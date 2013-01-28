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Asya'da iOS cihazları kullanıcı kaybına uğruyor

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Asya'da iOS cihazları kullanıcı kaybına uğruyor

Son çeyrekte rekor iPhone ve iPad satışı yapan Apple, müşteri portföyünü sürekli geliştirse de dünyanın en kalabalık kıtası olan Asya'da son iki yıldır kan kaybı yaşıyor.

StatCounter tarafından yapılan mobil trafik ölçümlerinin baz alındığı araştırmaya göre, özellikle Singapur ve Hong Kong başta olmak üzere iPhone ve iPad kullanıcı sayısı azalma eğilimine girdi.

Dünya başkentleri arasında Apple ürünlerinin en çok hakim olduğu Singapur'da 2010 yılından bu yana sürekli bir düşüş yaşanıyor. Geçen yıl Ocak ayında iPad ve iPhone pazar payı yüzde 72 iken bu ay içerisinde oran yüzde 50'ye düşmüş durumda. Geçen yıl Ocak ayında yüzde 20 olan Android cihazların payı ise yüzde 43'e yükseldi. 

Hong Kong'da ise geçen yıl yüzde 45 olan iOS cihaz payı bu ay yüzde 30'a geriledi. Gerilemede Singapur ve Hong Kong başrolü oynarken, diğer Asya ülkeleri de onları takip ediyor.

Güneydoğu Asya pazarları akıllı telefon benimsenme oranlarının en yüksek olduğu pazarlar arasında. Android ve iOS arasındaki rekabetin doruğa çıkması, bu pazarlardaki etkisini daha ağır hissettiriyor. 

Değişimde özellikle genç nüfusun eğilimleri büyük rol oynuyor. Singapur ve Hong Kong'da gençlerin elinde Apple yerine artık Samsung ve HTC ürünleri görülüyor. Steve Jobs'un ölümü ile birlikte Apple ürünlerinden bir uzaklaşma olduğu gözlemleniyor.

Bununla birlikte Appe mağazaları önünde kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Ancak iOS cihazlarının trendi düşüyor. Araştırmada fikirleri sorulan bazı katılımcılar ise iPhone ve iPad modellerinin artık herkesin elinde olduğunu ve bunun satın alma isteğini engellediğini belirtiyor.

Ayrıca Güney Kore'de son dönemde ortaya çıkan müzik ve film akımı özellikle Singapur ve Hong Kong'da etkili oluyor ve Samsung gençler arasında yayılan bu akımdan çok iyi yararlanıyor. 

http://www.reuters.com/article/2013/01/27/us-apple-asia-idUSBRE90Q0IV20130127 Yorum Yaz
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ghettomania 6 yıl



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aozgec 6 yıl
yaw şu apple ile samsung olmasaydı dünyada ne yapacaktık bilemiyorum. dünyada haber olmazdı. oylece ortada kalırdık. haberlerin % 80'i samsung ve apple'dan ibaret.
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Pulstar 6 yıl aozgec
aozgec

yaw şu apple ile samsung olmasaydı dünyada ne yapacaktık bilemiyorum. dünyada haber olmazdı. oylece ortada kalırdık. haberlerin % 80'i samsung ve apple'dan ibaret.

Ben de sizleri anlayamıyorum.

Nasıl haberler bekliyorsunuz ki?

Teknoloji giderek mobil platformuna kayıyor. Masaüstü ve dizüstü sistemlerde 2 yıl önceki sıçramalar ve yenilikler yaşanmıyor. Kaldı ki o taraftaki üreticiler de iyiden iyiye mobil çözümlere odaklandılar.

Apple ve Samsung tüm dünyada başı çeken 2 üretici konumunda. Diğer markaların da ürünleri oldukları oranda haberlerde yer alıyor.

Bu DH'e özgü bir durum değil. Yurt dışı teknoloji sitelerinde de benzer haberler çoğunlukta.

