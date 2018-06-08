Asus ZenFone Max Pro'yu kullandık l İşlemci ve piliyle öne çıkıyor

ZenFone 5 serisiyle akıllı telefon dünyasında ses getiren Asus, çok önemli bir modele daha sahip. 5000mAh kapasiteli pili ve Snapdragon 636 işlemcisi olan telefon, zamanla ses getirecek gibi görünüyor

Asus'un ZenFone 5 telefon ailesi hem özellikleri hem de fiyat politikası ile kısa sürede ses getirmeyi başardı. Ancak aynı aileye mensup olan ve sahip olduğu özelliklerle gizli hazine şeklinde yorumlanan bir model daha var; ZenFone Max Pro. Snapdragon 636 işlemci ve 5000mAh pilli telefonu kısa süre için de olsa kullandık ve bu videoda yorumladık.