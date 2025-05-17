Yalın internet nedir, nasıl oluyor? VDSL & Fiber arasındaki fark

Günümüzde Elon Musk’ın uydudan internet hizmeti Starlink, ülkemizde 5.5G mobil internet, iş yeri ve evlerde 1000 Mbps’e varan hızlarda fiber interneti konuşuyoruz. Günümüzde internete bağlanabilmek için sabit telefon hattına ihtiyaç olmasa da bir dönem interneti kullanabilmek için aktif sabit telefon hattının olması gerekiyordu. Ev telefonu kullanmıyor olsanız dahi o hizmeti almak zorundaydınız. Yıllar geçtikçe sabit telefon hattına ihtiyaç ortadan kalktı ve artık yalın internet hizmetiyle sabit hat olmadan internete bağlanılabiliyor. Peki, “yalın internet” terimi nereden geliyor, yalın internet nasıl oluyor? İşte tüm merak edilenler:

Yalın internet nedir ❓

Tam Boyutta Gör Naked DSL (nDSL), Türkçede "Yalın İnternet" anlamına geliyor. Yalın internet, kısaca ev telefonsuz internettir. Sabit telefon hattı olmadan internete bağlanmanızı sağlar. Yalın DSL aboneliği için fiziksel telefon hattı gerekli olmasa da, internete bağlantı yine geleneksel sabit hat telefon hizmetlerinde kullanılan aynı bakır kablolama altyapısıyla sağlanır.

Normal DSL (Digital Subscriber Line/Dijital Abone Hattı), hızlı veri iletişimi için mevcut telefon hatlarını kullanıyor. Bu, internet abonesinin yeni kablolara ve kuruluma para harcamadan yüksek hızlı internet hizmetlerine erişmesini sağlıyor. DSL teknolojisiyle Telekom şirketleri, aynı telefon hattını aynı kişiye iki kez satabiliyor; Biri geleneksel telefon hizmeti için, diğeri ise DSL yüksek hızlı veri için. Bu ikili bağlantı, kişinin mevcut telefon hattından vazgeçmeden daha iyi internet hızlarından faydalanmasını sağlıyor. Ancak, giderek daha fazla kişinin yalnızca internet hizmetine ihtiyaç duyması, sabit telefon kullanmaması nedeniyle geleneksel DSL yerini uygun maliyetli alternatifi Yalın İnternet’e bıraktı.

Yalın DSL, fiziksel kurulum ve hız açısından normal DSL ile aynı ancak ev telefonu hattı gerektirmiyor. Bu, internet abonesinin ek telefon hattı için ödeme yapmadan yüksek hızlı geniş bant erişiminin keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor. Günümüzde 1000 Mbps’e kadar yalın internet hizmeti alınabiliyor. Ancak, gerçek hız, yerel santrale olan uzaklık ve sokaktaki bakır kablolama durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor.