Beast Games ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Prime Video platformuna yaptığı Beast Games yarışma programı ile içerik platformlarında yeni bir dönem başlamasını sağlayan MrBeast, ikinci sezon ile geri dönüyor. İkinci sezon Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.

Beast Games ikinci sezon geliyor

MrBeast tarafından yapılan açıklamaya göre Beast Games ikinci sezon 7 Ocak 2026 itibariyle erişime açılacak. İlk sezonda 1000 kişi 5 milyon dolarlık ödül için kıyasıya yarışmıştı. İkinci sezonda ise 100 en akıllı ve 100 en güçlü insanın 10 milyon dolar için yarışacağı açıklandı.

Beast Games ilk iki bölümüyle yayında 11 ay önce eklendi

İkinci sezon için devasa bir kompleks kurulduğu belirtiliyor. Guinness resmi hesabı da yaptığı paylaşımda bir yarışma için hazırlanmış en büyük kompleks olduğunu duyurdu. Kompleks içerisinde şimdiye kadar şahit olmadığımız yarışmaların gerçekleşeceği ifade edildi.

