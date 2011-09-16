Asus WL-330N3G router video inceleme

Asus'un başta 3G paylaştırma ve hotspot desteği olmak üzere 6 önemli özelliği neredeyse bir USB bellek boyutundaki kompakt bir kasada sunan "cep herkülü" seyahat router'ı WL-330N3G'nin detaylarına yakından bakıyor, sunduğu performansı masaya yatırıyoruz.

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