Yalın internet nedir, nasıl oluyor? VDSL & Fiber arasındaki fark

Günümüzde Elon Musk’ın uydudan internet hizmeti Starlink, ülkemizde 5.5G mobil internet, iş yeri ve evlerde 1000 Mbps’e varan hızlarda fiber interneti konuşuyoruz. Günümüzde internete bağlanabilmek için sabit telefon hattına ihtiyaç olmasa da bir dönem interneti kullanabilmek için aktif sabit telefon hattının olması gerekiyordu. Ev telefonu kullanmıyor olsanız dahi o hizmeti almak zorundaydınız. Yıllar geçtikçe sabit telefon hattına ihtiyaç ortadan kalktı ve artık yalın internet hizmetiyle sabit hat olmadan internete bağlanılabiliyor. Peki, “yalın internet” terimi nereden geliyor, yalın internet nasıl oluyor? İşte tüm merak edilenler:
Yalın internet nedir ❓
Normal DSL (Digital Subscriber Line/Dijital Abone Hattı), hızlı veri iletişimi için mevcut telefon hatlarını kullanıyor. Bu, internet abonesinin yeni kablolara ve kuruluma para harcamadan yüksek hızlı internet hizmetlerine erişmesini sağlıyor. DSL teknolojisiyle Telekom şirketleri, aynı telefon hattını aynı kişiye iki kez satabiliyor; Biri geleneksel telefon hizmeti için, diğeri ise DSL yüksek hızlı veri için. Bu ikili bağlantı, kişinin mevcut telefon hattından vazgeçmeden daha iyi internet hızlarından faydalanmasını sağlıyor. Ancak, giderek daha fazla kişinin yalnızca internet hizmetine ihtiyaç duyması, sabit telefon kullanmaması nedeniyle geleneksel DSL yerini uygun maliyetli alternatifi Yalın İnternet’e bıraktı.
Yalın DSL, fiziksel kurulum ve hız açısından normal DSL ile aynı ancak ev telefonu hattı gerektirmiyor. Bu, internet abonesinin ek telefon hattı için ödeme yapmadan yüksek hızlı geniş bant erişiminin keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor. Günümüzde 1000 Mbps’e kadar yalın internet hizmeti alınabiliyor. Ancak, gerçek hız, yerel santrale olan uzaklık ve sokaktaki bakır kablolama durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor.
Ev telefonsuz internete nasıl bağlanılır 🌐
Yalın fiber internet nedir, Yalın VDSL ile arasındaki fark nedir 🆚
Bazı internet servis sağlayıcılar, paketlerinde “Yalın Fiber” veya “Yalın VDSL” ifadesini kullanmaktadır. Yalın Fiber, aslında fiber altyapının olduğu yerde alınabilen internet hizmetidir. Yalın VDSL’den farkı; indirme hızı ve yükleme hızının çok daha yüksek olmasıdır. Örneğin; VDSL, 100 Mbps’e kadar hızlar sunarken, fiber 1Gbps’e kadar hızlar sunabilir. Alınan hız, altyapıya, bölgeye ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterdiğinden İSS’ler genellikle paketlerinde “e kadar” ifadesini kullanır. Speedtest yani internet hız testi yaparak download ve upload hızınızı öğrenebilirsiniz.
|İnternet bağlantı tipi
|VDSL
|Fiber
|Maksimum hız
|100 Mbps’e kadar
|1000Mbps/1Gbps’e kadar
|Mesafe duyarlılığı
|Kısa mesafede en iyi performans, uzaksa hız düşer
|Uzun mesafede bile tutarlı hız
|Kullanım alanları
|Video izleme, görüntülü görüşme, online oyun
|4K/8K video izleme, akıllı ev sistemleri, bulut hizmetleri
|Sinyal kaybı
|300 metreden sonra yüksek kayıp
|Uzun mesafede minimum kayıp
|Altyapı gereksinimi
|Bakır telefon hatları
|Fiber optik kablolar
|Erişilebilirlik
|Birçok bölgede mevcut
|Gelişmiş, kentsel bölgelerde yaygın
Yalın internet fiyatları ne kadar 💰
- Türk Telekom yalın internet fiyatı; 350 TL'den başlıyor. Bu fiyata 16Mbps internet, 18 ay taahhütlü olarak sunuluyor.
- Superonline yalın internet fiyatı; 595 TL'den başlıyor. Bu fiyata 16Mbps'e kadar internet, 12 ay taahhütlü olarak satılıyor.
- TurkNet internet fiyatı; 499,90 TL. Sunulan hız, abonenin altyapısına göre farklılık gösteriyor.
Yalın internet erişim ücreti pakete dahil ediliyor. Ev internet paketleri ve kampanyaları e-Devlet tarife karşılaştırma sisteminden de görebilir, fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.