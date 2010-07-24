Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Arctic Cooling, ürün gamını farklı segmentlere yönelik yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda oyun konsolu lanse eden firma, yaptığı yeni bir açıklamayla Silentium T11 isimli mid-tower bilgisayar kasasını ve HC 01-TC isimli sabit disk soğutucusunu duyurdu.

Arctic Cooling'in 49 x 43 x 19 cm boyutlarındaki yeni kasa modeli, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-çıkış panelinde USB ve ses portlarına yer verilen kasa, optik sürücüler için ve sabit diskler için alet gerektirmeden kuruluma olanak tanıyor ve 120mm çapında iki adet fan ile serinletiliyor.

Tasarım anlamında çok şey vaad etmeyen Siletium T11, Ekim ayı içerisinde iki yıllık garanti ve 60$ seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak. Arctic Cooling'in yeni disk soğutucusu HC 01-TC ise 147 x 42 x 187mm boyutlarında. 5.25-inç slotunda kullanılabilen ve 3.5-inç boyutundaik SATA disk veya SSD'lerle kullanılabilen yeni soğutucu, 1600-4600 devir/dakika hızlarında çalışan 40mm fan ile serinletiliyor.

Arctic Cooling, yeni disk soğutucusu HC 01-TC'yi iki yıllık garanti ve 22.95$ seviyesindeki etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunacak.