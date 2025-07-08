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    Truth+ içerik platformu global erişime açıldı: Elon Musk, Reptilian ve Illuminati belgeselleri dikkat çekiyor

    Trump Media tarafından geliştirilen Truth Plus içerik platformu global erişime açıldı. Hali hazırda pek çok belgesel ve TV kanalını ücretsiz olarak izlemek mümkün. 

    Truth Plus Tam Boyutta Gör
    Trump ailesinin yönetimi altında olan Trump Media grubunun bir süredir ABD’de test sürecine devam ettiği Truth+ içerik platformu globale açılıyor. Truth+ platformu ABD’nin önemli kanallarına global tanınırlık sağlayacak. 

    Truth+ nedir?

    Daha çok belgesel ya da vatanseverlik odaklı içeriklerin yer aldığı Truth+ platformunda son dönemde Trump ile kavgalı olan Elon Musk’ın belgeseli, Reptilian ırkını ve Illuminati’yi anlatan belgeseller dikkat çekiyor. 

    Platformda ayrıca TV kanalları da erişilebilir durumda. Trump Media özellikle Newsmax kanalının platform sayesinde global çapta genişleyeceğini ümit ediyor. Truth+ platformu görüldüğü kadarıyla şu anda ücretli bir içerik barındırmıyor. 

    Yakın dönemde yeni hizmetler sunacağı belirtilen Truth+ uygulaması mobil cihazlarda, Samsung, LG, Amazon ve Android TV modellerine de sunuldu. Ayrıca web uygulaması da mevcut. Uygulamaya üyeliğin web uygulaması üzerinden yapılması gerekiyor. 

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