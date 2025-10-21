Zotac, RTX 5060 Ti ekran kartlı mini bilgisayarını satışa sundu

Zotac ZBox Magnus EN Series 2025 Mini PC özellikleri
Mini bilgisayar, 20 çekirdekli (8 performans + 12 verimlilik çekirdeği) yeni nesil Core Ultra 7 255HX işlemciden güç alıyor. İşlemciye Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartı eşlik ediyor. Bu kombinasyonla bilgisayar, hem oyun hem de profesyonel uygulamalarda yüksek performans vadediyor.
Bağlantı tarafında ise cihaz Thunderbolt 4, 10 Gbps hızında USB 3.2 Gen 2 Type-A, ve WiFi 7 gibi modern teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
Zotac Magnus EN275060TC, Çin’de 13.999 yuan (yaklaşık 1964 dolar) fiyattan satışa sunuluyor. Küresel fiyatlandırma ve satış tarihi ise henüz belli değil.
