BİM marketler Casper VIA M40 ve Philips OneBlade satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tam kablosuz kulaklıklardan kişisel bakım cihazlarına ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

28 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

28 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper markasına ait VIA M40 akıllı telefon modeli var. 6.53 inçlik ekran, Helio G36 yonga seti, 6GB RAM, 6GB sanal RAM, 128GB depolama, 5000mAh kapasiteli batarya, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera gibi özellikler 6490TL olarak sunuluyor.

19 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan sakal traş ve şekillendirme yapabilen, 5 farklı uzunluk ayarına sahip başlığı olan, ıslak ve kuru kullanılan ve 30 dakikaya kadar batarya sunan Philips OneBlade hibrit traş makinesi de 749TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: