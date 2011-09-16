Asus WL-330N3G router video inceleme

Asus'un başta 3G paylaştırma ve hotspot desteği olmak üzere 6 önemli özelliği neredeyse bir USB bellek boyutundaki kompakt bir kasada sunan "cep herkülü" seyahat router'ı WL-330N3G'nin detaylarına yakından bakıyor, sunduğu performansı masaya yatırıyoruz.
Asus musteri hizmetleri turkcell musteri aramadigim kimse kalmadi. Sonucta olmuyo olmuyo olmuyo......
uyumluluk listesine buradan bakabilirsiniz
event.asus.com/...
adaptoru kullanma heryerde mumkun olmayabilir.
hepsiburada.com/...
SIM kart yuvasi ve modem ozelligi kendi bunyesinde olmaliydi.
ahahaha güldürdüler :)))))))