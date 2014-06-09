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Avea ve FEV işbirliğiyle yürütülen "Özümüzle Üretiyoruz" projesinin rakamları açıklandı

4 yıl
9,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı'nın uzun bir süredir ortaklaşa yürüttüğü "Özümüzle Üretiyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesinin sonuçları açıklandı. Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun,
Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı'nın uzun bir süredir ortaklaşa yürüttüğü "Özümüzle Üretiyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesinin sonuçları açıklandı. Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, hem projenin içeriğini hem de sonuçlarını sizler için açıklıyor

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Aykutikula 4 yıl
Kadını Aşkın Nur Yengi sandım ya la
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altinokta 4 yıl
Turkcell cadiri manisaya geldi guya t40 telefon vereceklerdi. Birsuru insan toplandi ve oyle bir yarismaki birsuru kutudan dijital ekrandaki diyelim sekiz tahminden altisinda turkcell sembolunu bulacaksiniz. Tahmin edersinizki kimseye t40 cikmadi. Bir guzelde shovlarini yaptilar engellilerlede resimlerde cektiler. En azindan encok sembolu bulana verselerdide biri hediye almis olsaydi. Bende saatlerce oyle bir etkinlik vardi diye bekledim. Okadarda caba harcadim ysrismaya bile secilemedim ya cok kotu oldum :-) bakmayin gulucuk smilei koyduguma yarismaya secilmis olsaydim bile konsept cok kotuydu. Bir ipin ucunda bisenolur tutmak istersin her hamlende cekerler ya o misal.
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kymelria 4 yıl
"Avea Kurumsal İletişim Direktörü" nün vizyonuna bak.
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seven_7343 4 yıl
Avea'yi taktir ediyorum. Sikayetinizi gidin sikayetimvar.com a yazin orada daha yetkili kisiler tarafindan okunur.bu konuda boyle seylerden bahsetmeniz cok ayip.
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yhackup 4 yıl seven_7343
seven_7343

Avea'yi taktir ediyorum. Sikayetinizi gidin sikayetimvar.com a yazin orada daha yetkili kisiler tarafindan okunur.bu konuda boyle seylerden bahsetmeniz cok ayip.

Oraya yazdığımızda pek sallamıyorlar açıkcası okumuyorlardır bile okuyorlarsa da okumamazlıktan geliyorlar
avea tam bir rezillik ya
en ucuz internet onda ama whatsapda mesajlar bile 5er 10ar gidiyor
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raidon 4 yıl
Kusura bakmayın ama forum ne kadar kıt insanlarla dolu. Kurumsal bir şirket engelliler için proje yapmış sizin yaptığınız muhabbete bak neymiş önce avea kırsal yerde çeksinmiş. Yazık gerçekten yazık bu gençliğe. Niye böyle herşeyden şikayetci memnuniyetsiz bir insan topluluğu olduk biz ?
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yhackup 4 yıl raidon
raidon

Kusura bakmayın ama forum ne kadar kıt insanlarla dolu. Kurumsal bir şirket engelliler için proje yapmış sizin yaptığınız muhabbete bak neymiş önce avea kırsal yerde çeksinmiş. Yazık gerçekten yazık bu gençliğe. Niye böyle herşeyden şikayetci memnuniyetsiz bir insan topluluğu olduk biz ?

gerekli olduğu zaman arama yapamadığında mesaj atamadığında internete giremediğinde, pek işe yaramıyor kime nereye iyilik yardım yaptığı önce aldığı paranın hakkını versinler
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soneday 4 yıl
Japonu geri getirin
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Bildiğim kadarıyla avea farklı bir frekans üzerinden alışveriş yapıyor ve bu frekanslar duvar gibi şeyleri delmekte zayıf kaldığı için frekanslar şehir içinde iyi ilerleyemiyor bu da çok fazla sayııda daha sıklıkla baz istasyonu bulundurulma mecburiyeti getiriyor.Avea bir ara devletlemi ya da hangi kurumla bilmiyorum vodafone ve turkcellin kullandığı frekansa geçmek istemişti fakat bu engellenmişti.Avea baz istasyonu sayısını çok tutabilirse hem daha kaliteli görüşme sağlar ve net hızı yüksek olur.
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Görmebak 4 yıl
İstanbulun göbegi avcılarda bile çekmiyon ki arkadaş icraat yapcaksan ilk önce şu çekim işini hallet sonra yap
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aspirin_00 4 yıl
Özü mözünden anlamam diğer operatörlerden çok güzel kampanyalar yapıyor hele cepte internet fakat adam akıllı bi çekse bi şey diyecek yok.
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merman 4 yıl
avea; guzel böyle sosyal görevlerde bulunman takdiri hak ediyor ancak...kusura bakmada kontratımın bittigi gün aveayı bırakacam...Adana gibi bir yerin merkezinde dahi çekmiyorsun...
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