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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı

    OPPO’nun tasarımı Tom Ford imzası taşıyan sıra dışı modeli OPPO X'in render görüntüleri LetsGoDigital tarafından yayınlandı. Cihaz kızaklı bir ikinci ekran mekanizması ile geliyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı
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    Bütçe dostu akıllı telefonları ve mobil aksesuarlarıyla son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalamış olan Çinli mobil teknoloji devi OPPO’nun üstünde çalışıyor olduğu sıra dışı bir cihazın render görüntüleri LetsGoDigital tarafından yayınlandı. Aşağıdan yukarıya doğru ekranı uzayan veya farklı bir deyişle ortasından ekran çıkan bu model, Ünlü tasarımcı Tom Ford’un imzasını taşıyan Oppo X.

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    Görsellerde yer alan cihazın kamera kurulumunun hemen altında yer alan “OPPO X Tom Ford” ibaresi modelin OPPO ve Tom Ford işbirliğinde üretiliyor olduğuna dikkat çekiyor.

    Render görüntülerinden yola çıkarak cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak; cihazın içerisinde kızaklı klavye mekanizmalarına benzeyen bir mekanizma bulunuyor.

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    Bu mekanizmaya yerleştirilmiş olan dokunmatik panel, dıştaki küçük ekranı yukarıya doğru kaydırdığınızda ortaya çıkıyor ve böylelikle ekran büyümüş oluyor. Aynı zamanda arka kamera kurulumunun hemen altında da dokunmatik bir panel bulunuyor ve bu panel de cihaz yukarıya kaydırıldığında ortaya çıkıyor. Arka taraftaki dokunmatik panel arka kamera kurulumunu ön kamera olarak da kullanabilmeyi sağlıyor, zira cihazın ön kamera sensörü bulunmuyor.

    Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı
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    Cihaz, içerideki ekranlar çıkartılmadan dışta yer alan küçük ekranla da kullanılabiliyor.

    İçerisinde bulunan mekanizma sebebiyle cihaz, hayli kalın bir kasaya sahip ve çok büyük olasılıkla ağırlığı da hayli fazla olacak.

    Cihazın arka tarafında yer alan altın sarısı modülde üç kamera sensörü ve onların hemen altında bir tane LED Flaş bulunuyor. Sensörlerin özellikleri henüz bilinmiyor.

    Görsellerde bordo rengine yer verilen cihazın dışı deri ile kaplı.

    OPPO X Tom Ford Edition’ın gelecekte piyasaya sürülmesi ihtimalinde sınırlı sayıda satışa sunulacağını ve yüksek bir fiyat etiketiyle alıcı bulacağını düşünüyoruz.



    https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-x-tom-ford-slider-smartphone-stylish-rollable-design-patent-appears-cnipa/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fikir güzel. Tasarlamak kolay ama piyasaya sunmak zor. Telefonları taşınabilir ve tek elle kullanılabilir hale geri dönmeleri lazım. Böyle tasarımlar çözüm olabilir.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom Ford kim?
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    th9 15 dk. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    :D
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    emregnu (Emre ONGUN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gördüğüm en itici telefonlardan biri olmuş.👎
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