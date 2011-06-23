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Archos'dan 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 3.1'e sahip iki yeni tablet

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arnova 7 adını verdiği 99$ seviyesindeki 7-inç tabletiyle gündemde olan Archos, yüksek performanslı Android tablet dünyasına güçlü modellerle adım atıyor. Daha çok taşınabilir medya oynatıcılarıyla bilinen ancak tablet bilgisayar pazarına kimi telefon üreticilerinden daha önce adım atan firma, 80 G9 ve 101 G9 adını verdiği yeni nesil tabletleriyle birlikte Honeycomb (Android 3.x) rekabetine dahil oluyor.

Archos'dan 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 3.1'e sahip iki yeni tablet
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Archos'un yeni tabletleri arasındaki temel farkı ekran boyutları belirliyor. 80 G9 isimli model 8-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahipken, 101 G9 modeli ise 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Her ikisi de Seagate'in 7mm kalınlığında Momentus Thin diskleriyle donatılan tabletler, 250GB'a kadar depolam kapasitesiyle alınabilecekler. Depolama için NAND Flash yerine daha fazla güç tüketen mekanik tabanlı geleneksel diskleri tercih eden Archos'un bu kararının pazar için doğru tercih olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Archos'nun yeni tabletleri, Texas Instruments'ın 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP 4 işlemcisinden güç alıyorlar. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli işlemci ile 80 G9 ve 101 G9, en azından şu an için tablet bilgisayar arenasının en güçlü modelleri olmayı başarıyorlar zira Android 3.0/3.1 tabanlı tabletlerde şu an için sadece 1GHz'de çalışan Nvidia Tegra 2 platformuna yer veriliyor.

Archos'dan 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 3.1'e sahip iki yeni tablet
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Güçşü donanım özellikleri sayesinde gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunacağı belirtilen tablet bilgisayarlarda, Flash desteği ve Android 3.1 güncellemesiyle gelen yeniliklere de sahipler. Bilindiği üzere Android 3.1 ile birlikte USB tabanlı çevrebirimleri için gelişmiş destek gelmişti. Bu güncellemeden faydalanmak isteyen Archos, yeni tabletlerinde tam boyutlu USB portuna yer vererek fark yaratma yoluna gitmiş. HDMI arabirimi üzerinden yüksek çözünürlükte video aktarımı da yapabilecek olan tabletlere özel olarak 49$ olarak açıklanan fiyatıyla G9 3G WWAN özel 3G adaptörü de sunulacak.

Archos'dan 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 3.1'e sahip iki yeni tablet
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Archos'dan yapılan açıklamaya göre yeni tabletler, okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında satışa sunulacaklar. 80 G9 modelini 279$ seviyesinden sunacak olan Archosi 101 G9 modelini ise 349$ seviyesinden verecek. Yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich'den bir veya iki ay önce çıkacak olan yeni tabletlerin bu güncellemeyi almaları da beklenirken, Archos'un yeni modellerine çok güvendiğini de not düşelim. 

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DH Misafiri 8 yıl
archos fransız üretimi. tablet konusunda en başarılı markalardan biri. bu yeni modelleri de çok iyidir. zaten diğer markalar hep çin üretimi. arada kalite farkı var. archos olunca fazla düşünmeye gerek yok.
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séquestre 8 yıl
Tablet piyasası kızıştı.
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Gopc@ 8 yıl
yanlışlıkla yere düşse tamamdır... Mekanik disk anında gümler ve işin yoksa birde hdd al :( ssd kullanın kardeşim... Mekanik disk nedeniyle piyasada tutmaz derim...
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Tayff 8 yıl
Fiyatları çok iyi gerçekten.Eğer bu fiyatlara yakın gelirse bir tane edinebilirim
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kımyasal 8 yıl
bu cekırden ghz lerı artıkca sogutma nasıl olucak acaba bu urunun kalınlıgından bahsedılmemıs mekanık dıksten bahsedıyorlar.
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agonim1453 8 yıl
Tabletlerin çıkmasıyla ssd lerin ucuzlamasını beklerken herifler gitmiş mekanik disk koymuşlar.

Apple taraftarı değilim ama keşke çıkıp şunu söylese die dua ediyorum
artık tüm bilgisayarlarımda ssd kullanacam dese de bizde ssdlerin ucuzladığını görsek

zaten aletlerin pahalı ssd koysan zengin almam mı diyecek
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hakanr 8 yıl
Fiyat iyi bakalım malzeme nasıl ? Zaman gösterecek.
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WilliamBillMunny 8 yıl
özellikler güzel, fiyat çok iyi. henüz tablet kullanmadım ama bir çoğunu denedim. bu üründeki ayaklık çok iyi düşünülmüş, tableti sık sık tv ya da film izlemek için kullanabilirsin, bunun için ayrı bir aksesuara para vermeye ne gerek var. Ben bu özelliği telefonumda bile arıyorum bazen(oto-zamanlı fotoğraf çekerken, telefonu webcam olarak kullanırken).
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ForbiddenOne 8 yıl
Bizim gibi bütçeni fazla olmayanlar için birebir.
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LKLC 8 yıl
Fiyatlar çok iyi, böyle fazla ürün olması kullanıcıya yarayacaktır.
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poweredbyofk 8 yıl
bu yafff hergün yeni bir model iyice suyu çıktı tabletinde bakalım tabletlerden sonra hangi ürün moda olacak
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