BİM marketler Casper VIA M40 ve Philips OneBlade satacak

28 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
28 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper markasına ait VIA M40 akıllı telefon modeli var. 6.53 inçlik ekran, Helio G36 yonga seti, 6GB RAM, 6GB sanal RAM, 128GB depolama, 5000mAh kapasiteli batarya, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera gibi özellikler 6490TL olarak sunuluyor.
Diğer taraftan sakal traş ve şekillendirme yapabilen, 5 farklı uzunluk ayarına sahip başlığı olan, ıslak ve kuru kullanılan ve 30 dakikaya kadar batarya sunan Philips OneBlade hibrit traş makinesi de 749TL olarak satılacak.
