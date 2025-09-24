Corsair, panoramik cam tasarımlı PC kasasını tanıttı: FRAME 4500x

Corsair 4500X Mid Tower kasa neler sunuyor?
Üst ve yan paneller, hava akışını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış şelaleyi anımsatan "waterfall" deseniyle havalandırılıyor. Kasa, yan panelde önceden takılmış üç adet 120 mm fanla geliyor ve iki farklı konfigürasyon mevcut; Anakart kontrolünü kolaylaştırmak için papatya zinciriyle bağlanabilen RS120-R PWM ARGB fanlar veya hem güç hem de aydınlatma kontrolü için tek kablo bağlantısı kullanan iCUE LINK LX120-R RGB fanlar. Bu fanların ters rotor tasarımı, giriş için yapılandırılsalar bile RGB aydınlatmanın tamamen görünür olmasını sağlıyor.
Frame 4500X, ekran kartı için 460 mm alan sunuyor. Ekran kartının kablolarının sarkmasını önlemek ve PCIe yuvası ile kartın braketi üzerindeki baskıyı azaltmak için entegre, ayarlanabilir sarkma önleyici bir sabitleme kısmı bulunuyor. Kasaya toplam 10 adede kadar 120 mm fan veya 5 adede kadar 140 mm fan yerleştirilebiliyor. Kasanın üst, arka ve alt kısmında ek montaj noktaları mevcut. Güç kaynağı kapağında ayrıca iki adet 120 mm fan için yuvalar bulunuyor; bu da ekran kartına doğrudan hava akışı seçeneği sunuyor. Depolama için ise birleşik sürücü plakası bir adet 3.5 inç HDD ve iki adet 2.5 inç SSD’yi destekliyor. Ön G/Ç paneli, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktası, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve kulaklık/mikrofon girişi var.