Truth+ içerik platformu global erişime açıldı: Elon Musk, Reptilian ve Illuminati belgeselleri dikkat çekiyor

Truth+ nedir?
Daha çok belgesel ya da vatanseverlik odaklı içeriklerin yer aldığı Truth+ platformunda son dönemde Trump ile kavgalı olan Elon Musk’ın belgeseli, Reptilian ırkını ve Illuminati’yi anlatan belgeseller dikkat çekiyor.
Platformda ayrıca TV kanalları da erişilebilir durumda. Trump Media özellikle Newsmax kanalının platform sayesinde global çapta genişleyeceğini ümit ediyor. Truth+ platformu görüldüğü kadarıyla şu anda ücretli bir içerik barındırmıyor.
Yakın dönemde yeni hizmetler sunacağı belirtilen Truth+ uygulaması mobil cihazlarda, Samsung, LG, Amazon ve Android TV modellerine de sunuldu. Ayrıca web uygulaması da mevcut. Uygulamaya üyeliğin web uygulaması üzerinden yapılması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: