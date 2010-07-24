Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,1b
1
10
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Arctic Cooling, ürün gamını farklı segmentlere yönelik yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda oyun konsolu lanse eden firma, yaptığı yeni bir açıklamayla Silentium T11 isimli mid-tower bilgisayar kasasını ve HC 01-TC isimli sabit disk soğutucusunu duyurdu.

Arctic Cooling'in 49 x 43 x 19 cm boyutlarındaki yeni kasa modeli, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-çıkış panelinde USB ve ses portlarına yer verilen kasa, optik sürücüler için ve sabit diskler için alet gerektirmeden kuruluma olanak tanıyor ve 120mm çapında iki adet fan ile serinletiliyor.

Tasarım anlamında çok şey vaad etmeyen Siletium T11, Ekim ayı içerisinde iki yıllık garanti ve 60$ seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak. Arctic Cooling'in yeni disk soğutucusu HC 01-TC ise 147 x 42 x 187mm boyutlarında. 5.25-inç slotunda kullanılabilen ve 3.5-inç boyutundaik SATA disk veya SSD'lerle kullanılabilen yeni soğutucu, 1600-4600 devir/dakika hızlarında çalışan 40mm fan ile serinletiliyor.

Arctic Cooling, yeni disk soğutucusu HC 01-TC'yi iki yıllık garanti ve 22.95$ seviyesindeki etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunacak.

Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Arctic Cooling yeni kasa modeli Silentium T11 ve disk soğutucusu HC 01-TC'i duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
çok akıllıca hdd kutusu fakat beyazı kötü duruyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 9 yıl
Soğutma konusunda çok başarılı olan bir firma, daha iyisini beklerdim açıkçası özellikle kasa da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 9 yıl
HDD SOĞUTUCUDAKİ 4 CM'LİK FANIN 4600 DEVİRDE DÖNERKEN ÇIKARDIĞI SESİ TAHMİN ETMEK İSTEMİYORUM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arrivederci 9 yıl
hdd kutusuna verdikleri özeni kasaya göstermemişler.50 tl lik ucuz kasalara benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeloAngelo 9 yıl
bunu alacagıma Nzxt Beta evo alırım çok daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unsalonarici 9 yıl

NeloAngelo

bunu alacagıma Nzxt Beta evo alırım çok daha iyi


Bende Nzxt Beta evo almayı planlıyorum. Tam bir F/P ürünü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 9 yıl
cirkin ve zevksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarkolar 9 yıl
kasanın soğutmasının iyi olacağına eminim fakat tipini sevmedim sanırım şeffaf yan panel yok o eksi olmş kasa adına ama hdd cooler iyi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
kasa ayrı bi güzel ama hdd kutusu mest etti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12061 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim