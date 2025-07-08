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    Xiaomi şok soğutma yapan su temizleme cihazını duyurdu

    Xiaomi tarafından hazırlanan Mijia Liangbaikai adındaki su temizleyici, Çin’in geleneksel su içme alışkanlığından ilham alarak suya şok soğutma uyguluyor.       

    Mijia Liangbaikai Tam Boyutta Gör
    Xiaomi hayatın her alanına yönelik ilginç akıllı cihazlar geliştirmeye devam ediyor. Firma bu kez suyu ısıtarak şok soğutma ile yumuşak içimli hale getirebilen yeni su temizleme cihazını satışa sunuyor. 

    Mijia Liangbaikai su temizleyici

    Mijia Liangbaikai adıyla satışa sunulan cihaz Çin’in geleneksel su içme alışkanlığından ilham alıyor. Bu gelenekte su önce ısıtılıyor, sonrasında oda sıcaklığına gelmesi beklenerek tüketiliyor. Böylece ham su ya da dolapta soğutulmuş su gibi mideyi yormuyor. 

    Su temizleme cihazı akıllı bir buhar baskı sistemi sayesinde önce suyu 100 dereceye kadar ısıtıyor. Ardından da dahili bir ısı dönüştürücü sayesinde 40 dereceye kadar soğutuyor. İçeceğin türüne göre kullanıcı 40-95 derece arasında sıcaklık belirleyebiliyor. 

    6 katmanlı filtre sistemi ve 0.0001 mikron hassasiyetli zar ile bakteri, virüs, ağır metal gibi partiküller engellenebiliyor. Dinamik durulama sistemi ise su kullanımını takip ederek zarı temizliyor ve 3 yıla kadar kullanılmasını sağlıyor. 

    BPA ve silikon barındırmayan su boruları bebeklere uygun güvenlik sertifikalarına sahip. Gövde içerisinde UV ışınları ile sterilize edilmiş 1.2 litrelik temizlenmiş su tankı, 4 litrelik ham su tankı ve 1.8 litrelik atık su tankı yer alıyor. 

    5 inçlik renkli ekranda sıcaklık, su seviyesi, filtre durumu gibi pek çok bilgiye erişmek mümkün. NFC üzerinden telefonla eşleştirdiğiniz cihaz, uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. 51 desibel civarında gürültü çıkaran cihaz günlük 0.0028$ maliyet getiriyor. Mijia Liangbaikai gelecek hafta 376$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

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