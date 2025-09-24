Corsair, panoramik cam tasarımlı PC kasasını tanıttı: FRAME 4500x

Tam Boyutta Gör Corsair, yeni Frame 4500X kasasını duyurdu. Kasanın en büyük özelliği, bilgisayarın iç bileşenlerini rahatça görebilmenizi sağlayan tek parça kavisli cam panel. Bu, bilgisayarı son derece kırılgan hale getiriyor ancak RGB aydınlatmayı sevenler için de harika bir detay. Cam panel, yandan öne doğru uzanan, etrafı saran, kavisli yapıya sahip.

Corsair'ın yeni dokunmatik ekranı "Xeneon Edge" yok sattı 3 hf. önce eklendi

Corsair 4500X Mid Tower kasa neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Corsair 4500X Mid Tower kasa, ASUS, Gigabyte ve MSI gibi büyük üreticilerin yeni ters konnektörlü anakartlarıyla tamamen uyumlu. Bu yeni bağlantı yöntemi, kablo yönetimini iyileştirmeyi ve kablo bağlantılarını anakartın arka tarafına gizleyerek daha sade bir iç düzen oluşturmayı amaçlıyor.

Üst ve yan paneller, hava akışını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış şelaleyi anımsatan "waterfall" deseniyle havalandırılıyor. Kasa, yan panelde önceden takılmış üç adet 120 mm fanla geliyor ve iki farklı konfigürasyon mevcut; Anakart kontrolünü kolaylaştırmak için papatya zinciriyle bağlanabilen RS120-R PWM ARGB fanlar veya hem güç hem de aydınlatma kontrolü için tek kablo bağlantısı kullanan iCUE LINK LX120-R RGB fanlar. Bu fanların ters rotor tasarımı, giriş için yapılandırılsalar bile RGB aydınlatmanın tamamen görünür olmasını sağlıyor.

Frame 4500X, ekran kartı için 460 mm alan sunuyor. Ekran kartının kablolarının sarkmasını önlemek ve PCIe yuvası ile kartın braketi üzerindeki baskıyı azaltmak için entegre, ayarlanabilir sarkma önleyici bir sabitleme kısmı bulunuyor. Kasaya toplam 10 adede kadar 120 mm fan veya 5 adede kadar 140 mm fan yerleştirilebiliyor. Kasanın üst, arka ve alt kısmında ek montaj noktaları mevcut. Güç kaynağı kapağında ayrıca iki adet 120 mm fan için yuvalar bulunuyor; bu da ekran kartına doğrudan hava akışı seçeneği sunuyor. Depolama için ise birleşik sürücü plakası bir adet 3.5 inç HDD ve iki adet 2.5 inç SSD’yi destekliyor. Ön G/Ç paneli, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktası, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve kulaklık/mikrofon girişi var.

Corsair FRAME 4500X fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Corsair FRAME 4500X, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor ve 190 dolardan başlayan fiyatla satışa çıktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

Corsair FRAME 4500x serisi kasa tanıtıldı: Panoramik cam tasarım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: