Avea ve FEV işbirliğiyle yürütülen "Özümüzle Üretiyoruz" projesinin rakamları açıklandı

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Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı'nın uzun bir süredir ortaklaşa yürüttüğü "Özümüzle Üretiyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesinin sonuçları açıklandı. Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun,
Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı'nın uzun bir süredir ortaklaşa yürüttüğü "Özümüzle Üretiyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesinin sonuçları açıklandı. Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, hem projenin içeriğini hem de sonuçlarını sizler için açıklıyor
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Oraya yazdığımızda pek sallamıyorlar açıkcası okumuyorlardır bile okuyorlarsa da okumamazlıktan geliyorlar avea tam bir rezillik ya en ucuz internet onda ama whatsapda mesajlar bile 5er 10ar gidiyor
gerekli olduğu zaman arama yapamadığında mesaj atamadığında internete giremediğinde, pek işe yaramıyor kime nereye iyilik yardım yaptığı önce aldığı paranın hakkını versinler