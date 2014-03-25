Asus oyuncular için hazırladığı yeni anakartını tanıttı: B85-Pro Gamer

Asus oyuncular için hazırladığı Gamer serisi ilk anakart modelini gösterdi. ROG serisi üst seviye anakart modellerine erişemeyen kullanıcıların hedeflendiği yeni aile, Intel'in Z87 ve B85 serisi çipsetlerini kullanan modellerden oluşacak. Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde kırmızı renkli bileşenleriyle hafiften ROG havası taşıyor olsa bile, tasarım anlamında o derece kaslı görünmeyen ve özellik anlamda çok daha mütevazi gelen yeni B85-Pro Gamers isimli yeni anakart modeli, ATX form faktörüne sahip. Intel'in LGA1150 soket yapısındaki Haswell tabanlı işlemciler için tasarlanan anakart, 8 fazlı VRM tasarımından güç alıyor.

Dört adet DDR3 DIMM slotu ile gelen anakart üzerinde bir adet PCIe x16 slotuna yer verilirken, uzun yapıdaki diğer PCIe slotu ise x4 hızında çalıştığı için bu anakart pratikte tek kartlı kurulumlar için dizayn edilmiş diyebiliriz. Aynı zamanda iki adet PCIe x1 ve üç adet PCI slotu ile donatılan B85-Pro Gamer, depolama sürücüleri için dört adet SATA-III ve iki adet SATA-II konnektörüne sahip. Intel'in işlemciye entegre grafik birimlerinden görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanan B85 çipsetli anakartta, Gigabit Ethernet bağlantısı Intel'in I217V kontrolcüsü üzerinden sağlanırken, ses konusunda da SupremeFX ses çipine yer veriliyor. Sinyal gürültü oranı 115dB olan çip aynı zamanda elektrolit kapasitörler ve Texas Instruments üretimi 300? kapasiteli amp ve zemin isolasyon katmanlı ile desteklenmiş ve bu sayede kullanıcılara çok daha iddialı bir ses deneyimi yaşatılması hedeflenmiş.

Asus'un yeni anakartı, oyunculara yönelik bazı ekstra özellikleri de beraberinde getiriyor. GameFirst II teknolojisi ile çevrimiçi oyunlarda gecikme yaşanmaması adına internet bağlantısı oyun öncelikli yönetililirken, bellekler için yüksek akım koruması ve yüksek kaliteli siyah kondansatörler gibi detaylara yer verildiğini görmekteyiz. ROG serisi anakartlardaki overclock özellilkerine sahip olmayan anakart, buna rağmen ROG tasarımlı UEFI BIOS ile geliyor. Oyun odaklı anakart almak isteyen ancak bütçesi üst seviye modellere yetmeyen kullanıcılar için geliştirilen Asus B85-Pro Gamer'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak MSI B85-G43 Gaming ve ASRock B85 Fatal1ty Killer gibi modellere rakip olması bekleniyor.



