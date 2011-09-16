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Asus WL-330N3G router video inceleme

7 yıl
80,1b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Asus'un başta 3G paylaştırma ve hotspot desteği olmak üzere 6 önemli özelliği neredeyse bir USB bellek boyutundaki kompakt bir kasada sunan "cep herkülü" seyahat router'ı WL-330N3G'nin detaylarına yakından bakıyor, sunduğu performansı masaya yatırıyoruz.
 

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kaan. 7 yıl en beğenilen
isviçre çakısında anlaşalım son.
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ulaulas 7 yıl
İsveç çakısı olmasın
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DH Misafiri 5 yıl
Ayni modemden aldim ancak 3g paylasimini bir turlu basaramadim ya benim 3g Vinn zte mf 667 modemim uyumlu degil herhalde deyip bi arkadasimin huawei E173 turkcell 3g vinn modimini denedim ama sonuc ayni arayuz programindan bi turlu gecemedim
Asus musteri hizmetleri turkcell musteri aramadigim kimse kalmadi. Sonucta olmuyo olmuyo olmuyo......
1 Yanıt Yanıtla
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hey 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ayni modemden aldim ancak 3g paylasimini bir turlu basaramadim ya benim 3g Vinn zte mf 667 modemim uyumlu degil herhalde deyip bi arkadasimin huawei E173 turkcell 3g vinn modimini denedim ama sonuc ayni arayuz programindan bi turlu gecemedim

Asus musteri hizmetleri turkcell musteri aramadigim kimse kalmadi. Sonucta olmuyo olmuyo olmuyo......

uyumluluk listesine buradan bakabilirsiniz

event.asus.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
harp diskin fiyatı ne kadar
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fuckulteli 7 yıl
Pili ve 3g modemi içinde olsaydı daha iyi olurmuş.. Böylede fena değil.. Mobil değilde sabit bir ortakda kullanım içinde uygun olur mu ki, sürekli çalışmaya dayanıklılık gösterir mi bu alet.. Ve kapsama alanı nasıl olur, 3G'yi wi-fi olarak dağıtması güzel..
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Okisht 7 yıl
reklam bence.
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hsmaster10 7 yıl
gelelim yorumlarımıza demiş yorum yok ortada :D
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hardtracker 7 yıl
elektrigi LAN a takildigi zaman kablodan alsa ve pil secenegi de olsa fena olmazdi bence.
adaptoru kullanma heryerde mumkun olmayabilir.
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uyesercan 7 yıl
fiyatı gayet uygun duruyor
hepsiburada.com/...
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bilgehankalkan 7 yıl
Fiyatı ne civarda ürünün? Fİyatı uygunsa gayet güzel gibi.
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arel.gr 7 yıl
3G hotspot desteği seklinde hic olmamis.
SIM kart yuvasi ve modem ozelligi kendi bunyesinde olmaliydi.
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resler 7 yıl
İngiliz anahtarı.
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Xagdas 7 yıl
rezillik diz boyu gitmiş yorumlarda :)
ahahaha güldürdüler :)))))))
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