ana Sayfada bir başlık açılsaydı CES ile ilgili bütün gelen haberler o başlık altında sıralansa daha iyi olmaz mıydı? DH tarihinde ana sayfa böyle eziyet görmemiştir.
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DH Misafiri 7 yıl
onca tablet varken bedavaya verseler gidipte fransız malı almam...İthalatçısıda getirmesin artık ..
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haymatloshan 7 yıl
Ekranda problemler oluyor;ölü pixel,dalgalanma gibi.Daha iyileri mevcut
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diemcizone 7 yıl
Dün'ün kopyasını yaşıyacağız, bugünde akşama kadar haber gelmeyecek sanırım?
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esqhia 7 yıl
İki gündür o kadar çok haber oldu ki neredeyse hiçbiri dh de yer almadı.Sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama ces gibi önemli bir fuar esnasında haberlerin kesilmesi,sebebi ne olursa olsun dh ye yakışmadı.Yabancı sitelerden takip etmeye devam...
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