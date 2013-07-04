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Avea, yeni nesil mobil oyun aksesuarlarının satışına başladı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, yeni nesil mobil oyun aksesuarlarının satışına başladı

MWC 2013 etkinliğinde iOS ve Android cihazları için geliştirilen yeni nesil oyun aksesuarlarının Türkiye'de satışını yapacağını duyuran Avea, Pazartesi itibariyle ürünleri raflara çıkardı.

Aksesuarlar 10 çeşit ve 20 farklı ürün olarak 29.90TL'den başlayan fiyatlarla Avea mağazalarında müşterileriyle buluşacak. Bunlardan bazıları AppGear, AppBlaster, iPawn ve Duo şeklinde sıralanıyor.

AppBlaster, AppToyz'un iPhone'a takıldığında tüfeğe dönüşen aksesuarının adı. iPawn ise interaktif oyun taşlarından oluşan ve iPad üzerinde kızma birader gibi farklı oyunlara destek veren bir aksesuar. AppGear serisi ise iPhone modelinizi bir uzay silahına dönüştürüyor. Duo ise Gameloft'un iPad'inizi bir oyun konsoluna dönüştüren aksesuarı.

Bu aksesuarlar iOS cihazlarının yanısıra, Android ve Windows Phone cihazlarında da çalışabiliyor. Yapılan araştırmalar yeni nesil oyun aksesuarlarının 2014 yılı sonunda toplam aksesuar pazarının yüzde 10'unu kapsayacağını belirtiyor. 

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/-yeni-nesil-akilli-oyuncaklar--ilk-kez-ve-sadece-avea-da.aspx Yorum Yaz
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Erkansins 5 yıl
5 para etmez bu aşırı dandik o paraya pc de kullanılabilen çok iyi gamepad alabilirsiniz. program yardımıyla tablettede kullanabilirsiniz.
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stkgcl 5 yıl
amaç nedir yani telefonu oyun konsolu yapmak mı
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yunusfurkanayse 5 yıl
hedefbilgitoplumu.com/...



Bence iosculara en guzel aksesuar bu. En cok sevdikleri iki sey de yanlarinda xD
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Bay Zebani 5 yıl
Android hep ikinci planda.
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Sacramental 5 yıl
Resimdekini 29.90 a versinler,2 tane alırım.
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mehmetoguzderin 5 yıl
iOS kullananlar sakın almayın! Sene sonu evrensel gamepad geliyor bunlar çöp olur gider!
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onkuba 5 yıl mehmetoguzderin
MedalOfMode
iOS kullananlar sakın almayın! Sene sonu evrensel gamepad geliyor bunlar çöp olur gider!

İos7 ile geliyordu yanilmiyorsam
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Nerevarine 5 yıl mehmetoguzderin
MedalOfMode

iOS kullananlar sakın almayın! Sene sonu evrensel gamepad geliyor bunlar çöp olur gider!

Tam olarak açabilir misiniz acaba?
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Zerdova 5 yıl mehmetoguzderin
MedalOfMode

iOS kullananlar sakın almayın! Sene sonu evrensel gamepad geliyor bunlar çöp olur gider!

Aynen +1
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Zig Zag 5 yıl
Başlangıç fiyatı iyi.
Doğru düzgün bir modeli 50-60'a verirlerse düşünülebilir.
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Umutcan 5 yıl
Bu alet ios 7'nin native controller desteğine de sahip olacak mı ? Kutusuna bakılırsa sadece gameloft oyunları ile uyumlu gibi.
Onun dışında fiyat Türkiye için kabul edilebilir düzeyde.
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