Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos'tan çocuklara yönelik tablet Child Pad

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günlük hayatımıza her gün daha çok dahil olan mobil cihazlar sadece yetişkinlere değil, küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak da pek çok modelle karşımıza çıkıyor.
Tablet üreticisi Archos çocuklara yönelik olmasına rağmen piyasanın en ucuzu sayılabilecek Android 4.0'lı tabletini tanıttı.
Archos Child Pad adını alan tablet 7 inçlik ekran, Android 4.0 işletim sistemi, 1GHz hızında işlemci, 1GB RAM, özel geliştirilmiş arayüz ve üst seviye ebeveyn kontrolü özellikleri ile 129$ fiyat etiketine sahip.
Archos 70b modeli ile çok benzeyen Child Pad'in 1024 x 600 kapasitif dokunmatik ekrana sahip olabileceği belirtiliyor.
Ayrıca Angry Birds gibi bazı oyunlar da ön yüklü olarak geliyor. Tabletin çıkış tarihi olarak Mart ayının sonu işaret edildi. Kendi Kid App Store uygulama mağazası ile özel seçilmiş 10 000'den fazla uygulama da kullanıma sunulacak.
Malzeme kalitesi olarak tabletin ortalamanın biraz altında kaldığı söylenebilir ancak fiyat-performans açısından oldukça tatmin edici. Yıl içinde bu tarz tablet modellerini daha sık piyasada görme ihtimalimiz yüksek.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
Çocuğun ne işi var tabletle gitsin misket oynasın, top oynasın, çizgi film izlesin, tereyağlı ekmek yesin vb.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emrahgk 7 yıl
Ben oyle dusunmuyorum teknoloji vazgeçilmez nezamandır dusunuyordum cocuklar için tablet çıkarılması gerektiğini. Onemli olan cok iyi kullanmasını fakat zamanlı kullanmasını öğretebilmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Gelecek nesli şimdiden bu tür oyunlara alet etmek iyi değil bence.. :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Bunu daha çok büyükler kullanır. Nerdeyse hiçbir aile çocuğuna böyle bir tablet almaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Fiyata bak, kendime alasım geldi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eresist 7 yıl
danGerfuLL
Çocuğun ne işi var tabletle gitsin misket oynasın, top oynasın, çizgi film izlesin, tereyağlı ekmek yesin vb.

Arkadaşım kesinlikle sana katılıyorum.
Bu tür cihazlar uyuşuk ,yerinden kalkmayan ,hareketsiz nesillerin yetişmesine sebep olucak.
Bu arada sobada kızarmış ekmeğin üstüne tereyağı sürüp yeme zevkini bu yeni nesillerin çoğu ne yazkki bilmiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagrit 7 yıl
Yakında her şey Wall-e animasyonundaki gibi olucak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
Çocuğun ne işi var tabletle gitsin misket oynasın, top oynasın, çizgi film izlesin, tereyağlı ekmek yesin vb.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber - 02 Mart/2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" video 7 yıl MWC: HTC One ailesi One X, One XL ve One S video ön inceleme 7 yıl MWC: Huawei'den 4 çekirdekli Ascend D Quad! video ön inceleme 7 yıl Logitech H800 kablosuz kulaklık video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim