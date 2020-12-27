Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda

Financial Express tarafından yayınlanan habere göre Rusya, "gerekçesiz sansür" sebebiyle ABD'li sosyal paylaşım platformları Facebook, Twitter ve Youtube ile yollarını ayırmanın eşiğine gelmiş durumda.İlginizi Çekebilir Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi
Habere göre bu yıl içerisinde çok sayıda Rus medya kuruluşunun ve vatandaşının bu platformlar üzerindeki hesaplarının hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sansüre takılıyor olması ülke parlamentosunun ayağa kalkmasına sebep oldu.
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Rusya ile ilişkili hesapların haksız şekilde sansürleniyor olduğu tespit edildiği anda bu platformları erişime engellemeyi teklif eden yasa tasarısı parlamentonun alt meclisi Devlet Duması tarafından çoktan kabul edildi.
Rus parlamentosu Federal Meclis olarak adlandırılıyor ve iki bölümden oluşuyor. Üst meclis olan Federasyon Konseyi ve alt meclis olan Devlet Duması. Yasa tasarısının kanunlaşması için iki meclisin onayına ve Cumhurbaşkanının rızasına ihtiyacı var.
Facebook, Twitter ve YouTube'un gerekçesiz sansür uyguluyor olduğu Rusya tarafından tespit edilirse bu platformların yasaklanmasını teklif eden yasa tasarısı üst meclisin ve Cumhurbaşkanının onayını alarak yürürlüğe girebilir.
https://www.gizmochina.com/2020/12/26/russia-likely-to-ban-facebook-twitter-youtube/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Özgür mecra denilen yerde sansür getirilmediği için şirketler tarafından reklam ambargosu oluşturuldu böyle bir ortamdan özgürlüklerden söz etmek de işte bizimkiler gibi tiktok çekip karı kız peşinde koşan boş beleşlere düşüyor ve bunun sonucunda neyi savunduğunun dahi farkında olmayarak ''sosyal medyama dokunma'' diyenler görülüyor.
Rusya'nın yaptığı yadırganamaz ama küresel anlamda bir cevap verilmediği sürece etkisinin olmayacağını düşünsem de bir adım atılmış olması sevindirici çünkü bu şirketler sanal diktatörlük oluşturmuş durumda.