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Asus oyuncular için hazırladığı yeni anakartını tanıttı: B85-Pro Gamer

5 yıl
1,3b
1
21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyuncular için hazırladığı yeni anakartını tanıttı: B85-Pro Gamer
Asus oyuncular için hazırladığı Gamer serisi ilk anakart modelini gösterdi. ROG serisi üst seviye anakart modellerine erişemeyen kullanıcıların hedeflendiği yeni aile, Intel'in Z87 ve B85 serisi çipsetlerini kullanan modellerden oluşacak. Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde kırmızı renkli bileşenleriyle hafiften ROG havası taşıyor olsa bile, tasarım anlamında o derece kaslı görünmeyen ve özellik anlamda çok daha mütevazi gelen yeni B85-Pro Gamers isimli yeni anakart modeli, ATX form faktörüne sahip. Intel'in LGA1150 soket yapısındaki Haswell tabanlı işlemciler için tasarlanan anakart, 8 fazlı VRM tasarımından güç alıyor.
Dört adet DDR3 DIMM slotu ile gelen anakart üzerinde bir adet PCIe x16 slotuna yer verilirken, uzun yapıdaki diğer PCIe slotu ise x4 hızında çalıştığı için bu anakart pratikte tek kartlı kurulumlar için dizayn edilmiş diyebiliriz. Aynı zamanda iki adet PCIe x1 ve üç adet PCI slotu ile donatılan B85-Pro Gamer, depolama sürücüleri için dört adet SATA-III ve iki adet SATA-II konnektörüne sahip. Intel'in işlemciye entegre grafik birimlerinden görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanan B85 çipsetli anakartta, Gigabit Ethernet bağlantısı Intel'in I217V kontrolcüsü üzerinden sağlanırken, ses konusunda da SupremeFX ses çipine yer veriliyor. Sinyal gürültü oranı 115dB olan çip aynı zamanda elektrolit kapasitörler ve Texas Instruments üretimi 300? kapasiteli amp ve zemin isolasyon katmanlı ile desteklenmiş ve bu sayede kullanıcılara çok daha iddialı bir ses deneyimi yaşatılması hedeflenmiş. 
Asus'un yeni anakartı, oyunculara yönelik bazı ekstra özellikleri de beraberinde getiriyor. GameFirst II teknolojisi ile çevrimiçi oyunlarda gecikme yaşanmaması adına internet bağlantısı oyun öncelikli yönetililirken, bellekler için yüksek akım koruması ve yüksek kaliteli siyah kondansatörler gibi detaylara yer verildiğini görmekteyiz. ROG serisi anakartlardaki overclock özellilkerine sahip olmayan anakart, buna rağmen ROG tasarımlı UEFI BIOS ile geliyor. Oyun odaklı anakart almak isteyen ancak bütçesi üst seviye modellere yetmeyen kullanıcılar için geliştirilen Asus B85-Pro Gamer'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak MSI B85-G43 Gaming ve ASRock B85 Fatal1ty Killer gibi modellere rakip olması bekleniyor. 

Asus oyuncular için hazırladığı yeni anakartını tanıttı: B85-Pro Gamer
Asus oyuncular için hazırladığı yeni anakartını tanıttı: B85-Pro Gamer

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IhtiyarDelikanli 5 yıl
2. pcie kaldırıp fiyatı dahada aşşaya çekebilirlerdi kimsenin B85 alıp CF SLI yapacanı sanmıyorm
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RoadSing3r 5 yıl en beğenilen
Oyuncu yazıyorsa rahat 300-400 TL üstüne kafadan keyfi kar koyarlar.
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tekdenbilisim 4 yıl
merhaba arkadaşlar:
bize geçen bu anakarttan geldi vga çipi yanmıştı
tairini yaptık 160 tl'dir
numaram =05333580031
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malicalik13 5 yıl
MSİ yapsa Asus kopyası derler.Bildiğin MSİ Gaming'in Asus kopyası olmuş. Ama rakabet kullanıcıya yarar
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fthyrr1976fy 4 yıl malicalik13
malicalik13

MSİ yapsa Asus kopyası derler.Bildiğin MSİ Gaming'in Asus kopyası olmuş. Ama rakabet kullanıcıya yarar


bide asusun teknik servis var herkes şikayet ediyor..
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Renji-tr 5 yıl
bence güzel bir düşünce fiyatıda uygun olursa iyi olur
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Dovahkiin 5 yıl
B85 "Gamer" yapıyorsan madem Mini-ITX yap küçük sistemlerde kullanılsın...
Kocaman anakart, çipset yetersiz, laf olsun diye koyulmuş ikinci PCI-E yuvası...
Resmen elde kalmış malzemeleri toplayıp siyaha boyamış "Gamer" diye kazık fiyattan iteler bir de.
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huhuq 5 yıl
msi da killer mevcut oyuncu neden bunu alsınki.
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buraoca2 5 yıl
B85 yapmış komik olmuş, şimdi buna ekstra mebla da ister Asus


Direk yap Z87'yi sonra tanıt kartını. B85'den oyuncu kartımı olurmuş, B85 alacak insan zaten uygun fiyatlı bir çözüm arar, CF - SLI olayına zaten bulaşmaz


Asus'un ikinci PCI-Ex. slotunu koyma amacı, "sorarlarsa var diyelim" gibi olmuş
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Fetih1453|TR 5 yıl buraoca2
buraoca2

B85 yapmış komik olmuş, şimdi buna ekstra mebla da ister Asus


Direk yap Z87'yi sonra tanıt kartını. B85'den oyuncu kartımı olurmuş, B85 alacak insan zaten uygun fiyatlı bir çözüm arar, CF - SLI olayına zaten bulaşmaz


Asus'un ikinci PCI-Ex. slotunu koyma amacı, "sorarlarsa var diyelim" gibi olmuş


+1

geç kaldın asus :D
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metebyr 5 yıl
birtane de amd için anakart çıksa ya.. msi en iyi amd anakartı 3 yıllık (gd80) asus desen aynı asrock bulunmuyor piyasada yok gigabyte desen bi ud7 yapmış ortalıkta yok tr için. vallahi anakart alacam içimden bir ses hepsi eski boşver bekle azcık diyor.

şimdi diceksiniz bu konuyla ne alakası var diye, bende bilmiyorum. yok çünki :D
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makbulut 5 yıl
Tasarım güzel olmuşta aklıma şu soru takıldı. Pil?
Kuzey ve güney çipseti ve işlemci bloğunun yanına konulmuş. Isınma durumunda pile zarar vermez mi?
Benim gördüğüm çoğu anakart modellerinde pil her zaman uzak bir yere konumlandırır. :S
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RoadSing3r 5 yıl en beğenilen
Oyuncu yazıyorsa rahat 300-400 TL üstüne kafadan keyfi kar koyarlar.
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trktlh 5 yıl
Tasarımı gerçekten çok güzel.SLI ve CF bu anakartla yapmazlar zaten.İkinci slot 4x de çalışıyor.Z87 çipset de üretilecekmiş.ATX anakarta geçmeyi düşünüyordum.Beklesemmi?
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
2. pcie kaldırıp fiyatı dahada aşşaya çekebilirlerdi kimsenin B85 alıp CF SLI yapacanı sanmıyorm
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azk 5 yıl
bu sefer Asus MSI gaming serisini taklit etmis
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