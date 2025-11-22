Giriş
    Yapay zekâ ile telif haklı görselleri kopyalayan kişiye dava açıldı

    Son dönemde giderek popüler olan yapay zekâ ile görsel üretiminde artık yasal sorumluluk sadece sağlayıcı platformda değil üretimi yaptıran kullanıcıda da olacak. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Metinden görsel üreten yapay zekâlar yaygınlaştıkça Photoshop gibi araçlarda çaba göstermek yerine kolay bir şekilde görsel hazırlamanın da önü açıldı. Haliyle telif hakkı ile korunan görsel ya da karakterler de bundan nasibini aldı. 

    Yapay zekâ ile görsel hazırlarken dikkat

    Uzun süredir telif hakkı grupları yapay zekâ ile görsel üretmenin ihlal doğurabileceği konusunda açıklamalar yapıyor. Ayrıca bununla ilgili genel davalar sonucunda da yapay zekâ şirketleri görsel üretim konusunda bazı tedbirler almıştı. 

    Şimdi ise olay bireysel kullanıcılara ulaşmış durumda. Stable Diffusion yapay zekâsını kullanarak bir markaya ait görselleri izinsiz bir şekilde kopyalayan ve kitap kapağı şeklinde satışa sunan 27 yaşındaki bir Japon hakkında dava açıldı. Tarihte ilk olarak gösterilen bireysel davada kullanıcının başı epey yanabilir. 

    Savcılar kullanıcının aynı hedef doğrultusunda yaklaşık 10 bin prompt kullandığını ve Stable Diffusion aracını bir kopya nesnesi haline getirdiğini düşünüyor. Eğer bu ispatlanırsa kullanıcı ceza alacak. Uzmanlar gündelik olarak bir komut girerek görsel üretmek ile defalarca aynı markaya ait görsellerin üretilmesi arasında çok büyük bir fark olduğunu belirtiyor. Henüz dava nasıl sonuçlanacak bilinmiyor ancak global çapta bireysel yapay zekâ görsel üretimi konusunda ezber bozabilir. 

    Profil resmi
