Artık iPhone kutularından ücretsiz kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Apple, iPhone 7 serisi ile birlikte 3.5mm'lik kulaklık girişlerine cihazlarında yer vermeyi bırakmış ve iPhone’ların şarj ve data transferi için kullandığı Lightning portu üzerinden telefona bağlanan kulaklıklara geçiş yapmıştı. Fakat eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen kullanıcılar için iPhone’ların kutularından bir adet kulaklık dönüştürücü çıkıyordu ve bu sayede iPhone kullanıcıları eski kulaklıklarını iPhone’ları ile kullanmaya devam edebiliyorlardı.
Dönüştürücünün fiyatı 79 TL
Ancak Apple’ın bu aksesuarı artık ücretsiz olarak temin edilemeyecek. Apple, kulaklık adaptörlerini 79 TL fiyat etiketiyle harici aksesuar olarak satmaya başlayacak. Her ne kadar Apple’ın diğer mobil aksesuarlarına oranla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da, Apple’ın bu tutumu iPhone kullanıcıları tarafından oldukça fırsatçı bulundu.
iPhone kutularından çıkan kulaklık adaptörleri kısa süreli kullanım ömürleri ve düşük performansları ile pek çok kullanıcının eleştirisine maruz kalıyorlardı. Ancak yine de Apple bu hareketiyle çok daha fazla eleştirinin odağı olmuş oldu.Lansmanları gerçekleştirilen yeni iPhone modelleri ve iPhone 8 serisi dahil olmak üzere artık hiçbir yeni iPhone modelinin kutusundan kulaklık dönüştürücü çıkmayacak.
https://www.theverge.com/2018/9/12/17827970/no-more-free-iphone-dongles Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnternette dolaşan bazen de abartılan bir olay vardı, X havayolları yemek tabaklarından bir zeytin eksilterek şu kadar tasarruf etti diye.
Şurada biraz daha ilerisi var: abcnews.go.com/...
Böyle abidik gubidik şeylerden kısarak milyonluk satış hacmine sahip bir üründe ne kadar kar edebileceğinizi siz hayal edin. Vahşi kapitalizm mi dersiniz, çevre kirliliği azalıyor mu dersiniz nereden bakarsanız bakın çok mantıklı. Ellerinden gelse kulaklığı adaptörü kutuyu bile kaldırırlar komple.
Çevrenizdeki genel kullanıcıya bakın, eminim en az yarısının telefonunun kulaklık girişi hiç kullanılmamıştır. Birçok kullanıcının iPhone kulaklığı olduğu gibi kutusunda durur. E bir de Apple'ın garip şeyleri sektöre ve son kullanıcıya dikte etme hastalığı ve diğer yandan gücü var.
Kısacası burada 3-5 ileri düzey kullanıcı bu duruma sövebilir, geride kalanlar sigara araba anahtarı iPhone üçlüsünü tamamladıysa umuruna takmaz.