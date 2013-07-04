Avea, yeni nesil mobil oyun aksesuarlarının satışına başladı





MWC 2013 etkinliğinde iOS ve Android cihazları için geliştirilen yeni nesil oyun aksesuarlarının Türkiye'de satışını yapacağını duyuran Avea, Pazartesi itibariyle ürünleri raflara çıkardı.





Aksesuarlar 10 çeşit ve 20 farklı ürün olarak 29.90TL'den başlayan fiyatlarla Avea mağazalarında müşterileriyle buluşacak. Bunlardan bazıları AppGear, AppBlaster, iPawn ve Duo şeklinde sıralanıyor.





AppBlaster, AppToyz'un iPhone'a takıldığında tüfeğe dönüşen aksesuarının adı. iPawn ise interaktif oyun taşlarından oluşan ve iPad üzerinde kızma birader gibi farklı oyunlara destek veren bir aksesuar. AppGear serisi ise iPhone modelinizi bir uzay silahına dönüştürüyor. Duo ise Gameloft'un iPad'inizi bir oyun konsoluna dönüştüren aksesuarı.





Bu aksesuarlar iOS cihazlarının yanısıra, Android ve Windows Phone cihazlarında da çalışabiliyor. Yapılan araştırmalar yeni nesil oyun aksesuarlarının 2014 yılı sonunda toplam aksesuar pazarının yüzde 10'unu kapsayacağını belirtiyor.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/-yeni-nesil-akilli-oyuncaklar--ilk-kez-ve-sadece-avea-da.aspx