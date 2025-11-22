Beast Games ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Beast Games ikinci sezon geliyor
MrBeast tarafından yapılan açıklamaya göre Beast Games ikinci sezon 7 Ocak 2026 itibariyle erişime açılacak. İlk sezonda 1000 kişi 5 milyon dolarlık ödül için kıyasıya yarışmıştı. İkinci sezonda ise 100 en akıllı ve 100 en güçlü insanın 10 milyon dolar için yarışacağı açıklandı.
İkinci sezon için devasa bir kompleks kurulduğu belirtiliyor. Guinness resmi hesabı da yaptığı paylaşımda bir yarışma için hazırlanmış en büyük kompleks olduğunu duyurdu. Kompleks içerisinde şimdiye kadar şahit olmadığımız yarışmaların gerçekleşeceği ifade edildi.
