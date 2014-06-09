Avea ve FEV işbirliğiyle yürütülen "Özümüzle Üretiyoruz" projesinin rakamları açıklandı

Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı'nın uzun bir süredir ortaklaşa yürüttüğü "Özümüzle Üretiyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesinin sonuçları açıklandı. Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun,

Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı'nın uzun bir süredir ortaklaşa yürüttüğü "Özümüzle Üretiyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesinin sonuçları açıklandı. Avea Kurumsal İletişim Direktörü Füsun Feridun, hem projenin içeriğini hem de sonuçlarını sizler için açıklıyor