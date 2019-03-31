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Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme

1 ay
5,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Asus'un 13" ultrabooklarda altın oran olarak kabul edebileceğimiz yenilikçi tasarımıyla ilgimizi çekmeyi başaran Zebook 13 UX333FN modeli test masamızda. Bakalım performansı, tasarımı kadar vaatkar mı
Asus'un 13" ultrabooklarda altın oran olarak kabul edebileceğimiz yenilikçi tasarımıyla ilgimizi çekmeyi başaran Zebook 13 UX333FN modeli test masamızda. Bakalım performansı, tasarımı kadar vaatkar mı 
 

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fatihburak95 1 ay
Ekran kartının ne kadar gereksiz olduğunu görmüş bulunduk. Ekran kartı olmasa belki soğutma sistemi sadece işlemciyi sogutabilirdi rahatlikla. Koymuş olman için koymasaydi keşke asus
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leocorte 1 ay
-Bu gibi sadece gündelik dizüstü ürünlere neden 9 - 10.000 lira vermeliyim?
-Neden Surface Pro yada iPad Pro almamalıyım?
Bu soruları teknoloji uzmanları kendilerine de sormalı bence.
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ney69 1 ay
Asus reklam için iyi para harcamış. Teknopat, Teknoseyir dahil gördüğüm 3. reklam/haber başka varsada görmemişimdir.
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emir_sezer 1 ay yeni yorumcu
ekranın kasayı kaldırması uzun kullanımda menteşeleri laçkalaştırmaz mı ekran dokunmatik olmalı ve lenovo yogo gibi kabiliyetli olmalı klavye aydınlatma iyi olmalı gerisi zaten beklentiyi karşılıyor
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kesbi 1 ay
Şarj girişi kırmızı çizgim. Cihaza özel adaptör devri artık bitmeli. Telefonda bitti gibi. Type c şarj girişi ve bir type c daha ve 2 tane tam boy usb şart. HDMI da gerekli. Klavye tuşlarının siyah olmaması tek başına almama nedeni. Enter tuşu bence de büyük olmalı. Dokunmatik yoksa hani ultrabook denemeyecekti. Ne oldu o şarta? Gelecekte ihtiyaç halinde thunderbolt olmalıydı. Bence yine olmamış bir model. Seneye artık 7nm işlemciler ve ddr4x bellekler glmeli. Şarj girişleri typec olmalı. Ekranlar artık 500nit üzerine çıkabilmeli. Gerekirse olede geçilmeli. HDR ekran koyabilirler pekala. Tasarımdaki ve soğutmadaki sıkıntılar giderilmeli. Ben bu yılı da pas geçip tabletle idare edeceğim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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AlliedSL 1 ay kesbi
Ağzınıza sağlık hocam. Dediğiniz gibi bir model arayışındayım bu seneyi de pas geçiyoruz o zaman
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sniper23 1 ay
Cihaz bu sanırım: hepsiburada.com/...
8500 TL fiyatı var gözüküyor
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mert1907 1 ay
Ekran kasa oranı, kızılötesi sensörlü kamerası ve touchpad deki sanal numpad olayı gerçekten güzel detaylar olmuş. Genel olarak beğendim.
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savasserter 1 ay
Mükemmel bir inceleme olmuş. Cihaz da bir o kadar harika.
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qoqoCAN 1 ay
Crysis açıo mu?
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