Truth+ içerik platformu global erişime açıldı: Elon Musk, Reptilian ve Illuminati belgeselleri dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Trump ailesinin yönetimi altında olan Trump Media grubunun bir süredir ABD’de test sürecine devam ettiği Truth+ içerik platformu globale açılıyor. Truth+ platformu ABD’nin önemli kanallarına global tanınırlık sağlayacak.

Truth+ nedir?

Daha çok belgesel ya da vatanseverlik odaklı içeriklerin yer aldığı Truth+ platformunda son dönemde Trump ile kavgalı olan Elon Musk’ın belgeseli, Reptilian ırkını ve Illuminati’yi anlatan belgeseller dikkat çekiyor.

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Platformda ayrıca TV kanalları da erişilebilir durumda. Trump Media özellikle Newsmax kanalının platform sayesinde global çapta genişleyeceğini ümit ediyor. Truth+ platformu görüldüğü kadarıyla şu anda ücretli bir içerik barındırmıyor.

Yakın dönemde yeni hizmetler sunacağı belirtilen Truth+ uygulaması mobil cihazlarda, Samsung, LG, Amazon ve Android TV modellerine de sunuldu. Ayrıca web uygulaması da mevcut. Uygulamaya üyeliğin web uygulaması üzerinden yapılması gerekiyor.

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