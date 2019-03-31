Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme

Asus'un 13" ultrabooklarda altın oran olarak kabul edebileceğimiz yenilikçi tasarımıyla ilgimizi çekmeyi başaran Zebook 13 UX333FN modeli test masamızda. Bakalım performansı, tasarımı kadar vaatkar mı

Asus'un 13" ultrabooklarda altın oran olarak kabul edebileceğimiz yenilikçi tasarımıyla ilgimizi çekmeyi başaran Zebook 13 UX333FN modeli test masamızda. Bakalım performansı, tasarımı kadar vaatkar mı