Bilmeden sizin bu mesajlarınızı okusak tüm dünyada mobil cihazlara, Apple'a, Samsung'a bu kadar yer ayıran sadece DH sanacağız.
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DH Misafiri 6 yıl
Sony.
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plutonus 6 yıl
dermeister01
apple yıllarca insanları eşşek yerine koydu şimdi cezasını çekiyor bende iphone 4 ümü eşime verdim. note 2 ye geçtim ohh beee adam gibi cihazımı laptoma bağlıyorum istediğimi atıyorum çekiyorum fişi.4 çekirdek,2gb ram, süper amoled 5.5 inc ekranda keyfimi çıkarıyorum. özgürlüğün gözünü seveyim. seneye fiyatı ucuzladığında eşimede s4 aldımmı tamamdır. uyanıklar birde ip5 te şarj kablosunu falan değiştirmişler. geçti apple ım o işler eskidendi.. hep beraber bir devin çöküşünü izyeceğiz. yakında amerikan mahkemeleri samsung cihazların amerikaya girişini falan yasaklar

iyi güzel söylüyorsun da hep bir tarafı 'ölümüne' savunmamız bitiriyor bizi. sen samsungunu al başkası epılını alsın. kimse kimseye laf etmesin. çünkü böyle bir yere ulaşamayacağımız bariz. özgürlükmüş falan bırakın bu ayakları. bakın ben özgürüm bakın benim ayfonum var diye insanın gözüne bir şeyler sokmaktaki mantığı anlayamıyorum ben. alın güle güle kullanın.
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dermeister01 6 yıl plutonus
plutonus

dermeister01

apple yıllarca insanları eşşek yerine koydu şimdi cezasını çekiyor bende iphone 4 ümü eşime verdim. note 2 ye geçtim ohh beee adam gibi cihazımı laptoma bağlıyorum istediğimi atıyorum çekiyorum fişi.4 çekirdek,2gb ram, süper amoled 5.5 inc ekranda keyfimi çıkarıyorum. özgürlüğün gözünü seveyim. seneye fiyatı ucuzladığında eşimede s4 aldımmı tamamdır. uyanıklar birde ip5 te şarj kablosunu falan değiştirmişler. geçti apple ım o işler eskidendi.. hep beraber bir devin çöküşünü izyeceğiz. yakında amerikan mahkemeleri samsung cihazların amerikaya girişini falan yasaklar


iyi güzel söylüyorsun da hep bir tarafı 'ölümüne' savunmamız bitiriyor bizi. sen samsungunu al başkası epılını alsın. kimse kimseye laf etmesin. çünkü böyle bir yere ulaşamayacağımız bariz. özgürlükmüş falan bırakın bu ayakları. bakın ben özgürüm bakın benim ayfonum var diye insanın gözüne bir şeyler sokmaktaki mantığı anlayamıyorum ben. alın güle güle kullanın.

ben kimseye laf etmedimki ben direk apple a söylüyorum. bu konuda ben hiç bir kullanıcıya laf etmem. firmalara söylerim. ve apple a da söylüyorum ip6 da adam gibi bir cihaz yapamazlarsa b-a-t-a-c-a-k-l-a-r...öyle karları falan düşecek demiyorum, batacaklar bir forumcu söylemişti dersiniz.
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dermeister01 6 yıl
apple yıllarca insanları eşşek yerine koydu şimdi cezasını çekiyor bende iphone 4 ümü eşime verdim. note 2 ye geçtim ohh beee adam gibi cihazımı laptoma bağlıyorum istediğimi atıyorum çekiyorum fişi.4 çekirdek,2gb ram, süper amoled 5.5 inc ekranda keyfimi çıkarıyorum. özgürlüğün gözünü seveyim. seneye fiyatı ucuzladığında eşimede s4 aldımmı tamamdır. uyanıklar birde ip5 te şarj kablosunu falan değiştirmişler. geçti apple ım o işler eskidendi.. hep beraber bir devin çöküşünü izyeceğiz. yakında amerikan mahkemeleri samsung cihazların amerikaya girişini falan yasaklar
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LightningRaven 6 yıl
Ahh apple ahh.. Bu yuzden sony
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teramit 6 yıl
Metamatik bilmeyen arkadaşlar için özet geçelim...
Öncelikle haberi hazırlayan arkadaşında dikkat etmesi gerekir ki pazar payı düşen bir cihazın satışı artıyor olabilir ikisi birbirine paralel gitmez.ios satışları artıyor iken anroid de satış yapıyor ve iostan daha fazla satış yapıyor ise pazar payı androidin artar ios un düşer.İos dahaz fazla satmış geçen seneye göre ama android bu artışın üzerinde satışlar yaparak pazar payında gerilemeye sebep olmuştur.
ios sadece apple cihazları ile satılıyor . android ise zibilyon üretici ile geliyor. Androidin çok hızlı büyümesi pazar payı ve satışlarının yüksek olması gayet doğal.Sonuçta pazar payını karşılaştırıken şunu düşünün bir tarafta apple diğer tarafta bütün dünya ..
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vamp 6 yıl
Apple ürünleri gereğinden fazla pahalı. Donanım kapasitesi düşükken yazılım değerli olur. 5 yıl önce bu durum böyleydi. Düşük donanıma çok güzel yazılım yazmışlardı ama artık durumlar değişti. İnsanlar her markanın modelleriyle Apple cihazlarının yapabildiği herşeyi yapıyorlar. Bu noktadan sonra en önemli etken kişileri cüzdanı oluyor ve gereksiz pahalı olan Aplle ürünleri tercih edilmiyor ;)
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Jül Sezar 6 yıl vamp
vamp

