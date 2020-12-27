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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda

    Rusya ile ilişkili Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarının haksız şekilde sansürleniyor olduğu gerekçesiyle bu platformları erişime engellemeyi teklif eden yasa tasarısı kanunlaşma yolunda.
    2 sa.
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    sosyal medya
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda
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    Financial Express tarafından yayınlanan habere göre Rusya, "gerekçesiz sansür" sebebiyle ABD'li sosyal paylaşım platformları Facebook, Twitter ve Youtube ile yollarını ayırmanın eşiğine gelmiş durumda. 

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    Habere göre bu yıl içerisinde çok sayıda Rus medya kuruluşunun ve vatandaşının bu platformlar üzerindeki hesaplarının hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sansüre takılıyor olması ülke parlamentosunun ayağa kalkmasına sebep oldu. 

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    Rusya ile ilişkili hesapların haksız şekilde sansürleniyor olduğu tespit edildiği anda bu platformları erişime engellemeyi teklif eden yasa tasarısı parlamentonun alt meclisi Devlet Duması tarafından çoktan kabul edildi.

    Rus parlamentosu Federal Meclis olarak adlandırılıyor ve iki bölümden oluşuyor. Üst meclis olan Federasyon Konseyi ve alt meclis olan Devlet Duması. Yasa tasarısının kanunlaşması için iki meclisin onayına ve Cumhurbaşkanının rızasına ihtiyacı var. 

    Facebook, Twitter ve YouTube'un gerekçesiz sansür uyguluyor olduğu Rusya tarafından tespit edilirse bu platformların yasaklanmasını teklif eden yasa tasarısı üst meclisin ve Cumhurbaşkanının onayını alarak yürürlüğe girebilir.
     



    https://www.gizmochina.com/2020/12/26/russia-likely-to-ban-facebook-twitter-youtube/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DoubleDragon 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gerici bunlar yieaaa... Feyzbuku, tivitiri, yutubu yasaklamak nedir yieaaa... İşine gelmeyeni sansürlüyor, yasaklıyor yieaaa... Demokrasi yok yieaaa... Ülkeyi üçüncü dünya ülkelerinden de geriye düşürdü yieaaa...
    Gerici bunlar yieaaa... Feyzbuku, tivitiri, yutubu yasaklamak nedir yieaaa... İşine gelmeyeni sansürlüyor, yasaklıyor yieaaa... Demokrasi yok yieaaa... Ülkeyi ü...
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    4 Yanıt Yanıtla +11
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    Yürüyen Hoparlör 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DoubleDragon
    Ne dediğin belli olmuyor.Önce bir Türkçeyi öğren.
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    Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DoubleDragon
    Rusya'da demokrasi mi var? Adamların ülkeleri en çok ülkeyi övdüren propaganda yaptıran hesaplar bakımından 2. ülke (Bizim ülke birinci o konuda) Sosyal medya devleride bu hesapları kapama yoluna gidiyor Putin kısacası ya propaganda yapmama izin ver yoksa yasaklatırım ülkemden diyor Facebook kapatılsada çokta büyük dert olacağını sanmam VK kullanıyor onlar.
    Rusya'da demokrasi mi var? Adamların ülkeleri en çok ülkeyi övdüren propaganda yaptıran hesaplar bakımından 2. ülke (Bizim ülke birinci o konuda) Sosyal medya ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    rusya sosyal medya mecraları olarak büyük pazar, sadece özgürlük olarak düşünmemek gerek, ticari olarak buralarda reklam vs veriliyor. yasaklanması büyük bir pazar gelirini kesmiş olacak. bakınız biz, pandemi döneminde sokaktaki seyyar satıcıdan evde örgü ören kadınlara kadar herkes instagram da ve bir kesimi reklam veriyor.
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    subaortik 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar ABD başkanını günlerce sansürledi yetmedi seçmenlerini sansürledi o da yetmedi Trump taraftarlarının yüzlerce hesabını kapattı Biden aleyhine haberlere bile sansür getirdiler.

    Özgür mecra denilen yerde sansür getirilmediği için şirketler tarafından reklam ambargosu oluşturuldu böyle bir ortamdan özgürlüklerden söz etmek de işte bizimkiler gibi tiktok çekip karı kız peşinde koşan boş beleşlere düşüyor ve bunun sonucunda neyi savunduğunun dahi farkında olmayarak ''sosyal medyama dokunma'' diyenler görülüyor.

    Rusya'nın yaptığı yadırganamaz ama küresel anlamda bir cevap verilmediği sürece etkisinin olmayacağını düşünsem de bir adım atılmış olması sevindirici çünkü bu şirketler sanal diktatörlük oluşturmuş durumda.
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    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamların elinde zaten alternatifi var VK
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darisi basimiza, liderligi kaptirmamak lazim
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    DoubleDragon 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gerici bunlar yieaaa... Feyzbuku, tivitiri, yutubu yasaklamak nedir yieaaa... İşine gelmeyeni sansürlüyor, yasaklıyor yieaaa... Demokrasi yok yieaaa... Ülkeyi üçüncü dünya ülkelerinden de geriye düşürdü yieaaa...
    4 Yanıt Yanıtla +11
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    Yürüyen Hoparlör 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DoubleDragon
    Ne dediğin belli olmuyor.Önce bir Türkçeyi öğren.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DoubleDragon
    Rusya'da demokrasi mi var? Adamların ülkeleri en çok ülkeyi övdüren propaganda yaptıran hesaplar bakımından 2. ülke (Bizim ülke birinci o konuda) Sosyal medya devleride bu hesapları kapama yoluna gidiyor Putin kısacası ya propaganda yapmama izin ver yoksa yasaklatırım ülkemden diyor Facebook kapatılsada çokta büyük dert olacağını sanmam VK kullanıyor onlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ARISLCK 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DoubleDragon
    Düz aktroll zekası ile atılmıi bir yorum. Rusya nasıl bir devlet bir bak önce.
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    damn2u (Sercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlara yasak koymak hoş olmasa bile ABD'nin işine çomak sokmak istemeleri gayet doğal, belki halkın büyük bir kısmı bunu iyi bile karşılayabilir.
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