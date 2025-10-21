Giriş
    Zotac, RTX 5060 Ti ekran kartlı mini bilgisayarını satışa sundu

    Zotac'ın yeni Mini PC'si, şirketin iddiasına göre masaüstü GeForce RTX 50 serisi ekran kartlı en küçük bilgisayar olma özelliği taşıyor.                           

    Zotac, RTX 5060 Ti ekran kartlı mini bilgisayarını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Zotac, hem güçlü hem de masa üstünde çok az yer kaplayan yeni mini iş istasyonunu tanıttı. ZBox Magnus EN Series 2025 Mini PC, şirketin iddiasına göre masaüstü GeForce RTX 50 serisi ekran kartlı en küçük bilgisayar olma özelliği taşıyor.

    Zotac ZBox Magnus EN Series 2025 Mini PC özellikleri

    Mini bilgisayar, 20 çekirdekli (8 performans + 12 verimlilik çekirdeği) yeni nesil Core Ultra 7 255HX işlemciden güç alıyor. İşlemciye Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartı eşlik ediyor. Bu kombinasyonla bilgisayar, hem oyun hem de profesyonel uygulamalarda yüksek performans vadediyor.

    Zotac, RTX 5060 Ti ekran kartlı mini bilgisayarını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Sadece 2.65 litrelik bir kasaya masaüstü sınıfı bir GPU'nun sığdırılması, Zotac’ın mühendislik başarısını gösteriyor. Genellikle bu tür Zotac mini PC’lerde masaüstü işlemciler için daha büyük (8 litre civarında) kasalar kullanılırken, bu modelde mobil platform tercih edilerek çok daha hafif, küçük ve duvara monte edilebilir bir sistem elde edilmiş.
    Zotac, RTX 5060 Ti ekran kartlı mini bilgisayarını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Cihaz barebone olarak satılıyor, yani işlemci ve ekran kartı hazır şekilde geliyor, ancak RAM ve depolama birimleri kullanıcı tarafından ekleniyor. Sistem, iki adet DDR5-6400 SO-DIMM yuvasıyla toplam 96 GB’a kadar bellek, ve PCIe 5.0 + PCIe 4.0 destekli iki M.2 2280 yuvası sunuyor.

    Bağlantı tarafında ise cihaz Thunderbolt 4, 10 Gbps hızında USB 3.2 Gen 2 Type-A, ve WiFi 7 gibi modern teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

    Zotac Magnus EN275060TC, Çin’de 13.999 yuan (yaklaşık 1964 dolar) fiyattan satışa sunuluyor. Küresel fiyatlandırma ve satış tarihi ise henüz belli değil.

    Kaynakça https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/magnus-en275060tc-barebone https://wccftech.com/zotac-launches-magnus-en-series-2025-mini-workstation/
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

