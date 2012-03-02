Archos'tan çocuklara yönelik tablet Child Pad

Günlük hayatımıza her gün daha çok dahil olan mobil cihazlar sadece yetişkinlere değil, küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak da pek çok modelle karşımıza çıkıyor.

Tablet üreticisi Archos çocuklara yönelik olmasına rağmen piyasanın en ucuzu sayılabilecek Android 4.0'lı tabletini tanıttı.

Archos Child Pad adını alan tablet 7 inçlik ekran, Android 4.0 işletim sistemi, 1GHz hızında işlemci, 1GB RAM, özel geliştirilmiş arayüz ve üst seviye ebeveyn kontrolü özellikleri ile 129$ fiyat etiketine sahip.

Archos 70b modeli ile çok benzeyen Child Pad'in 1024 x 600 kapasitif dokunmatik ekrana sahip olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Angry Birds gibi bazı oyunlar da ön yüklü olarak geliyor. Tabletin çıkış tarihi olarak Mart ayının sonu işaret edildi. Kendi Kid App Store uygulama mağazası ile özel seçilmiş 10 000'den fazla uygulama da kullanıma sunulacak.

Malzeme kalitesi olarak tabletin ortalamanın biraz altında kaldığı söylenebilir ancak fiyat-performans açısından oldukça tatmin edici. Yıl içinde bu tarz tablet modellerini daha sık piyasada görme ihtimalimiz yüksek.

