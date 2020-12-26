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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung’un akıllı telefon satışları 9 yıl içerisindeki en düşük seviyeyi gördü

    Son raporlar Samsung’un bu yılı 300 milyonun altında akıllı telefon satışı ile kapatacağını ve şirketin 9 yıl içerisinde ilk defa bu kadar düşük bir satış rakamına ulaştığını ortaya koyuyor
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Samsung’un akıllı telefon satışları 9 yıl içerisindeki en düşük seviyeyi gördü
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    Yeni tip koronavirüs pandemisi süresince üreticilerin üretime devam edememesi, pek çok işletmenin hizmet vermeyi bırakması ve artan işsizlik oranıyla birlikte gelen maddi kaygılar pek çok tüketiciyi alışveriş alışkanlıklarında değişime gitmeye zorladı. Bu değişimlerden etkilenen ürün kolları arasında akıllı telefonlar da yer alıyor.

    Pandemi öncesi dönemde tüketici harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturan, kısa aralıklarla daha yenisi veya daha iyisi ile değiştirme ihtiyacı hissedilen akıllı telefonlar, karantina süreci ile birlikte zaruri ihtiyaçlarımız arasından çıkmış oldu.

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    Pandemiden olumsuz etkilenen akıllı telefon üreticileri arasında Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung da yer alıyor. Şirketin anavatanında yayınlanan son raporlar Samsung’un bu yılı 300 milyonun altında akıllı telefon satışı ile kapatacağını ve şirketin 9 yıl içerisinde ilk defa bu kadar düşük bir satış rakamına ulaştığını ortaya koyuyor. 

    Raporda, Samsung'un üçüncü çeyrek sonundaki toplam sevkiyatlarının 189.4 milyon adet olduğu görülüyor. Dördüncü çeyrek de eklendiğinde şirketin bu yılı 270 milyon sevkiyatla kapatacağı tahmin ediliyor.

    Samsung'un 2021'de yeniden yükselişe geçebilmek için katlanabilir telefon üretimleri ile giriş ve orta seviye 5G’li model sayısını arttırması bekleniyor. Bununla birlikte şirket, Galaxy S21 serisi ve katlanabilir telefonlar dahil olmak üzere toplam 49,8 milyon amiral gemisi modeli üretmeyi planlıyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    rakanishu 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşi bilenler açısından Exynos dayatması yüzünden Çinlilerle bile rekabet edemiyor maalesef. Belki 2100 durumu değiştirebilir.
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    carter (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    En büyük hatalarından biri sd yerine kendi çöp işlemcilerini kullanmaları. Sevmiyor millet, ısrarla bunu dayatamazsınız. Sonunuz Nokia gibi olmasın dikkat edin.
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    ibo-wan 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çinli firmalar kalite olarak Samsung'u yakaladı ve hatta geçti daha ucuz fiyatlara. Eğer Apple olmasa android telefonları şu an inanılmaz ucuz fiyatlara alıyor olacaktık.

    Piyasayı tek yükselten Apple, ve ne yazık ki rakibi de yok, herkesin cebi yanıyor bu gerzekler yüzünden.

    Fakat Samsung onlarca alanda teknoloji üreten ve satan dev bir marka, telefon işini komple bıraksalar bile dokunmaz.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekabet arttı xiaomi, huawei, oppo gibi firmalarla yarışınca ve Samsung'un fiyatlarından daha düşük ve performanslı telefonlar satınca haliyle satışları azalmış oldu. En son 4-5 yıl önce Samsung almıştım adamlar bir modelin yerine yenisi çıktımı eskisine hiçbir şekilde güncelleme vs. vermiyorlar. Şu an xiaomi kullanıyorum note 8 serisinden sonra 9 serisi çıktı halen android ve miui güncellemelerini alıyorlar. Bu fiyatlarla ve güncelleme konusundaki sıkıntılarıyla Samsung kendini geride bıraktı.
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    madonos 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tv'de de gidip 8k'yı çıkardılar QD-OLED 4k yerine orada da bu sene en düşüğü görecekler.
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    SeniorGrandMaster 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 de malesef yükselişe geçemez çünkü apple tmsc nin üretim bantlarını kapattı ve 2021 de büyük satış yapmayı planlıyor. 2021 kıran kırana mücadele ile geçecek gibi. gökten üç telefon düştü biri okuyana biri yazana biri de beğenen olursa ona verilecektir.
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