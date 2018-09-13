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Artık iPhone kutularından ücretsiz kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Apple'ın iPhone 7 de dahil olmak üzere bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu tüm iPhone'ların kutularında kulaklık adaptörü yer alıyordu. Ancak bu aksesuarlar artık ücretsiz değil.
8 ay
4,3b
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24
Cep Tel Aksesuarları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Apple, iPhone 7 serisi ile birlikte 3.5mm'lik kulaklık girişlerine cihazlarında yer vermeyi bırakmış ve iPhone’ların şarj ve data transferi için kullandığı Lightning portu üzerinden telefona bağlanan kulaklıklara geçiş yapmıştı. Fakat eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen kullanıcılar için iPhone’ların kutularından bir adet kulaklık dönüştürücü çıkıyordu ve bu sayede iPhone kullanıcıları eski kulaklıklarını iPhone’ları ile kullanmaya devam edebiliyorlardı.

Dönüştürücünün fiyatı 79 TL

Ancak Apple’ın bu aksesuarı artık ücretsiz olarak temin edilemeyecek. Apple, kulaklık adaptörlerini 79 TL fiyat etiketiyle harici aksesuar olarak satmaya başlayacak. Her ne kadar Apple’ın diğer mobil aksesuarlarına oranla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da, Apple’ın bu tutumu iPhone kullanıcıları tarafından oldukça fırsatçı bulundu.
iPhone kutularından çıkan kulaklık adaptörleri kısa süreli kullanım ömürleri ve düşük performansları ile pek çok kullanıcının eleştirisine maruz kalıyorlardı. Ancak yine de Apple bu hareketiyle çok daha fazla eleştirinin odağı olmuş oldu.
Lansmanları gerçekleştirilen yeni iPhone modelleri ve iPhone 8 serisi dahil olmak üzere artık hiçbir yeni iPhone modelinin kutusundan kulaklık dönüştürücü çıkmayacak.
https://www.theverge.com/2018/9/12/17827970/no-more-free-iphone-dongles Yorum Yaz
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Akbaba89 8 ay en beğenilen
İleriki modellerde poşede sarıp verecekler utanmasalar
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Infinitum 8 ay
Eskiden garipserdim de bu tür saçmalıkları şu anda anlıyorum.
İnternette dolaşan bazen de abartılan bir olay vardı, X havayolları yemek tabaklarından bir zeytin eksilterek şu kadar tasarruf etti diye.
Şurada biraz daha ilerisi var: abcnews.go.com/...
Böyle abidik gubidik şeylerden kısarak milyonluk satış hacmine sahip bir üründe ne kadar kar edebileceğinizi siz hayal edin. Vahşi kapitalizm mi dersiniz, çevre kirliliği azalıyor mu dersiniz nereden bakarsanız bakın çok mantıklı. Ellerinden gelse kulaklığı adaptörü kutuyu bile kaldırırlar komple.
Çevrenizdeki genel kullanıcıya bakın, eminim en az yarısının telefonunun kulaklık girişi hiç kullanılmamıştır. Birçok kullanıcının iPhone kulaklığı olduğu gibi kutusunda durur. E bir de Apple'ın garip şeyleri sektöre ve son kullanıcıya dikte etme hastalığı ve diğer yandan gücü var.
Kısacası burada 3-5 ileri düzey kullanıcı bu duruma sövebilir, geride kalanlar sigara araba anahtarı iPhone üçlüsünü tamamladıysa umuruna takmaz.
Eskiden garipserdim de bu tür saçmalıkları şu anda anlıyorum.İnternette dolaşan bazen de abartılan bir olay vardı, X havayolları yemek tabaklarından bir zey...
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bypangea 8 ay
Artık iPhone kutularından iPhone çıkmayacak
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TamTurk 8 ay
Elimdeki telefonum son olacak diyen arkadaşlar 15 binlira verip sıfır cihaz almak baya zor bu durumda mecburen son telefonlarımız olacak 😁
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egny134 8 ay
Lansman yapıldı kazık girdi 😩
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TITAN 8 ay
iphone alan net kerizdir
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PAUL WALKER 8 ay
Reyiz nasil ayar verdiyse artik korkudan donusturucu koyamayacaklar.
Eee buyuksun reyiz dunya lideri olmak boyle birsey
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ouzqan 8 ay
Apple dün ne yapmış öyle fırsatçılığın dibine vurmuş adamlar
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ouzqan 8 ay
Orjinal kulaklık da dönüştürücü ye geri yoksa zaten mantıksız dı. Adamlar güzel kulaklık yapıyor.
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aycibin 8 ay
zaten iphone kulaklığın varsa ekstra kulaklık alman şart çünkü o kulaklık iphone'dan başka hiçbir alete girmiyor.şimdi buna ilave,elindeki kaliteli kulaklığı da iphone'a takamıyor durumdasın.bir de hızlı şarj özelliği koyduk demişler ama o da kutudan uyumlu aksesuar çıkmadığı için opsiyonel bir özellik.hayırlı olsun.
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S.Vettel 8 ay
Bu mu dünyanın en zengin şirketi güldürmeyin beni bunlar kan emici vampirdir olsa olsa bide gariban şirket olsalar telefonda çıkmaz kutudan.
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Sirchade 8 ay
Hala Apple alacak keriz çokken adamlar ne yapsın? Kimse bu yüzden iPhone almaktan vazgeçmeyecek, adam da bunu bilip kara dönüştürüyor olayı.
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ratsx 8 ay
Dünyanın en kan emici firmasıdır Apple
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