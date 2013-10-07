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Avea ve Pirelli ortaklığı ile CyberFleet Türkiyede!

5 yıl
5,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Avea ve Pirelli ortaklığıyla Türkiye'ye getirilen ve özellikle ticari taşımacılıkta kullanılan araçların lastik basınçlarını takip ederek ciddi kazanımlar sağlayan CyberFleet sisteminin detaylarını Avea ve Pirelli yetkililerinden dinliyoruz.
 

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Legend. 5 yıl
Röportaj böyle oluyor işte. Erdi ders alsın.
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fatihhtc2 5 yıl
Ender bey zehir gibi sorular soruyosun iyi ki hoca falan degilsin :)
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Nokia Specialist 5 yıl
Pirelli en son Superonline a modem üretiyordu
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