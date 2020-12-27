Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda

Tam Boyutta Gör

Financial Express tarafından yayınlanan habere göre Rusya, "gerekçesiz sansür" sebebiyle ABD'li sosyal paylaşım platformları Facebook, Twitter ve Youtube ile yollarını ayırmanın eşiğine gelmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi

Habere göre bu yıl içerisinde çok sayıda Rus medya kuruluşunun ve vatandaşının bu platformlar üzerindeki hesaplarının hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sansüre takılıyor olması ülke parlamentosunun ayağa kalkmasına sebep oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi"

Rusya ile ilişkili hesapların haksız şekilde sansürleniyor olduğu tespit edildiği anda bu platformları erişime engellemeyi teklif eden yasa tasarısı parlamentonun alt meclisi Devlet Duması tarafından çoktan kabul edildi.

Rus parlamentosu Federal Meclis olarak adlandırılıyor ve iki bölümden oluşuyor. Üst meclis olan Federasyon Konseyi ve alt meclis olan Devlet Duması. Yasa tasarısının kanunlaşması için iki meclisin onayına ve Cumhurbaşkanının rızasına ihtiyacı var.

Facebook, Twitter ve YouTube'un gerekçesiz sansür uyguluyor olduğu Rusya tarafından tespit edilirse bu platformların yasaklanmasını teklif eden yasa tasarısı üst meclisin ve Cumhurbaşkanının onayını alarak yürürlüğe girebilir.



https://www.gizmochina.com/2020/12/26/russia-likely-to-ban-facebook-twitter-youtube/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.