    HP mini boyutlarda “süper bilgisayar” geliştirdi

    Nvidia patronu Jensen Huang’ın mini süper bilgisayar olarak tanımladığı Project DIGITS projesi ilk örneklerini vermeye başladı. HP ilk iş istasyonunu duyurdu.   

    HP ZGX Nano G1n Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yılın başlarında duyurduğu ve Blackwell mimarisine INT4 seviyesinde erişim vererek bir süper bilgisayar kadar yetenekli ancak verimlilik odaklı iş istasyonlarına imkân tanıyan Project DIGITS projesinin ilk hamlesi HP’den geldi. 

    HP ZGX Nano G1n küçük dev

    HP ZGX Nano G1n iş istasyonu Nvidia’nın 6144 CUDA çekirdeğine sahip GB10 süper yongasını ve Grace işlemcisini tek bir yonga setinde birleştiriyor. Arada yer alan NVLink-C2C bağlantısı yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada sağlıyor. Beşinci nesil tensor çekirdekleri ile 1000 TOPS seviyesinde yapay zekâ performansı elde ediliyor. 

    128 GB LPDDR5X birleşik bellek ile CPU ve GPU arasında bellek darboğazları ortadan kaldırılırken 200 Gbps QSFP/ConnectX-7 ara yüzüyle iki cihaz birbirine bağlanabiliyor. Bağlantı tarafında da güçlü seçenekler sunan ZGX Nano G1n, USB Type-C (20 Gbps), 10 Gbps Ethernet, WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğiyle geliyor. Görüntü çıkışı için bir HDMI portu bulunsa da versiyon bilgisi açıklanmadı.

    Boyutları yalnızca 15 x 15 x 5 cm olan cihaz sonbahar ayında piyasaya çıkacak. Jensen Huang DIGITS cihazlarının 3000$ başlangıç fiyatının olacağını açıklamıştı ancak henüz net bir fiyat bilgisi mevcut değil. 
     

