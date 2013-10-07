Avea ve Pirelli ortaklığı ile CyberFleet Türkiyede!

Avea ve Pirelli ortaklığıyla Türkiye'ye getirilen ve özellikle ticari taşımacılıkta kullanılan araçların lastik basınçlarını takip ederek ciddi kazanımlar sağlayan CyberFleet sisteminin detaylarını Avea ve Pirelli yetkililerinden dinliyoruz.

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