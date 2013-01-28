Asya'da iOS cihazları kullanıcı kaybına uğruyor





Son çeyrekte rekor iPhone ve iPad satışı yapan Apple, müşteri portföyünü sürekli geliştirse de dünyanın en kalabalık kıtası olan Asya'da son iki yıldır kan kaybı yaşıyor.





StatCounter tarafından yapılan mobil trafik ölçümlerinin baz alındığı araştırmaya göre, özellikle Singapur ve Hong Kong başta olmak üzere iPhone ve iPad kullanıcı sayısı azalma eğilimine girdi.





Dünya başkentleri arasında Apple ürünlerinin en çok hakim olduğu Singapur'da 2010 yılından bu yana sürekli bir düşüş yaşanıyor. Geçen yıl Ocak ayında iPad ve iPhone pazar payı yüzde 72 iken bu ay içerisinde oran yüzde 50'ye düşmüş durumda. Geçen yıl Ocak ayında yüzde 20 olan Android cihazların payı ise yüzde 43'e yükseldi.





Hong Kong'da ise geçen yıl yüzde 45 olan iOS cihaz payı bu ay yüzde 30'a geriledi. Gerilemede Singapur ve Hong Kong başrolü oynarken, diğer Asya ülkeleri de onları takip ediyor.





Güneydoğu Asya pazarları akıllı telefon benimsenme oranlarının en yüksek olduğu pazarlar arasında. Android ve iOS arasındaki rekabetin doruğa çıkması, bu pazarlardaki etkisini daha ağır hissettiriyor.





Değişimde özellikle genç nüfusun eğilimleri büyük rol oynuyor. Singapur ve Hong Kong'da gençlerin elinde Apple yerine artık Samsung ve HTC ürünleri görülüyor. Steve Jobs'un ölümü ile birlikte Apple ürünlerinden bir uzaklaşma olduğu gözlemleniyor.





Bununla birlikte Appe mağazaları önünde kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Ancak iOS cihazlarının trendi düşüyor. Araştırmada fikirleri sorulan bazı katılımcılar ise iPhone ve iPad modellerinin artık herkesin elinde olduğunu ve bunun satın alma isteğini engellediğini belirtiyor.





Ayrıca Güney Kore'de son dönemde ortaya çıkan müzik ve film akımı özellikle Singapur ve Hong Kong'da etkili oluyor ve Samsung gençler arasında yayılan bu akımdan çok iyi yararlanıyor.

http://www.reuters.com/article/2013/01/27/us-apple-asia-idUSBRE90Q0IV20130127