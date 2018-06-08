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Asus ZenFone Max Pro'yu kullandık l İşlemci ve piliyle öne çıkıyor

11 ay
11b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZenFone 5 serisiyle akıllı telefon dünyasında ses getiren Asus, çok önemli bir modele daha sahip. 5000mAh kapasiteli pili ve Snapdragon 636 işlemcisi olan telefon, zamanla ses getirecek gibi görünüyor
Asus'un ZenFone 5 telefon ailesi hem özellikleri hem de fiyat politikası ile kısa sürede ses getirmeyi başardı. Ancak aynı aileye mensup olan ve sahip olduğu özelliklerle gizli hazine şeklinde yorumlanan bir model daha var; ZenFone Max Pro. Snapdragon 636 işlemci ve 5000mAh pilli telefonu kısa süre için de olsa kullandık ve bu videoda yorumladık. 

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DH Misafiri 11 ay
Asus her zaman kendini aşıyor zenfone 3 kullanıyorum ama nedense güncelleme yaparak eski modelleri yavaslatiyorlar apple a kızıyordum ama artik tüm markalar ayni hileye başvuruyorlar
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RaptorFX 11 ay
Pilden başka esprisi yok.
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muammer816 11 ay
güzel görünüyor.malzeme kalitesi biraz düşük geldi ama fiyat uygun olursa ve ülkemizde satışa sunulursa büyük bataryasıyla tercih edilebilecek bir cihaz.
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brshr 11 ay
Video oynatıcısının saçma sapan takılmaları yüzünden artık video izlemeye çalışmaktan bıktım.
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profecco 11 ay
Mx player var google playde bunu yükledikten sonra neon codec yükle her şeyi açar.
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