Apple ürünleri gereğinden fazla pahalı. Donanım kapasitesi düşükken yazılım değerli olur. 5 yıl önce bu durum böyleydi. Düşük donanıma çok güzel yazılım yazmışlardı ama artık durumlar değişti. İnsanlar her markanın modelleriyle Apple cihazlarının yapabildiği herşeyi yapıyorlar. Bu noktadan sonra en önemli etken kişileri cüzdanı oluyor ve gereksiz pahalı olan Aplle ürünleri tercih edilmiyor ;)

Ondan 4 çekirdekli android telefonlar kasım kasım kasılıyor
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engurlu 6 yıl
Butun dunyada ios cihazlarinda gerileme var ,Samsung'un cihazlari milyon satislarla rekor kiriyor bunu da apple in payindan alarak yapiyor ama nedense Apple buna ragmen rekor satis yapiyor..

Apple herhalde prestij kaybetmemek icin kendi cihazlarini kendi satin aliyor ..
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl engurlu
engurlu
Butun dunyada ios cihazlarinda gerileme var ,Samsung'un cihazlari milyon satislarla rekor kiriyor bunu da apple in payindan alarak yapiyor ama nedense Apple buna ragmen rekor satis yapiyor..

Apple herhalde prestij kaybetmemek icin kendi cihazlarini kendi satin aliyor ..


Kafan ıyımı? Ne bu kıskançlık anlamıyorum
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multiTYRT 6 yıl engurlu
engurlu
Butun dunyada ios cihazlarinda gerileme var ,Samsung'un cihazlari milyon satislarla rekor kiriyor bunu da apple in payindan alarak yapiyor ama nedense Apple buna ragmen rekor satis yapiyor..

Apple herhalde prestij kaybetmemek icin kendi cihazlarini kendi satin aliyor ..


Yine engurlu yine saçma bir post. Fandrozortluktan kafayı kaybetmişsiniz.
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tek hakkın VAR..! 6 yıl engurlu
engurlu
Butun dunyada ios cihazlarinda gerileme var ,Samsung'un cihazlari milyon satislarla rekor kiriyor bunu da apple in payindan alarak yapiyor ama nedense Apple buna ragmen rekor satis yapiyor..

Apple herhalde prestij kaybetmemek icin kendi cihazlarini kendi satin aliyor ..


Arkadaş anlamıyorum kaç yaşındasın?Yani böyle saçma sapan bir mesaj atman için ya 12 yaşında filan yada teknoloji engelli olman lazım.Gerçi ben kime laf yetistiriyorum avatarından belli objektif olamayacağın.Lafın özü android fanı olabilirsin ama apple'ın satış rekorlarını kırdığını göremeyecek kadar kör olduysan bir şey diyemem
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multiTYRT 6 yıl
Sonuç?
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ikarayel 6 yıl
Ya ne luzumsuz insanlarsınız özgür bir dünyada yaşıyoruz bir kişi A firmasını seçiyorsa B firmasını seçenleri enayi olarak görmek tam bir aymazlıktır...Sen kim oluyorsun ki millete enayi diyeceksin...Ben SIII kulanıyorum ama birisi iphone kullanıyor diye böyle yakıştırmalar yapamam...Lütfen sen ne kullanıyorsan kullan bırak millette istediğini kullanma özgürlüğüne sahip olsun bu yakıştırmalarda senin iç dünyanda kalsın...
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