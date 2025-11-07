Amazon'da indirimli tablet bilgisayarlar: Ara tatile özel hediye!

Tüm indirimli ürünler için: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
İndirimli Tablet Bilgisayarlar
- Samsung Galaxy Tab A11, 4GB RAM, 64GB, 8.7 inç: 4.299 TL
- Samsung Galaxy Tab A11, 8GB RAM, 128GB, 8.7 İnç: 5.299 TL
- Gtx Jaculus V2 8 GB RAM256 GB 10.1 inç: 7.499 TL
- Lenovo Tab K11 Enhanced Edition 128 GB 11" + Klavye + Kalem: 11.199 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 6GB RAM, 128GB, 10.9 İnç: 12.499 TL
- Huawei MatePad 11.5 2025 256 GB Tablet + Klavye: 14.249 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE, 8GB RAM, 128GB 10.9 inç: 15.499 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8GB RAM, 128GB, 13.1 inç: 19.249 TL
- iPad 11. Nesil A16 Çip Wi-Fi + Cellular 128 GB 11" Tablet: 23.499 TL
- iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 128 GB 11 inç: 34.386 TL
- iPad Mini 7. Nesil Wi-Fi + Cellular 512 GB: 35.999 TL
- iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB 11 inç: 38.399 TL
- iPad Air M3 Wi-Fi 512 GB 13 inç: 54.999 TL
- iPad Pro M5 Wi-Fi 256 GB 11 inç: 56.999 TL
- iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular 1 TB 13 inç: 63.199 TL
- iPad Pro M5 Wi-Fi 256 GB 13 inç: 71.249 TL
- iPad Pro M4 Wi-Fi 1 TB 13 inç: 71.249 TL
