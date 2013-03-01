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Archos'tan 13.3" ekran boyutuna sahip yeni tablet bilgisayar, "FamilyPad 2"

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Archos'tan 13.3

Ürettiği tablet bilgisayarı ile ülkemizde de satılan Archos, FamilyPad 2 isimli yeni modelini duyurdu.
Archos'un resmi Facebook sayfası üzerinden duyurulan FamilyPad 2 tablet bilgisayar modeli teknik olarak, 13.3" 1280x800 10 parmak destekli ekrana, çift çekirdekli 1.6GHz A9 işlemciye, dört çekirdekli Mali 400 MP4 grafik birimine, 1GB bellek ve microSD kart ile 32GB'a kadar arttırılabilir 8GB dahili depolama alanına sahip.
337x230x11.6mm boyutlarına, 1.3kg ağırlığa ve tableti ayakta tutabilen destek ayağına sahip olan Archos FamilyPad 2, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ile geliyor. Üzerinde dahili hoparlör, önde ve arkada 2MP olmak üzere kamera ve kablosuz Wi-Fi bağlantı seçeneği yer alan tabletin, Micro USB, 3.5mm ses ve HDMI bağlantı portları da unutulmamış durumda.
 
Archos'tan 13.3
Dahili Lityum-polimer batarya ile 10 saate yakın video ve 6 güne yakın bekleme süresi sunabilen Archos FamilyPad 2 kesin bir tarih verilmemiş olsa da, 388$ fiyat etiketi ile kısa bir süre içerisinde piyasaya çıkıyor.
http://www.archos.com/products/themed/familypad2/specs.html?country=tr&lang=en&#a 

http://www.archos.com/products/themed/familypad2/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Ram de 2 olsaydı tadından yenmezdi...
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oledudi 6 yıl
Bu marka'da otomata bağladı
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