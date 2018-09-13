Artık iPhone kutularından ücretsiz kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Apple, iPhone 7 serisi ile birlikte 3.5mm'lik kulaklık girişlerine cihazlarında yer vermeyi bırakmış ve iPhone’ların şarj ve data transferi için kullandığı Lightning portu üzerinden telefona bağlanan kulaklıklara geçiş yapmıştı. Fakat eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen kullanıcılar için iPhone’ların kutularından bir adet kulaklık dönüştürücü çıkıyordu ve bu sayede iPhone kullanıcıları eski kulaklıklarını iPhone’ları ile kullanmaya devam edebiliyorlardı.

Dönüştürücünün fiyatı 79 TL

Ancak Apple’ın bu aksesuarı artık ücretsiz olarak temin edilemeyecek. Apple, kulaklık adaptörlerini 79 TL fiyat etiketiyle harici aksesuar olarak satmaya başlayacak. Her ne kadar Apple’ın diğer mobil aksesuarlarına oranla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da, Apple’ın bu tutumu iPhone kullanıcıları tarafından oldukça fırsatçı bulundu.

iPhone kutularından çıkan kulaklık adaptörleri kısa süreli kullanım ömürleri ve düşük performansları ile pek çok kullanıcının eleştirisine maruz kalıyorlardı. Ancak yine de Apple bu hareketiyle çok daha fazla eleştirinin odağı olmuş oldu.

https://www.theverge.com/2018/9/12/17827970/no-more-free-iphone-dongles

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Lansmanları gerçekleştirilen yenimodelleri veserisi dahil olmak üzere artık hiçbir yenimodelinin kutusundan kulaklık dönüştürücü çıkmayacak.