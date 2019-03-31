Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Asus'un 13" ultrabooklarda altın oran olarak kabul edebileceğimiz yenilikçi tasarımıyla ilgimizi çekmeyi başaran Zebook 13 UX333FN modeli test masamızda. Bakalım performansı, tasarımı kadar vaatkar mı
Asus'un 13" ultrabooklarda altın oran olarak kabul edebileceğimiz yenilikçi tasarımıyla ilgimizi çekmeyi başaran Zebook 13 UX333FN modeli test masamızda. Bakalım performansı, tasarımı kadar vaatkar mı
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-Neden Surface Pro yada iPad Pro almamalıyım?
Bu soruları teknoloji uzmanları kendilerine de sormalı bence.
8500 TL fiyatı var gözüküyor