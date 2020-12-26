Samsung’un akıllı telefon satışları 9 yıl içerisindeki en düşük seviyeyi gördü

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Yeni tip koronavirüs pandemisi süresince üreticilerin üretime devam edememesi, pek çok işletmenin hizmet vermeyi bırakması ve artan işsizlik oranıyla birlikte gelen maddi kaygılar pek çok tüketiciyi alışveriş alışkanlıklarında değişime gitmeye zorladı. Bu değişimlerden etkilenen ürün kolları arasında akıllı telefonlar da yer alıyor.

Pandemi öncesi dönemde tüketici harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturan, kısa aralıklarla daha yenisi veya daha iyisi ile değiştirme ihtiyacı hissedilen akıllı telefonlar, karantina süreci ile birlikte zaruri ihtiyaçlarımız arasından çıkmış oldu.

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Pandemiden olumsuz etkilenen akıllı telefon üreticileri arasında Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung da yer alıyor. Şirketin anavatanında yayınlanan son raporlar Samsung’un bu yılı 300 milyonun altında akıllı telefon satışı ile kapatacağını ve şirketin 9 yıl içerisinde ilk defa bu kadar düşük bir satış rakamına ulaştığını ortaya koyuyor.

Raporda, Samsung'un üçüncü çeyrek sonundaki toplam sevkiyatlarının 189.4 milyon adet olduğu görülüyor. Dördüncü çeyrek de eklendiğinde şirketin bu yılı 270 milyon sevkiyatla kapatacağı tahmin ediliyor.

Samsung'un 2021'de yeniden yükselişe geçebilmek için katlanabilir telefon üretimleri ile giriş ve orta seviye 5G’li model sayısını arttırması bekleniyor. Bununla birlikte şirket, Galaxy S21 serisi ve katlanabilir telefonlar dahil olmak üzere toplam 49,8 milyon amiral gemisi modeli üretmeyi planlıyor.

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